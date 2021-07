„Hluk-17.7-17.00. To byla čísla, která nás přivítala na reklamní tabuli na zdi fotbalového stánku v Napajedlech. Domácí obsadili v nedohrané části krajského přeboru Zlínského kraje páté místo, takže soupeř nadmíru těžký,“ glosoval na klubovém webu dlouholetý jednatel Spartaku Antonín Zlínský.

„Od začátku se hrál svižný fotbal, obě mužstva jsou fotbalová a také zkušená. Z domácích Drga, Dvořáček, Laciga, u nás Sopůšek, Zdena Horák, Zelinka, Martiš, Janek Machala,“ vyzdvihl mazáky.

Do vedení šli ve 14. minutě hosté, když se po centru z pravé strany prosadil Šimoník. Vzápětí udeřil kanonýr Martiš a bylo to 0:2. „I potom jsme měli příležitosti, největší Martiš, který si sebral míč na vlastní polovině a unikátním sólem se dostal až před brankáře, ale dostat míč do sítě se mu nepodařilo,“ informoval Zlínský.

Domácí měli také několik slibných akcí, ale ve střelbě byli nepřesní. „Po poločase se do nás domácí pustili s velkou vervou, měli jsme i štěstí. Ale ani my jsme nezůstávali pozadu. Nejdříve Martiš, po něm Zelinka šli sami na brankáře a také nedali,“ říká známý činovník.

V 58. minutě však dostal ideální míč za obranu Zelinka, na pomoc mu přispěchal Martiš, a po jeho přihrávce skóroval rychlý křídelník do prázdné branky.

Napajedla se dočkala až za nepříznivého stavu. Trefila se posila z Bystřice pod Hostýnem Votava. V 70. minutě však po centru z pravé strany šikovně zavěsil Sabo a bylo to 1:4. Poslední slovo měl však domácí Votava, který střelu do vinklu nedal Šíchovi šanci.

„Bylo to pohledné utkání, my jsme vyhráli zaslouženě a Domácí se snažili v závěru ještě korigovat, ale my jsme si zasloužené vítězství ubránili,“ dodal Zlínský.

Unavený Ořechov schytal výprask v Kyjově

Fotbalisté Ořechova si o víkendu připsali dvě porážky. Účastník krajské I. B třídy skupiny C nejprve těsně podlehl dorostu Slovácka 3:4, aby o dva dny později schytal v Kyjově výprask 2:8!

„Hrát druhé utkání za sebou v rozpětí pouhých 38 hodin se pro Ořechov neukázalo příliš šťastným, zvlášť když zejmena ze zdravotních a pracovních důvodů scházela celá třetina kádru,“ uvedl trenér Ořechova Jaroslav Hastík.

Domácí soubor kolem někdejšího kanonýra Boršic Martina Dufky a čerstvé posily ze Bzence Petra Eliáše od začátku přebral otěže zápasu do své režie.

O poznání svěžejší Jihomoravané byli u všeho dřív než už na první pohled unaveně působící soupeř. Možná až příliš odvážně vysoko postavené obranné formaci hostů působily značné potíže především dlouhé nákopy na rychlá křídla a bylo jen otázkou času, kdy se s chutí hrající Kyjov prosadí i gólově.

K tomu došlo až ve 21. minutě, zato hned dvakrát. Ve 26. minutě však usilovný Bartošík vybojoval na půlce hřiště míč, v šestnáctce si jej narazil s Jiřím Kowalíkem a ve skluzu jej napasoval pod břevno za bezmocným Kůřilem. Poté se hra na chvíli vyrovnala, ale krátce před odchodem do šaten pykali hosté za lacinou ztrátu balónu kousek za vápnem už potřetí.

Hned po změně stran se šikovně na hranici brankového pásma uvolnil Jakub Kowalík, jeho rána se ale mezi tyče nevešla. Následný střelecký pokus Adama Červinky z dálky pak jeden z tria domácích gólmanů bravurně vytěsnil nad břevno.

Krátce po odehrání šedesáti minut naskočil do zápasu přímo po noční službě i hrající ořechovský ortoped Váňa, ještě než stačil odhodit špitální fonendoskop však jeho spoluhráči inkasovali počtvrté, když nikdo z nich nezareagoval na nastřelovanou standardku z větší vzdálenosti.

Přesto Ořechovští stačili hrozivý stav znovu aspoň zkorigovat, když po hezké kombinaci Bartošíka s Jiřím Kowalíkem až před domácího brankáře pronikl David Hynčica a placírkou k tyči snížil na přijatelných 4:2.

V závěru utkání však na torzo týmu zpod Ořechovského zámku už plně dolehla únava z pátečního náročného klání proti běhavým dorostencům Slovácka a jeho hráči začali jeden po druhém fyzicky odpadat.

Záhy si mužstvo Kyjova na pěkně upraveném, ale pro fotbal možná až příliš rozlehlém městském stadiónu otevřelo střelnici a během čtvrthodiny decimovaného soupeře dorazilo dalšími čtyřmi góly.

„Konečný výsledek 8:2 je pro nás určitě krutý, ale zcela odpovídá dění na trávníku,“ uznal Hastík.

