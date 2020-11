Defenzivu Kateřinici řídí trojice Jiří Kuzník, Zbyněk Ondra, Ondřej Kuzník. Jak se diriguje talentované mládí před sebou?

Ještě přibyl Vašek Kotrla, který snad chtěl pětkrát končit a dostal pět dárkových košů (smích). Doplňujeme ty mladé a funguje to. Máme věkově a váhově starou obranu - nosíme na břichu pytel cementu (smích), ale pořád to jde. Směrem dopředu máme velkou kvalitu a to se na podzim projevilo.

Je celkem zajímavé, že jste ve své fotbalové kariéře hrál za všechny tři vedle sebe ležící vesnice - Ratiboř, Kateřinice a Hošťálkovou.

V Ratiboři to bylo za dorost. Měl jsem bujaré dospívání (smích) a šel tam do dobré party. V 17 jsem se vracel do Kateřinic, tehdy do béčka, které hrálo okresní přebor.

Pamatuje zlaté časy Kateřinic v krajském přeboru?

Přišel trenér Radek Fojtů a vytáhl si mě do áčka. Já jsem ale měl Romana Zubíka, který tehdy podporoval fotbal v Kateřinicích jako konkurenta na pravém beku a byl připraven jako dvojka na lavičce.

Vaši fotbalovou kariéru přerušovala vážná zranění.

V roce 2011 jsem si přetrhl na tréninku křížový vaz. Třičtvrtě roku jsem se dával dohromady a sotva naskočil, přišlo poranění menisku. Pak jsem měl ještě třetí operaci, čistil koleno. Dva a půl roku jsem byl mimo. Přítelkyně už mi říkala, ať se na ten fotbal vzhledem ke zdraví vykašlu. Já jsem to zkusil přes změnu a odešel jsem do Hošťálkové, kde jsem tehdy bydlel (dnes již Ondřej Kuzník bydlí ve svém rodinném domku vedle spoluhráče, bráchy Jiřího v Kateřinicích, pozn. aut.).

S bratrem Jiřím jste si zahrál v Hošťálkové i Kateřinicích.

Poznal jsem tam jiný klub, jiné spoluhráče a přesvědčil se, jak veliký je rozdíl mezi okresním přeborem a 1. A třídou. Následně jsem se domluvil s trenérem Beňem, že se vrátím do Kateřinic.

Co takhle si zahrát v Kristových letech krajský přebor?

To je těžká otázka. My jsme hráli pohár s týmy krajského přeboru, někdy i přípravu. S týmy středu tabulky se můžeme rovnat. Vítr nám udělaly jen Luhačovice. Nevím, jak nyní odpovědět za sebe, ale muselo by se hodně trénovat. Přál bych to mladým hráčům jako je například Marek Bětík, aby si v budoucnu tu soutěž za Kateřinice zahráli.

Na závěr si neodpustíme otázku, jak vznikla Vaše přezdívka Čombe?

Před deseti lety se staral o hřiště správce s touto přezdívkou. Já jsem za něho občas zaskakoval při sekání trávy. Jednou šli kluci na tréninku a už na mě v čele s Petrem Mikulíkem (v současné době hráčem Ústí u Vsetína, pozn. aut.) pokřikovali Čombe (smích).

(něm, mb)