„Polešovice byly lepší, aktivnější, ale neproměnily své šance. My jsme akorát bojovali, takže vítězství je spíše vydřené,“ přidal.

I. B třída sk. C, dohrávka 8. kola -

1. FC POLEŠOVICE – FC MALENOVICE 0:2 (0:2)

Branky: 15. Dominik Torma, 45. Michal Struška. Rozhodčí: Ševčík - Štulíř, Večeřa. Diváci: 77.

První ránu zasadili hosté ze Zlína soupeři v 15. minutě, kdy z první šance Malenovic otevřel skóre Torma. Pojistku přidal těsně před přestávkou Struška, jenž uklidil balon do prázdné brány po úniku a přihrávce Bartka.

Hosté už vedení 2:0 uhlídali. Polešovice ale klidně mohly výsledek otočit, šancí si vypracovaly víc než dost, ale v zakončení byli nepřesní. A taky měli smůlu, protože jenom Vinkler dvakrát napálil tyč a jedna jeho rána skončila na břevnu. „Ve vápně byli hosté lepší,“ uznal domácí kouč Jakub Bilavčík.

Až na mizernou koncovku neměl trenér Polešovic svým svěřencům příliš co vytknout. „Pořád je to stejná písnička,“ tvrdí mladý trenér. „Hrajeme dobře, držíme balon, kombinační hrou se dostáváme do šancí, ale nedáme žádný gól. Prostě nám chybí útočník,“ přidává.

Proti Malenovicím nehrál ani Kundrt. Bez mládežnického kouče Slovácka jsou Polešovičtí vpředu neškodní. Hostům zase scházel stoper Pavlačík.

I bez něj to ale vzadu zvládli a neinkasovali. Malenovice se díky triumfu posunuly v tabulce na třetí místo. „S podzimem jsme spokojení,“ přiznává Válek. „Kromě Starého Města a Ořechova nás nikdo vyloženě nepřehrál,“ těší kouče, který je spokojený s umístěním, bodovým ziskem i přístupem svěřenců.

V Polešovicích tak dobrá nálada nepanuje. Po konci trenéra Hlahůlka se tým na chvíli zvedl, ale zbytečnými ztrátami se před jarními odvetami dostal pod tlak.

„Fotbalově na tom nejsme špatně. Máme dobré hráče, ale chybí nám kvalita vpředu, góly, což je patrné i z tabulky. Nastříleli jsme pouze šestnáct branek, hůř je na tom jenom Topolná,“ dodává Bilavčík.