S přípravou začali jeho svěřenci až druhou červencovou středu v ryze domácím prostředí. „Ale pozor, to je u nás perfektní. Máme k dispozici dvě perfektně připravené travnaté plochy, v letošním roce je dokonce využilo i prvoligové mužstvo Slovácka, které mělo u nás soustředění,“ pochlubil se za klub zkušený trenér, jenž nic zásadního v přípravě neměnil. „Nebyl důvod. Kluci makají, snaží se, chodí v dobrém počtu. Program se vlastně podobá té loňské, jsem spokojen. A jaká je? To ukážou až samotné mistráky,“ usmívá se Uhlíř.

Zásadní pro fanoušku hlučanské kopané je, že kádr nikdo neopustil. A to kolem místních hvězd svištělo nejedno zajímavé přestupové lano. „Nejvíce mě ale mrzí, že od jarního zápasu s Morkovicemi je stále se zraněným kolenem mimo hru Martin Kukla. Je to nejen důležitý hráč týmu, jeho pilíř, ale také jeho tmelič. Na jeho návrat si ještě asi počkáme,“ má tušení kouč.

Naopak do kolonky příchodů si Sparta připsal hned tři zajímavá jména - ofenzivní posili Radim Straňák z Nivnice a po ročním působení v Uherském Brodu Tomáš Martiš. Z Kunovic se vrátil domů vyztužit defenzivu Lukáš Řiháček. „Kádr uzavřen. I když, kdyby se někdo výjimečný, tedy rozdílový do základu objevil, asi bychom se nebránili. Ale se složením současného kádru jsem spokojen a už se těším na sezonu!“

Přípravné zápasy, kde dostali prostor všichni hráči širšího kádru, přinesly pro barvy Spartaku remízy s Rohatcem (3:3) a Starým Městem (1:1) a výhru nad Slavičínem (7:2). „Generálkou na krajský přebor pro nás bude víkendový duel 2. kola krajského poháru v Polešovicích, kde již budeme zužovat kádr,“ přiznal Uhlíř a neskrývá nemalé předsezonní ambice.

„Když jsme se už přihlásili do poháru, postupu do finále, zápasu na zlínské Letné bychom se rozhodně nebránili. A v přeboru chceme medaili. Hodně napoví úvodní těžká kola, ale já týmu věřím,“ zdůraznil trenér, jehož výběr je pasován za černého koně soutěže.

„Postup, divize? To je na nás brzy. Po nováčkovské sezoně, kde jsme překvapili i sami sebe, již na nás budou soupeři připravení. Až po sezoně sečteme všechny zajíce a pokud by to cinklo a my bychom náhodou museli řešit nějaké příjemné starosti, ty budeme řešit až potom. Nyní se díváme jen před sebe,“ dodal s úsměvem Václav Uhlíř.