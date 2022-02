Zpět domů má namířeno i František Abrhám. Zkušený třiatřicetiletý fotbalista patří mezi kunovické odchovance, velké dříče. Na podzim pomáhal Drslavicím, předtím hrál v Podolí. Teď je rozhodnutý pomoct mateřskému klubu.

Přípravné zápasy Kunovic hrané v zimě na Bělince

Neděle 6. února ve 12.00: Kunovice - Štítná nad Vláří



Pátek 18. února v 17.30: Kunovice – Hroznová Lhota



Neděle 27. února ve 13.00: Kunovice - Topolná

Dalším nováčkem je gólman Dominik Lipár z Velká nad Veličkou. Osmadvacetiletý gólman doteď chytal jenom na Hodonínsku, kromě Kordárny prošel i Blatnicí a Kněždubem.

V Kunovicích by mohl nahradit dosavadní jedničku Pěgříma, kterého lanaří rival z Hluku. „Jeho odchod je v jednání. Pokud seženeme náhradu, mohli bychom jej pustit,“ připouští kunovický trenér Petr Chaloupka.

Na Lapači startuje jubilejní Gambrinus Cup. Ve dvou skupinách se utká 13 týmů

Čtyřicetiletý kouč čeká, až se uzdraví Petřek, jenž má po operaci kolena.

Jinak z úzkého podzimního kádru by nikdo odejít neměl. V klubu zřejmě skončí jenom Hostýnek, který se v březnu stěhuje do Brna, kvůli fotbalu do Kunovic těžko bude dojíždět.

Další změny však vyloučeny nejsou. Zimní pauze je dlouhá, jarní část sezony odstartuje až na konci března.

V Kunovicích ale nic nepodceňují, na těžkou druhou polovinu sezony se chystají od sedmého ledna. Tým se na Bělince schází vždy v úterý a v pátek, občas si muži v neděli zatrénují i s dorostenci.

Na programu je i speciální atletická jednotka v tělocvičně, kde na fotbalisty dohlédne bývalá házenkářka Klára Kosinková, dnes specialistka na crossfit a kruhový trénink.

„Na začátku samozřejmě chceme trošku nabrat fyzičku, ale připravovat se budeme hlavně na umělé trávě a s balonem u nohy. Chci, aby to kluky bavilo,“ říká Chaloupka.

Nivnice začala bez tří hráčů. Gólmana Popelku láká Hluk, Roubal míří do Kunovic

Problémem je všudypřítomný omicron. Kvůli nákaze koronavirem se část mužstva dostala do karantény, v izolaci byl i kouč Chaloupka.

Někdejší obránce Osvětiman, Kyjova, Spytihněvi či Babic věří, že pokračující pandemie zásadně neovlivní zimní přípravu, že mužstvo sehraje všechny naplánované duely.

První utkání je na programu v neděli 13. února, kdy Chaloupkův tým vyzve v domácím prostředí Štítnou nad Vláří. Před startem jarních odvet se Kunovice utkají ještě s Hroznovou Lhotou, Topolnou a jedním rakouským týmem, který pravidelně jezdí na soustředění do Luhačovic. Právě v lázeňském městě bude zajímavá konfrontace k vidění.

Cílem slováckého celku zůstává stabilizace a doplnění kádru, posun v tabulce I. A třídy skupiny B nahoru, do klidnějších vod. „Věřím, že se na jaře zlepšíme, hned na začátku uhrajeme nějaké body, abychom ve zbytku sezony měli klid a nemuseli se strachovat o záchranu soutěže,“ dodává Chaloupka.