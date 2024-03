Odčinili předcházející porážku s Veselím nad Moravou, s dalším soupeřem z jihomoravské I. A třídy skupiny si věděli rady. Kunovičtí fotbalisté v dalším přípravném zápase na Bělince zdolali Vnorovy 2:0. Za domácí v první půli skórovali Šmatelka a Polách z penalty.

Fotbalista Kunovic Pavel Šmatelka (žluté dresy) se v zápase proti Vnorovům prosadil i střelecky. | Foto: Deník/Libor Kopl

Trenér Kunovic Jiří Vojtěšek byl po sobotním utkání spokojený. „Po předchozích dvou zápasech, kdy jsme inkasovali dohromady osm branek jsme šli do zápasu s tím, že se musíme více soustředit na defenzivní hru a vyvarovat se hloupých chyb, které nás v obou předchozích zápasech provázeli,“ uvedl.

Kunovice do zápasu vstoupily aktivně, ve slušném pohybu i tempu a v 10. minutě se ujaly vedení, když se po centru z pravé strany s přehledem prosadil Šmatelka.

Stejný hráč pak z levé strany vnikl do velkého vápna a hostujícímu obránci nezbylo nic jiného, než faulovat. Nařízenou penaltu nekompromisně proměnil Polách a bylo to 2:0.

„I po zbytek prvního poločasu se hrál svižný fotbal, na výsledku se ale do konce poločasu nic nezměnilo i přesto, že jsme se několikrát dostali do šancí po centrech z křídelních prostor, ale bohužel se skóre neměnilo,“ posteskl si Vojtěšek.

Ve druhém poločase dal šanci i všem pěti hráčům z lavičky, změny v sestavě se na tempu zápasu projevily.

„I přesto jsme si vytvořili dost šancí na to, aby byl zápas skončil vyšším rozdílem. Hostující mužstvo jsme po celý zápas nepustili do vyložené šance, snad až na jednu střelu těsně před koncem zápasu, která byla nebezpečná, ale bránu minula. Jsme spokojení s tím, že jsme udrželi čisté konto a navíc jsme soupeře nepustili do žádných šancí. Kaňkou tohoto utkání bylo zranění Lukáše Řiháčka, který utrpěl zlomeninu v oblasti kotníku. Všichni mu přejeme brzké uzdravení,“ dodal Vojtěšek, který postrádal pouze nemocného kapitána Horáčka.

Další přípravné utkání sehrají fotbalisté Kunovic v sobotu 9. března od 14.30 doma proti Kozojídkám, které po podzimní části vedou svoji soutěž a netají se postupovými ambicemi do krajského přeboru.