Trefil se náramně v 54. minutě, kdy z hranice šestnáctky poslal míč nechytatelně do šibenice. Hostující brankář Michal Švec nestačil zareagovat, za balonem je jenom podíval.

Takto pálí jenom sedmnáctiletá hvězda Barcelony a taky Horáček …

„Věděl jsem, co dělám. Vždycky v pátek si s kluky děláme srandu a smějeme se, když křičím, že Yamal střílí. On má tu obalovačku výstavní. Bylo úsměvné, že jsem to trefil stejně jako on,“ líčí Horáček.

Krajský přebor, 4. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – FK LUHAČOVICE 2:2 (1:1)

Branky: 14. Daniel Flek, 54. Tibor Horáček – 37. Ondřej Červenka, 81. Danquah George Amoako. Rozhodčí: Hanák – Rybka, Ševčík. Diváci: 117.

Z nádherné trefy, kterou na Bělince označili gólem roku, měl velkou radost. Tu mu ale kazil konečný výsledek.

Kunovice doma totiž ani na třetí pokus nevyhrály, před vlastním publikem braly po dvou porážkách jenom bod.

„Je to škoda. Zasloužili jsme si vyhrát,“ cítí zklamaný kunovický kouč Jiří Vojtěšek.

„Dvakrát jsme vedli, ale o náskok jsme po hloupých chybách pokaždé přišli. Inkasovali jsme strašně jednoduché góly,“ hořekoval.

Podívejte se na gól Tibora Horáčka i další momenty utkání Kunovice - Luhačovice | Video: Youtube

„Minule jsem si stěžoval, že nedáváme góly, teď jsme dali šest za dva zápasy a máme z toho čtyři body, ale s Luhačovicemi jsme si zasloužili vyhrát. Zápas jsme měli rozhodnut dřív. Takto jdeme jako spráskaní psi s bodem místo toho, abychom měli všechny tři,“ přidává zklamaně.

Skóre otevřel ve 14. minutě Flek, za hosty srovnal v závěru prvního poločasu kapitán Ondřej Červenka, který se trefil hlavou po centru Slobodiana.

Po změně stran vrátil Kunovicím vedení Horáček, soupeře ale v závěru v tropickém dopoledni zchladil zblízka dorážející Amoako.

„Byl to hodně bojovný zápas. Nečekali jsme, že se Luhačovice tak zatáhnou. My jsme po většinu utkání dobývali. Byla strašná škoda, že jsme si v prvním poločase nechali dát z jejich jediné akce gól. Pokud bychom soupeři odskočili na 2:0, zvládli bychom to,“ nepochybuje Horáček.

Slovácký celek o víkendu představil dvě staronové tváře. Dres Kunovic po delší době navlékli navrátilec z Rakouska Andreas Chaloupka a také obránce Tomáš Skovajsík, který na Bělinku zamířil ze sousedního Hluku.

„ Kluci to zvládli dobře. Jelikož je znám, věřím, že brzy zapadnou a na podzim nám pomůžou. Uvidíme, kak to bude dál,“ dodal Vojtěšek.