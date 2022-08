„Byla to pěkná akce,“ culil se jednadvacetiletý mladík po vydařeném duelu 4. kola krajské I. B třídy skupiny C.

K výhře jasné 4:0 přispěl obří měrou. Ten jeho gól, to byla lahůdka. Po přihrávce od špílmachra Obdržálka uháněl do otevřené obrany soupeře. Na pravé straně hřiště si navedl míč do středu, zasekávačkou do protipohybu se zbavil domácího obránce, potáhl balon a střelou bodlem nekompromisně zakončil a šel slavit.

„Zápas jsem si velmi užil, protože s Ořechovem to bývají velmi skvělé zápasy. Nám pomohly rychlé dva góly. Díky nim jsme se do utkání brzy dostali a pak mohli hrát více v klidu. Pořád jsme ale měli napaměti poslední duel tady, kdy jsme vedli 3:0 v poločase a nakonec málem prohráli,“ vrací se k červnové přestřelce 4:4 jednadvacetiletý fotbalista.

Zatímco na konci minulé sezoně hosté ze Starého Města zachránili bod až z posledního rohu, v sobotu měli utkání pevně v rukách. „Napodruhé jsme to uhlídali a zaslouženě vyhráli,“ těší nejen Horáka.

Hráči Jiskry ničí protivníky hned od úvodu. Souboj s Vlčnovem sice po letní pauze rozhodli až po změně stran, ve Zlechově, doma s Prakšicemi i naposledy v Ořechově měli drtivý nástup a brzy dvakrát skórovali.

„Nevím, čím to je, možná kvalitní rozcvičkou, ale je pravda, že začátky máme dobré,“ přitakává.

Partu kouče Sonntaga spíše trápí začátky druhých poločasů. „Ty jsou velice špatné,“ přiznává. „Dneska jsme si to naštěstí pohlídali a dopadlo to pro nás dobře,“ oddechl si Horák.

Jiskra tak po čtyřech odehraných kolech zůstává stoprocentní. „Start je ideální,“ pochvaluje si.

Zatím to vypadá, že by na Širůchu konečně mohli na konci sezony slavit vytoužený postup do I. A třídy. „My se o to pokoušíme snad třetí nebo čtvrtou sezonu. Doteď se nám to nedařilo, tak teď už to snad konečně vyjde,“ doufá Horák. „V týmu máme nějaké nové kluky, zatím to funguje. Nesmíme ale polevit a zvládat i zápasy s možná o něco slabšími týmy, než jsou Zlechov, Ořechov či Prakšice,“ říká.

Také odchovance Jiskry, který část mládeže strávil ve Slovácku, vyšší soutěž láká. Před nabídkami odjinud ale upřednostňuje setrvání v mateřském oddílu a triumf v nejnižší krajské třídě. „To by bylo nejlepší,“ dodává.