Těžcí, ale atraktivní soupeři stojí v cestě fotbalistkám Slovácka do hlavní fáze Ligy mistryň. Svěřenkyně trenéra Petra Vlachovského se při třetí účasti v prestižní soutěži střetnou v semifinále 1. kola s domácím Eintrachtem Frankfurt, druhou dvojici tvoří Juventus a Okzhetpes z Kazachstánu.

Poslední červnový den se hráčky Slovácka dozvěděly soupeřky pro 1. kolo letošního ročníku Ligy mistryň. | Foto: 1. FC Slovácko

Do dalšího kola postupují pouze vítězky skupiny, kterou hostí na začátky září přední německý tým.

„Los nám přisoudil atraktivní skupinu. Snad budu mluvit i za holky, že se na utkání moc těšíme. Proti takovému soupeři se v soutěžním zápase vážně nehraje každý den, možná jednou za život a pro náš mladý tým to bude skvělá konfrontace,“ uvedl po losu trenér Moravanek Petr Vlachovský.

Los Ligy mistrů 2023/24, 1. kolo, ligová část, skupina 2

Semifinále: Juventus Turín - WFC Okzhetpes, Eintracht Frankfurt - 1.FC Slovácko (6. září)

Finále a o 3. místo (9. září)

Jeho svěřenkyně trenéra si zajistily účast v ligové části soutěže díky třetímu místu 1. lize žen, nyní se pokusí v prestižní soutěži získat premiérový bod. „Je to náš cíl,“ přiznává Vlachovský.

Postup však bude velmi složitý.

„V prvním utkání nás čeká domácí Frankfurt, který skončil na třetím místě s pouze pětibodovou ztrátou na mistrovský Bayern. Tým je velmi kvalitní, spousta hráček je v reprezentaci Německa, v mužstvu jsou i reprezentantky Polska, Švýcarska a Rakouska,“ upozorňuje Vlachovský.

Kouč Slovácka si důkladně nastuduje i zbývající dva soupeře. Hlavně Juventus je velmi zvučný protivník.

„Skupina je velice těžká, na druhé stranu soupeři jsou atraktivní, a tak se máme na co těšit,“ ví dobře záložnice Slovácka Nela Krejčířová.

„Máme možnost se konfrontovat s týmem jako je Eintracht Frankfurt, bude to pro nás svátek fotbalu a budeme chtít podat co nejlepší týmový výkon. V hloubi duše jsem doufala, že dostaneme opět běloruský Minsk a vrátíme jim porážku z předchozího roku. Budou to pro nás cenné zkušenosti a velký zážitek,“ doplňuje.

V kabině uherskohradišťského celku proběhla tipovací soutěž, do které se zapojily všechny holky včetně realizačního týmu, přesné složení skupiny uhodla jenom obránkyně Nikola Sedláčková. „Já samozřejmě neuhodla ani jeden tým," dodává se smíchem Krejčířová.

Duely v 1. kole jsou letos na programu později. Semifinále se odehraje 6. září, boje o postup a umístění pak o tři dny později. „Zářijový termín je pro nás lepší, budeme mít za sebou soutěžní zápasy, loni tomu tak nebylo. Podobně to však budou mít naše soupeřky,“ dodal Vlachovský.

