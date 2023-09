Lvíčata v Uherském Hradišti zdolala Slovensko. Skórovali Tkáč a Kabongo

Čeští fotbalisté do 21 let zahájili novou etapu domácí výhrou nad sousedním Slovenskem. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka na stadionu v Uherském Hradišti zdolali federálního rivala 2:0 a naladili se na úterní vstup do kvalifikace mistrovství Evropy proti Islandu v Reykjavíku.

Česká hymna před zápasem Česka se Slovenskem v Uherském Hradišti | Video: Libor Kopl