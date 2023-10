Ukončili dlouhé čekání na třetí letošní výhru, hodový víkend si zpříjemnili domácím triumfem nad Těšnovicemi. Fotbalisté Kunovic po šesti zápasech v krajské I. A třídě skupiny A slaví, na umělé trávě přestříleli soupeře z Kroměřížska 4:3 a dostali se před nedělního soupeře na sedmé místo.

Fotbalisté Kunovic zdolali Těšnovice 4:3 | Video: Libor Kopl

Místy zbytečně vyostřený duel na Bělince ozdobily dvěma góly domácí Jakub salay s hostujícím Karlem Majkričem, nejhezčí branku vstřelil v 73. minutě Lukáš Basovník, jenž mířil parádně do šibenice. Vítěznou branku zaznamenal střídající Gajdošík.

„Jsem rád, že jsme utkání zvládli a konečně zvítězili. Uspěli jsme poprvé od derby se Starým Městem, po šesti zápasech. Pro nás to bylo strašně důležité střetnutí. Krize se prohlubovala, ležela na nás deka. Každý kdo to zažil, tak ví, že je to nepříjemné,“ prohlásil kunovický trenér Jiří Vojtěšek.

I. A třída sk. B, 9. kolo

FOTBAL KUNOVICE – TJ SOKOL TĚŠNOVICE 4:3 (2:1)

Branky: 11. z penalty a 28. Jakub Salay, 73. Lukáš Basovník, 82. Petr Gajdošík - 65. a 87. Karel Majkrič, 24. Radek Janoštík. Rozhodčí: Večeřa. Červená karta: 57. Jan Urubek. Diváci: 190.

Celek ze Slovácka dál bojuje s velkou marodkou, neustálými absencemi. V pátek na tréninku se zranil Polách, který to před zápasem zkusil, ale nešlo to. Nehráli ani Kučera, Šmatelka, Kundr nebo Flek.

Jelikož je dlouhodobě mimo hru i Perůtka, musel kouč Vojtěšek povolat dorostence. Proti Těšnovicím využil hned čtyři. Dva hráli od začátku, další nastoupili ve druhé půli. „Před kluky musím smeknout. Je jim teprve šestnáct, přesto to zvládli perfektně. Všichni byli platní,“ chválí.

Těšnovice, kterým scházeli pouze Šilinger s Pospíšilem, odjížděly na Hanou naštvané na sudího Večeřu. Podle nich arbitr z Topolné svižný duel ovlivnil ve prospěch soupeře.

„Z Kunovic jsme si alespoň bod mohli odvést, bohužel pan rozhodčí byl proti. Nevím, zda to bylo tím, že jsou v Kunovicích hody, nebo rozhodčímu utkání nevyšlo, ale domácí vyhráli, takže jsou spokojení,“ prohlásil těšnovický trenér Petr Bíbr.

Fotbalista Těšnovic Karel Majkrič po zápase v Kunovicích

Zdroj: Libor Kopl

Hosté se hned po přestávce správně dožadovali odpískání penalty po stažení veterána Mršťáka, inkasovaným brankám ve druhé půli předcházel přísně odpískaný faul a také ruka kunovického hráče. Zato červenou kartu vyfasoval záložník Urubek správně, zákrok na Kaňovského vypadal dost ošklivě, zraněný domácí hráč po něm dokonce musel střídat.

Celek z Kroměřížska nezaskočily jen verdikty rozhodčího, ale i hrací plocha.

Nedělní dopolední duel se totiž odehrál na umělé trávě, hlavní hřiště má totiž novou závlahu.

„Za mě by se v tomto příjemném podzimním počasí mělo hrát na přírodní trávě,“ uvedl Bíbr. „Bohužel umělka hlavně v úvodu střetnutí dost klouzala,“ přidal svůj postřeh.

Kunovice soupeře chápaly, jinou možnost ale neměly. „My jsme taky chtěli hrát na trávě, ale máme novou závlahu, takže by mohlo dojít k úrazu. Umělka je kvalitní, dalo se na ní hrát. Nám určitě neublížila. Soupeře to asi zaskočilo, což nás mrzí, ale nebyl v tom žádný úmysl,“ tvrdí Vojtěšek.

Úvod byl svižný, přinesl obrovské šance na obou stranách. Nejprve Salay postupoval sám na hostujícího gólmana Zavadila, kterému udělal i kličku ale svůj únik nedotáhl a tutovku zazdil. Na druhé straně selhal Janoštík.

Do vedení šly v 11. minutě Kunovic. Penaltu nařízenou za faul Brázdila na Novosada bezpečně proměnil Salay. Bývalý forvard Osvětiman či Strání se vykoupil po předcházející zahozené tutovce.

To platí i pro Janoštíka. Kanonýr Těšnovic po individuální akci s přehledem srovnal na 1:1. Jenže vzápětí se přesně k tyči trefil Salay a domácí znovu vedli. Další možnost ke skórování měl Novosad, jehož vychytal skvělý Zavadil.

„V prvním poločase jsme byli kombinačně dobří. Kdybychom proměnili další šance, mohli jsme vést vyšším rozdílem,“ uvedl Vojtěšek.

Také hostům se první půle líbila. „Byla to fotbal nahoru a dolů. V prvním poločase se šance střídaly na obou stranách, bohužel jsme inkasovali branky po našich chybách, což se stále opakuje,“ pronesl Bíbr.

Svižné a rušné střetnutí se ale po změně stran vyostřilo, zvrhlo.

Hlavním důvodem byla neodpískaná penalta po faulu na Mršťáka. Těšnovice cítily křivdu, znervózněly. V 57. minutě to nezvládl Urubek, který hrubě fauloval Kaňovského a musel do sprchy.

Sokol se v deseti lidech semkl a dál hrozil. Janoštíka v další tutovce vychytal Němčický, ale Majkrič po Janoštíkově přihrávce srovnal na 2:2.

Kunovice mohly litovat střely Salaye do tyče. Jenže pak napřáhl mladík Basovník a parádní ranou vymetl šibenici.

Domácí pak přidali střídajícím Gajdošíkem čtvrtý gól, hotovo ale stále nebylo. V závěru brankář Němčický neudržel trestný kop Pluhaře a dorážející Majkrič oživil šance hostů na body. Těšnovice už na remízu nedosáhly, na Bělince padly 3:4

„Vyloučení paradoxně pomohlo spíše hostům, kteří se semkli. My jsme byli chvíli v útlumu, dostali jsme se z toho gólem Basovníka na 3:2. Pak se prosadil Gajdošík, ale klid jsme neměli. Hosté ještě v závěru snížili, konec byl hektický,“ hodnotil Vojtěšek.

„I v deseti jsme jezdili, snažili se, ale na bod jsme nedosáhli,“ dodal smutně Bíbr.