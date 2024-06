Lepší tečku za působením ve Zlechově nemohl napsat. Trenér Libor Matoušek se s klubem ze Slovácka, který v letošní sezoně krajské I. B třídy skupiny C skončil devátý, rozloučil výhrou 7:1 na půdě Polešovic.

Trenér Libor Matoušek ve Zlechově po roce a půl končí. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Výsledek je nečekaný, ale za mě zcela zasloužený,“ říká nadšený kouč Matoušek.

Jeho tým zvládl závěrečný duel sezony skvěle, okresního rivala zničil sedmi góly, na ukončené oslavil největší výhru sezony, ve Zlechově byla v sobotu dlouhá noc.

I. B třída sk. C, 26. kolo -

1. FC POLEŠOVICE – SK ZLECHOV 1:7 (1:3)

Branky: 24. Adam Jašek – 67., 77. a 83. Dominik Deutsch, 17. Michal Salinger, 33. Michal Bělaška z penalty, 35. Radovan Mikula, 87. Adam Jašek vlastní. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 123.

Začátek byl přitom ze strany hostů znovu tradičně ospalý, vlažný. „Ale měli jsme dobrý přechod do útoku, neustále hrozili,“ upozorňuje Matoušek.

„Domácí měli v obraně okénka, kterými jsme se dostávali do šancí. V první půli jsme dali tři branky, vedli 3:1,“ přidává.

Soupeře zlomil čtvrtý gól, který dal Dominik Deutsch. Právě střídající mladík dělal svým pohybem a rychlostí polešovickým zadákům velké problémy, taky po svém příchodu na hřiště zkompletoval hattrick.

Polešovice rozlučku s fanoušky ani sezonou nezvládly, na podobný příděl nepamatují.

„Jsem zklamaný. Poslední zápas sezony jsme odehráli bez chuti, zápalu a hlavně bez Ondry Crly, což je náš klíčový hráč, velitel. Kdyby tu byl, dopadl by zápas úplně jinak. Kluky by usměrnil, nahecoval. Zlechov byl hratelný soupeř, do čeho ale kopl, to mu tam spadlo,“ povzdechl si domácí trenér Josef Křiva.

I. B třída sk. C: Uherský Ostroh je králem, Vlčnov a Prakšice slaví záchranu

Debaklu na začátku střetnutí nic nenasvědčovalo. Polešovice v úvodu zápasu Kaspřákem dvakrát zahrozily, ale v zakončení nebyly tak přesné jako soupeř, za stavu 1:3 už to měly složité.

„Branky nás zlomily. Kluci byli odevzdaní, nešlo jim to. Někteří navíc byli s béčkem v pátek na ukončené, což se na jejich výkonu podepsalo,“ uvedl Křiva.

Z porážky ale tragédii nedělal, byť jen samozřejmě mrzela. „Přišlo dost lidí a derby se má odehrát jinak,“ ví dobře.

I přes závěrečný výprask hodnotí sezonu pozitivně. „Byla výborná. S výkony i umístěním jsme spokojení,“ říká.

Zatímco Josef Křiva v Polešovicích zůstává, Matoušek své rozhodnutí nezměnil, i přes jasnou výhrou 7:1 s trénováním končí. Ve Zlechově byl rok a půl, s týmem odvedl kus práce.

Mužstvo po něm přebírá zkušený kouč Pavel Nožička.

Dvaasedmdesátiletý trenér má na co navazovat. Zlechovu závěr jara vyšel, deváté místo není nejhorší.

„Kdyby mi v zimě někdo řekl, že na jaře uděláme 23 bodů, nevěřil bych mu. Se sezonou musíme být ve Zlechově spokojení,“ dodává Matoušek.