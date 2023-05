Tak jednoduché to letos ještě neměli. Fotbalisté Kunovic v neděli dopoledne zaknihovali povinnou výhru. Svěřenci trenérů Vojtěška a Chramcova si v zápase 23. kola I. A třídy skupiny B poradili s Bylnicí, poslední tým tabulky přehráli jasně 5:0 a dostali se před Šumice a Koryčany na desáté místo.

Fotbalista Kunovic Jan Zámečník po zápase s Bylnicí | Video: Libor Kopl

Hattrickem se blýskl útočník Jan Zamečník. Šikovný dorostenec si kromě tří branek připsal i dvě asistence na góly Lukáše Basovníka a Daniela Fleka. Další šance ale stejně jako jeho parťáci zahodil, což však po poklidném utkání nikdo neřešil.

„Chtěli jsme potvrdit předcházející venkovní výhru z Nedachlebic, což se nám povedlo, ale zápas kvalitu moc neměl. Pro nás to je povinná výhra. Hlavní je, že máme tři body, nic jiného nyní neřešíme,“ uvedl trenér Kunovic Jiří Vojtěšek.

Jeho tým se na výhru ani moc nenadřel. Hosté přijeli oslabení, s přestárlým mančaftem a soupeři ze Slovácka moc čelit nemohli.

I. A třída sk. B, 23. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – SK BYLNICE 5:0 (3:0)

Branky: 11., 53. a 87. Jan Zámečník, 10. Lukáš Basovník, 27. Daniel Flek. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 68.

„Od nás je to stále dokola stejná písnička. Do Kunovic jsme přijeli se starším týmem, který skoro vůbec netrénuje, takže jsme rádi, že jsme prohráli pouze 0:5. Domácí si vypracovali strašně moc příležitostí, my jsme za celé utkání pořádně zahrozili pouze jednou,“ prohlásil hostující kouč Martin Lukšík.

Bývalý druholigový fotbalista tentokrát sledoval počínání svých svěřenců jenom z lavičky. Kvůli zdravotním problémům do zápasu nezasáhl.

Ani někdejší hráč Prostějova, Drnovic, Bystrce či Vítkovic by porážku na Bělince neodvrátil.

„V soutěži nemáme co dělat,“ ví dobře Lukšík. „V útoku máme dva borce, kteří mají dohromady 86 let, takže nějaký bod uhrát prostě nejde,“ přidává.

Vedoucí Hluk dál uhání za postupem. V Bojkovicích se dvakrát trefil Martiš

Bylnice je jistým sestupujícím do I. B třídy. Co se však bude v Brumově hrát, není vůbec jasné. „Sezonu musíme nějak dohrát a popasovat se s tím, nic jiného nám ani nezbývá. Uvidíme, co bude v létě,“ dodal Lukšík.

Kunovice mají po změně vedení a zimním posílení týmu příjemnější starosti, s Bylnicí ale herně nijak nezářily.

„Zápas jsme sice od začátku měli pod kontrolou, ale přizpůsobili jsme se soupeři, což jsme nechtěli. Od nás to bylo vlažné,“ ví Vojtěšek.

„I tak jsme si ale vypracovali spoustu šancí. Měli tam nedotažené akce. Měli jsme vyhrát vyšším rozdílem, ale s takovým soupeřem se vždycky hraje těžce. Nechci Bylnici nijak podceňovat ani shazovat, znám to z vlastní hráčské kariéry. Taky jsem pár podobných zápasů odehrál. Hlava je někdy složitá,“ uvědomuje si kunovický kouč.

Domácí to zvládli i nemocného Krčka a zraněného Gajdošíka. Nehrál ani Salay, jenž byl už po zranění na střídačce. „Perůtku jsme nasadili alespoň do druhé půle, aby se rozehrál,“ dodal Vojtěšek.

Sigi Team nasázel Jiskře deset branek. Řádil Pospěch, hráli Panenka i Dobiaš

Skóre otevřel v 10. minutě Basovník, kterému asistoval Zámečník. Právě hráč Uherského Brodu, jenž na Bělince hostuje, vzápětí zvýšil na 2:0. Kunovice definitivně uklidnila třetí branka Fleka.

Druhá půle se dohrála bez výraznějšího vzruchu i emocí naprosto v poklidu. Domácí si vypracovali další šance, prosadil se však jenom Zámečník, který zkompletoval hattrick a završil výhru slováckého celku.

Poslední Bylnice se snažila, ale po většinu času se pouze bránila. Hosté pořádně zahrozili jen jednou. Hlavička Krahuly po standardní situaci šla ve druhé půli mimo.