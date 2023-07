ROZHOVOR/ V minulé sezoně vypomáhal v Buchlovicích hrajícímu trenérovi Davidu Křivovi. Před dvěma měsíci se s vedením klubu dohodl, že od léta převezme dorostence. Aby toho neměl René Krystýnek málo, tak nakonec bude mít na starosti i muže, kteří dobrovolně opustili I. A třídu a v nadcházející sezoně budou hrát o soutěže níž.

Ještě v sobotu navlékl kroj při setkání stárků a od středy přebírá René Krystýnek první mužstvo Buchlovic. | Foto: se svolením Reného Krystýnka

„Myslím, že mé jméno u mužů v Buchlovicích bylo na seznamu jedno z posledních,“ usmívá se mladý osmadvacetiletý kouč, který má plnou podporu vedení i všech hráčů.

„Dostalo se ke mně, že kluci mezi sebou komunikují a chtějí, abych to vzal na své bedra. Nechal jsem si to projít hlavou. Rozhodujícím faktorem byla moje přítelkyně, která mně dodala sebedůvěru a řekla, ať si jdu za svým cílem,“ říká v rozhovoru pro Deník jeden z nejmladších trenérů v krajské soutěži.

Jak k tomu došlo, že v Buchlovicích povede i muže?

Zajímavá nabídka přišla už na jaro, kdy mě oslovil trenér Slovácka U10 Marek Stojaspal, zda bych mu nechtěl dělat asistenta. Po dlouhém zvažování jsem musel nabídku odmítnout. Má představa byla stát se hlavním trenérem dorostu někde v nižší soutěži a postupně začít rozvíjet své schopnosti. Nechal jsem tedy mé budoucnosti čas. Domnívám se, že mé jméno na pozici hlavního trenéra A týmu v Buchlovicích bylo na seznamu jako jedno z posledních. Jelikož jsme se asi dva měsíce zpátky dohodli s vedením, že od léta budu trénovat dorostence. Přestože se sezona blíží k samému začátku, tak u A týmu se stále hledal trenér. Je těžké sehnat trenéra k týmu, který procházel určitou krizí a výsledkově na tom nebyl na jaro nejlépe. Ve středu jsme měli schůzi a přišla řeč na mé jméno. Sdělil jsem své představy, vizi a dostal jsem plnou podporu vedení. Jedna z důležitých věcí byl zájem ze strany hráčů a ze strany fanoušků, pro které tento sport děláme. Dostalo se ke mně, že kluci mezi sebou komunikují a chtěji abych to vzal na své bedra. Bez podpory hráčů a fanoušků bych tuto nelehkou funkci nikdy nepřijal. Nechal jsem si to projít hlavou a řekl ano, jdeme do toho. Rozhodujícím faktorem byla moje přítelkyně, která mně dodala sebedůvěru a řekla, ať si jdu za svým cílem.

Budete všechno stíhat, zvládat?

Postavil jsem se výzvě čelem a s podporou vedení a kluků to zvládneme. V týdnu bude mít dorost i muži jeden svůj trénink a ke konci týdne se budeme společně zaměřovat na herní činnost.

Budete mít nějakého asistenta, kdo vám bude k ruce, pomáhat?

Je to strašně narychlo. Mám týden na sestavení týmu, bude to dřina. Nějaké jména v hlavě mám, ale nedokážu teď říct víc.

S jakými cíli, plány a ambicemi mužstvo přebíráte?

Můj cíl je stabilizovat kádr, dát příležitost mladým klukům a vybudovat silné mužstvo jak výkonnostně, tak psychicky.

Bude těžké nahradit Davida Křivu, který odchází do Rakouska?

Budujeme mužstvo bez něj. Začínáme úplně od začátku a věřím, že situaci zvládneme a budeme těžkým soupeřem pro každé mužstvo. David je výborný fotbalista, chce si vyzkoušet něco nového v kariéře a já ho plně respektuji. V novém angažmá mu přeji mnoho úspěchu a hlavně ať mu slouží zdraví.

Jaké jsou změny v kádru?

Kromě Davida Křivy odešli také Ondřej Vašek a Tomáš David. Z pracovních důvodů nám bude téměř celý podzim chybět Pavel Kunc a Adam Křiva. Z Rakouska se nám ale vrací Lukáš Belant, počítat můžeme s Matyášem Karáskem, který se vrací ze Slovácka. Dořešit musíme ještě příchod dvou hráčů se zkušenostmi z vyšších soutěží. Na mysli mám Václava Habartu (Nedachlebice) a Petra Dovrtěla (Boršice). Vrací se nám i kluci, co fotbal přerušili jak z pracovních, tak i rodinných důvodů. Pokud dotáhneme příchody k úspěchu, tak se kádr podobá mé představě, se kterou jsem do trénování šel.

Co je v Buchlovicích ještě nového?

Rozšířili jsme výbor o mladé členy, máme nového sekretáře. Rozdělili jsme si práci mezi více lidí. Věřím, že se posuneme zase o kousek dál.

Co od nové sezony v I. B třídě očekáváte? Jaké si dáváte cíle?

Sezona bude velmi náročná, přebírám kádr týden před startem krajského poháru. Moc času na nějaké zkoušení tedy nemáme. Mým cílem je dostat z hráčů maximum, které v sobě mají a hrát v horní polovině tabulky soutěže. Myslím, že Buchlovicím bude 1. B třída slušet.

Jaká bude příprava?

Příprava začala 11. července. Vzhledem k tomu, že tým přebírám teď, tak na přátelák není moc prostoru. Už příští neděli hrajeme pohár v Traplicích. Pokud uspějeme, tak hned za týden se hraje další kolo. Pokud ne, určitě odehrajeme jedno přátelské utkání před ostrým startem soutěže. Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat legendě buchlovického fotbalu panu Milanu Daňhelovi, který v nedávných dnech předal pomyslný hlasatelský mikrofon Vojtovi Mikulíkovi alias Květanovi, který se bude snažit navázat na jeho vždy precizní práci. Laťku mu nasadil velmi vysoko.