Mladíci ze Slovácka zdolali zkušenějšího soupeře

Po pátečním zápase proti nově se tvořícímu týmu U18 prvoligového Slovácka byl mnohem spokojenější. „I když střetnutí proti mladým adeptům profesionálního fotbalu mají vždy svůj specifický náboj a vyznačují se vysokou náročností na herně technické i rychlostní parametry,“ upozornil Hastík.

Nejinak tomu bylo i tentokrát a kouč Jan Podolák, jenž na lavičce soupeře zastoupil nepřítomného "svatebního otce" Miroslava Hlahůlka, mohl jeho svěřence za předvedenou hru, zejména v prvním poločase, jen chválit.

Mladíci z Uherského Hradiště dokázali déle udržet míč ve své moci a velké problémy domácí obraně dělaly jejich častá přenášení hry a kupodivu i nákopy za obranu na nabíhající útočníky.

Výsledkem jejich herní převahy byl však pouze jeden gól, který krátce po odehrané čtvrthodině z rychlé akce po levé straně přesným obstřelem zevnitř vápna zaznamenal odchovanec Halenkovic Richard Vašíček.

Jejich další šance ve všech ostatních případech včasným vyběhnutím zlikvidoval brankář Stanislav Kuchař. To domácí gólmana Slovácka v první půli ohrozili jen dvakrát, na zadní tyč směřující hlavička Jakuba Kowalíka minula bránu těsně a zleva pronikající Adam Červinka se při svém slibném nájezdu ukvapil.

Vstup do druhého dějství však Ořechovu vyšel náramně. Po rychlém autovém vhazování Hynčici se matador Malůš protáhl podél postranní čáry a jeho přetažený centr u vzdálenější tyče zcela volný Šesták při svém vůbec prvním kontaktu míč uklidil do sítě.

Domácí očividně ožili, ale v 57. minutě nedůsledně bránili rohový kop a čiperný Menšík křížnou střelou zblízka vrátil dorostencům vedení. Neuběhly ani tři minuty a nečekanou střelou z velké dálky Kuchaře dokonale zaskočil Gryc.

Domácí barvy zpět do zápasu vrátil po kolmici Malůše chytrým šourákem zkušený Jiří Kowalík. Hned z následující akce však domácí gólman kapituloval počtvrté, když jej přesným angličákem překonal i testovaný Jasenský.

Nevídanou přestřelku krátce nato ještě z pokutového kopu završil s chutí hrající David Hynčica, jenž si předtím při průniku do šestnáctky po další skvělé uličce Malůše zahrál na Raheema Sterlinga a hlavní arbitr Igor Ševčík ihned ukázal na bílý puntík!

Závěrečnou pasáž se spoustou gólových příležitostí nekompletního domácího týmu, v němž pro nemoc scházeli Trlida, Kolářík či Březina a kvůli dovolené i Durna, okořenily i další povedené akce, z nichž nejvíce zaujaly pumelice Malůše do břevna, tři další nebezpečná zakončení Šestáka z rohových kopů, ťahavá rána Špendlíka i prudký volej Bartošíka z pár kroků, jenž však mířil jen do brankáře.

V dalších víkendových duelech Bojkovice zvítězily v Brumově 3:1, Osvětimany přestřílely Veselí nad Moravou 5:4 a Nivnice přehrála Slavkov 4:0.

Přípravný fotbal -

FS Napajedla - TJ Spartak Hluk 2:4 (0:2)

Branky: Votava 2 - Šimoník, Martiš, Zelinka, Sabo

Hluk: Šícha - Škorec, Horák, Skovajsík, Kročil, Zelinka, Sopůšek, Šimoník, Přecechtěl, Dohnal, Martiš. Střídali: Sabo, Jan. Machala, Bílek.

FC Kyjov 1919 - TJ Sokol Ořechov 8:2 (3:1)

Branky: Bochýnek 3, Dufek 2, Macek, Průdek, Tomek - Bartošík, Hynčica

Ořechov: Posolda - Martykán, Mazúch, Bartošík, Červinka - Šesták, Hynčica, Malůš, Havrda - Jiří Kowalík, Jakub Kowalík. Střídali: Řepa, Pavlíček, Váňa a Špendlík. Trenér: Hastík. Vedoucí mužstva: Andrýsek.

TJ Sokol Ořechov - 1. FC Slovácko U18 3:4 (0:1)

Branky: 46. Šesták, 70. Jiří Kowalík, 73. Hynčica z penalty – 16. Vašíček, 57. Menšík, 65. Gryc, 71. Jasenský

Ořechova: Kuchař - Martykán, Mazúch, Bartošík, Svárovský - Hynčica, Váňa, Malůš, Červinka - Jiří Kowalík, Jakub Kowalík. Střídali: Mrkůs, Šesták, Havrda, Špendlík. Připraven: Pavlíček. Trenér: Hastík.

Další výsledky: Brumov - Bojkovice 1:3 (1:2), branky Bojkovic: Vacula, Varga, Kalina. Osvětimany - Veselí nad Moravou 5:4 (4:2), TJ Nivnice - TJ Sokol Slavkov 4:0 (2:0), 30., 51. Bumbalík, 14. Stojaspal, 72. Straňák

Autor: Milan Těthal