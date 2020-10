„Nedělal bych z toho nějakou vědu. Je pravda, že se ostatní týmy posílily, víc si na nás věří. Pořád si ale myslím, že nějakou kvalitu máme. Nechci říkat, jestli větší než jsme mívali předtím, nebo horší, ale všichni cítíme, že se musíme zlepšit a fungovat jako tým,“ říká někdejší ligový záložník a současná opora Osvětiman Jiří Perůtka.

Hlavní favorit krajské soutěže paradoxně doplácí na velkou provázanost se Slováckem. Hned pět hráčů má v ligovém klubu nějakou funkci. Šumulikoski je sportovním ředitelem, Jeleček se Skřivanem maséři, Perůtka se Stráníkem zase trénují mládež, kouč Němčický je asistentem u třetiligového béčka, takže pokud zápasy časově kolidují, mají Osvětimany poskládat sestavu a nachystat se na soupeře.

„O nás se to obecně ví, takže se občas stane, že někdo z nás nemůže, ale ostatní kluci by se za ty, co nemohou, měli postavit, a zápas odehrát. Určitě se na to vymlouvat nechceme, všichni jsou s tím srozumění,“ připomíná dvaatřicetiletý fotbalista.

Najít čas na zápasy nebo i tréninky není vůbec jednoduché. Perůtkovi se to ale zatím daří. I když poctivý středopolař je z minulosti být na hřišti víc.

„V Osvětimanech máme tréninky dvakrát týdně. Když budu mluvit za sebe, hodil by se mi ještě nějaký navíc, takže když mám čas a stíhám, zajdu si zacvičit nebo se proběhnout. Moje tělo zvyklé na větší zátěž. Volného času ale opravdu moc není,“ přiznává.

Trénovat potřebuje pravidelně

Na rozdíl od jiných ex-ligových borců potřebuje pravidelně trénovat. Jít do mistrovského zápasu bez pořádné přípravy nemůže. „Obecně když člověk na týden vypadne z toho kolotoče a nic nedělá, je to na jeho kondici znát,“ míní.

I proto je Perůtka rád, že se zápasy amatérských soutěží budou dál hrát, i když bez diváků. „Fotbal máme všichni rádi. Já jsem celý život zvyklý na nějakou zátěž, pohyb mám rád. Vždycky je dobré se na hřišti proběhnout, udělat si žízeň,“ říká.

Utkání bez lidí si ale moc představit nedokáže. „Pro mě osobně to není velký rozdíl. Já až tolik neřeším, zda je na utkání dvacet nebo tři sta lidí. Ale chápu, že se fotbal hraje hlavně pro lidi a je velká škoda, že se se minimálně dva týdny nedostanou na stadiony. Ubude atmosféra, nebude to mít takové kouzlo,“ ví dobře.