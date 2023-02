Jisté je, že po podzimní části na Bělince skončil Andreas Chaloupka, který zamířil za lepšími podmínkami do Rakouska. Pryč jsou i Jaroněk s Váňou. Oba vydrželi v Kunovicích jen pár měsíců. Zatímco prvně jmenovaný se vrátil zpět na Slovensko, Váňa chce na jaře pomoct Slopnému.

Přípravný fotbal -

FC KUNOVICE – FK MLADÁ BOLESLAV U17 1:4 (1:1)

Branka Kunovic: Salay

Jedinou novou tváří je zatím útočník Salay, jenž je v týmu na zkoušce. V prvním přípravném zápase proti mladšímu dorostu ligové Mladé Boleslavi slováckému celku scházeli nemocný Roubal a brankář Němčický.

„Trénujeme dvakrát týdně. V úterý jsou muži s dorostem dohromady, v pátek už jsou sami,“ hlásí Chramcov. S přístupem svěřenců je zatím spokojený. „I když je nás málo, muži chodí zodpovědně, opravdu makají, což bylo poznat i na výkonu,“ těší Chramcova.

V sobotu dopoledne měl k dispozici kombinovaný tým obou družstev. „Nastoupilo za nás pět dorostenců ročníku 2005 a 2006 a porvali se s tím fakt dobře. Na to, že to byl první zápas po dlouhé době, tak kluci předvedli nadstandardní výkon. Plnili to, co měli. Hlavně s defenzivou jsem byl spokojený, i když jsme osmdesát procent času běhali bez balonu,“ říká kunovický kouč.

Hluk na úvod zdolal Rohatec. Střelou do šibenice rozhodl navrátilec Zelinka

Domácím se navíc podařila v první půli jedna akce, po které šli do vedení. Prosadil se Salay. „Škoda, že jsme ve 43. mnutě inkasovali vyrovnávací branku,“ mrzí Chramcova.

Mladí Středočeši pak krátce po změně stran výsledek otočili a v závěru, kdy unavenému soupeři došly síly, zápas definitivně rozhodli. „Bylo vidět, že kluci z Mladé Boleslavi trénují pětkrát týdně. My, dokud jsme mohli, tak jsme byli rovnocenným soupeřem,“ dodal Chramcov.

Fotbalisté Kunovic se v dalším přípravném zápase utkají s Topolnou. Na Bělince se bude hrát v neděli 19. února od jedenácti hodin. Dalšími soupeři účastníka I. A třídy skupiny B budou Ořechov, Uherský Ostroh a Kozojídky, soupeř pro generálku se zatím shání.