Dva roky nehrál fotbal. Stopku stoperovi Starého Města Ondřeji Martincovi nevystavil covid, ale bolavé koleno, které si poranil v lednu 2019. Od té doby nehrál, vlastně nic pořádného nedělal. K týmu se vrátil až v letošní rozehrané sezoně.

Stoper Jiskry Staré Město Ondřej Martinec při sobotním zápase s Ořechovem. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Na operaci jsem nebyl, ale jelikož mě fotbal i parta chyběli, šel jsem to za kluky na trénink zase zkusit. Bylo to docela dobré, tak jsem šel do toho znovu,“ líčí devětadvacetiletý obránce.