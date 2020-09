Dvaadvacetiletý záložník či útočník Slavkova Michal Machala se v sobotním zápase I. třídy skupiny C proti oslabeným Jankovicím blýskl čtyřmi brankami. Hned tři góly přitom zaznamenal z penalty, což je rarita.

„Dá se říct, že mám pokutové kopy od minulé sezony ve své režii. I když jsem si úplně nevěřil, to spíš tým mě do nich tlačí,“ usmívá se mladík.

I když ve Slavkově kope penalty pravidelně, žádné oblíbené místo nemá.

„Až když jsem u míče, tak se podívám na brankáře. Podle toho, jak se chová, vyberu si, kam balon pošlu,“ prozrazuje svůj recept.

Proti jankovickému brankáři Kutálkovi to měl trochu snažší. „Vždycky si dopředu lehl, tak jsem mu to dal do strany,“ popisuje.

Poprvé ve 23. minutě poslal balon doleva, při druhém pokusu ve 32. minutě nasměroval míč na opačnou stranu a ve 39. minutě při třetí střele mířil zase doleva.

„Doufám, že to nebude nijak drahé. Počítám s tím, že do kabiny přinesu litr slivovice,“ usmívá se šťastný střelec.

Čtyři branky v jednom utkání zaznamenal mezi muži poprvé. Naposledy zažil podobně vydařené utkání někdy v žáčcích.

Ve druhém poločase se Machala trefil ještě jednou a Slavkov nakonec deklasoval Jankovice 8:0. „Nevím, v jakém složení soupeř nastoupil ani proč nebyl kompletní, ale zápas jsme zvládli, což je hlavní,“ pronesl Machala.

Slavkov se díky vysokému vítězství udržel v horní polovině tabulky. Minulé dva duely ale týmu příliš nevyšly. „Bylo to docela těžké,“ přiznává.

„Hodně kluků se nám zranilo. Sestavu jsme docela skládali. Věřím, že nás tato výhra zase nakopne a vrátíme se zpátky na nějakou vlnu,“ přeje si.

Odchovanec Uherského Brodu strávil většinu kariéry v ČSK. Od přípravky přes žáky a dorost prošel až do mužů. Pár zápasů si zahrál i v divizi, ale více se mu líbilo v nižších soutěžích. Prošel Prakšicemi, Nivnicí, dva roky byl v Drslavicích. Nyní působí druhým rokem ve Slavkově.

„Tady mi to vyhovuje. Atmosféra je přátelštější než ve vyšších soutěžích. Ty mě už nelákají. Radši po fotbale sednu se spoluhráči na pivo a trochu se pobavíme,“ přiznává.

Na zábavu ale nemá Machala až tolik času, protože ve dvaadvacet letech podniká. Většinu dne tráví ve své pražírně kávy.

„Začal jsem se o ni zajímat v době, kdy jsme ještě pracoval v Brně, kde jsem nakoukl do tohoto oboru. Hodně mě to zaujalo, a tak mě napadlo, že v Brodě podobný podnik chybí. Chtěl jsem lidi obohatit. Aby pochopili, jak se káva správně pije a dělá,“ líčí.

Podnik mladému fotbalistovi funguje, odezva je veskrze pozitivní.

„Jsem velmi mile překvapený, jak se to rozjelo. Zatím se nám daří, lidé k nám rádi chodí, i když současná situace není ideální, tak nám to funguje, za což jsme moc rádi,“ pronesl.

V kabině bývá Machala kvůli kávě často terčem vtípků spoluhráčů, které se snaží rovněž obohatit. „To je jasné. Kluci si dělají sranda. Často poslouchám vtípky, že jsem uklouzl na zrnku, a tak. To ale k tomu patří,“ ví dobře.