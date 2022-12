„Herní projev by mohl být lepší. Se zhoršujícími se terény to nebylo ideální, navíc nám pro zranění citelně scházel na rozehrávce Roman Častulín. Přece jen máme dost mladý tým, kterému k většímu klidu scházely zkušenosti,“ přiznal slovenský kouč, který k týmu přišel v létě před sezonou. „V některých zápasech jsme hráli dobře jen poločas. Znát to bylo především v duelech s Morkovicemi a hlavně Kvasicemi. V nich nám uškodil rychlý gól, náš fotbal pak nebyl vůbec dobrý.“

Svůj tým prakticky poznával za pochodu. Příprava byla krátká, k tomu nová soutěž a soupeři. „Úvod mě mile překvapil. Jde znát, že kluci mají svou kvalitu, prošli kvalitnímu mládežnickými soutěžemi. A kdo nejvíce překvapil? To si nechám pro sebe. Zásadní je pro mě výkon celého týmu, a ten byl velmi dobrý,“ vzkázal do kabiny Stančík.

Strání společně trénovalo až do Mikuláše, dvakrát týdně a nyní má do 10. ledna přestávku. V jaké sestavě se opět potká, ještě není zcela jasné. Nad kádrem visí hned několik otazníků. „Michal Palík se chce vrátit domů do Dolního Němčí, hostování skončilo Petru Gagovi. Uvidíme, jak se rozhodne i Lukáš Pavluš. Už z toho je jasné, že se nyní musíme rozhlížet po posilách. Do každé řady,“ nenechává nic náhodě trenér, který vzhledem ke svému původu bude pátrat i přes hranice. „Protože klub je zvyklý spolupracovat se Slováky, vždy využijeme strop v podobě pěti hráčů. Nyní se tak spíše pořádně rozhlídneme po okolí,“ usmívá se zkušený stratég.

Náročnost přípravy lídra přitom bude opět velká. „Pro žádného fotbalistu to není oblíbené období, ale je velmi potřebné. Podmínky u nás jsou výborné, koncem roku se tady otvírá sportovní hala, kterou rádi využijeme. V plánu nemáme žádné soustředění, ale protože nemáme umělku, přípravné zápasy, okolo osmi, odehrajeme na hřištích soupeřů,“ dívá se do již naplánovaného rozpisu. „Je skvělé, že hned šestkrát se utkáme s divizními protivníky, jednou vyrazíme na Slovensko. Vyšší soutěže sleduji,“ potvrdil.

A co bude lídr pilovat? „Nešly nám útočné standardní situace, byly katastrofální! Měli jsme hodně přímáků, rohů, ale dali jsme z nich snad jen jeden dva góly. Zde máme prostor ke zlepšení,“ nabádá své svěřence.

Za největší rivaly přitom považuje Kvasice a Slušovice. „Velmi dobře u nás hrály také Luhačovice. Jaro bude složitější, stejně jako my poznali soupeře, poznali oni nás. Pokud vhodně doplníme kádr, neopustí nás pokora a pracovitost, věřím, že pozici uhájíme a budeme slavit postup,“ dodal odhodlaně slovenský trenér Vladimír Stančík, který přijetí angažmá ve Strání nelituje. „Je tady super zázemí, tým, který má hlavu a patu a podporují ho obec a sponzoři.“

Program zimní přípravy Strání (všechny duely odehrají na půdě soupeře): Mutěnice, Gbely (Slovensko), Bzenec, Slovácko B, Vsetín, Baťov, Slavičín, Želatovice.