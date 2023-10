Na lavičce fotbalistů Polešovic si připsal osmou výhru, oproti těm předcházejícím sedmi ale chutnala trenérovi Josefu Křivovi o něco víc. Zkušený šestašedesátiletý kouč a funkcionář totiž ve 12. kole krajské I. B třídy skupiny C porazil "své" Buchlovice.

Fotbalisté Polešovic zdolali Buchlovice 3:0 | Video: Libor Kopl

Proti mateřskému klubu, kde stále působí jako člen výkonného výboru, slavil triumf 3:0. Souboj okresních rivalů rozhodly branky Erika Měšťánka, Ondřeje Crly z penalty a debutanta Filipa Nejezchleby.

Josef Křiva si vítězství samozřejmě náležitě vychutnal.

„Pro mě to byl pikantní zápas, protože v Buchlovicích žiji, trénoval jsem tam a jsem stále členem vedení klubu. Nějaké hecování bylo, ale všechno v dobrém. Na utkání se přišlo podívat i dost lidí z Buchlovic, které jsem chtěl porazit, což se mi nakonec podařilo, takže klukům musím přinést litr slivovice, bednu plzeňského piva a do pokladny také tisíc korun," říká s úsměvem současný polešovický kormidelník.

I. B třída sk. C, 12. kolo - 1. FC POLEŠOVICE - TJ BUCHLOVICE 3:0 (1:0)

Branky: 18. Erik Měšťánek, 47, Ondřej Crla z penalty, 50. Filip Nejezchleba. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 100.

Hosté utkání nezvládli, před bývalým koučem se museli sklonit, sportovně mu pogratulovat. „Vyhrát jsme si nezasloužili," ví dobře trenér Buchlovic René Krystýnek.

Se zkušenějším kolegou jej pojí přátelství, i proto duel nebyl extra vyhrocený.

„Pod panem Křivou jsem začínal s fotbalem v Buchlovicích, zažil jsem pod ním nejlepší hráčské roky. Poprvé jsme byli proti sobě na lavičce, ale nějaká konfrontace šla stranou, protože jsme dobří přátelé," uvedl Krystýnek.

Stovka diváků viděla v sobotu dopoledne zajímavé střetnutí bez nějakých zbytečných emocí či excesů.

Nástup měli daleko lepší domácí, který soupeře převyšovali v pohybu i důrazu, vypracovali si územní převahu a v 18. minutě šli zaslouženě do vedení. Po kombinaci a nedůslednosti hostující obrany se prosadil Měšťánek, který udělal kličku brankáři a dával míč do prázdné brány.

Podívejte se: parádní obrat dorostu Boršic, který doma přestřílel Napajedla

„Soupeři vyšel začátek, byl na nás dobře nachystaný. Polešovice byly aktivnější, zatlačily nás," uznává Krystýnek.

Jeho tým ale hru postupem času srovnal, zahrozil však jenom slabou střelou Jakuba Kořínka, kterou domácí gólman Pavela kryl. Buchlovice v první půli zahrávaly asi pět rohů, soupeř ale všechno odvrátil. „Nějakou vyloženou šanci neměl," poznamenal Křiva.

Polešovice naopak mohly své vedení do přestávky ještě navýšit, když šel Nejezchleba sám na brankáře, ale vyběhnutého dorostence Černotu nepřekonal. Crla zase mířil hlavou po rohu nad.

Domácí zlomili odpor protivníka hned po změně stran. Nejprve faulovaný Crla proměnil penaltu nařízenou za nedovolený zákrok Adama Křivy, vzápětí soupeře dorazil třetím gólem Nejezchleba, který se při premiéře v prvním polešovickém týmu prosadil po úniku a prudkém centru Měšťánka.

Za stavu 3:0 bylo definitivně po zápase. „O poločase v kabině jsme si řekli, že na ně vletíme, budeme aktivní, bohužel jsme Lukeštíkem vyrobili hloupou penaltu a domácí zvýšili na 2:0. Během chvilky jsme dostali třetí gól a bylo rozhodnuto. Soupeř nás srazil na začátku druhého poločasu," smutnil Krystýnek.

„Buchlovice nástup do druhé půle zaspaly, pak již rezignovaly. My jsme ve zbytku utkání měli navrch. Hráli jsme to, co jsme potřebovali. Dobře vzadu a po křídlech. Nikam už jsme ale nespěchali, slušně jsme kombinovali a hlídali si náskok," líčí spokojený Křiva.

I. B třída sk. C: Ostroh otočil s Traplicemi z 0:2 na 4:2, Topolná urvala bod

Hosté pořádně zahrozili až v závěru. Jejich jedinou velkou šanci měl Dovrtěl, ale gól nedal.

„Od nás to byl výborný zápas, zasloužili jsme si vyhrát," nepochybuje Křiva. „Byli jsme fotbalovější, rychlejší, důraznější. Výhra mě těší o to víc, že nám chyběli Kaspřák, Náplava, Ficek nebo Silný," přidává.

Opory nahradili Nejezchleba a Šafránek, ona za první mužstvo Polešovic nastoupili poprvé. Buchlovice dorazily na zápas bez Hromady, Vaška, Huberta Karáska či Mikuly.

„I bez nich jsme ale měli utkání zvládnout daleko lépe,“ ví dobře Krystýnek.

Zatímco Polešovice v tabulce I. B třídy skupiny C poskočily před Topolnou na druhé místo, okresní rival zůstal pátý.