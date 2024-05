Dějiště utkání i den zápasu se změnily, cíl však zůstává stejný. Fotbalový výběr Zlínského kraje má před sebou duel třetího kola Národního poháru, o postup do finále se ve středu od sedmnácti hodin utká na stadionu v Dolním Němčí s týmem KFS Vysočina.

Stadion v Dolním Němčí přivítá krajskou fotbalovou reprezentaci. | Foto: Deník/Libor Kopl

Cíl pro partu kouče Petra Slončíka je jasný. „I když víme, že to bude těžké, chceme to doma zvládnout, vyhrát a postoupit,“ říká manažer týmu a člen výkonného výboru KFS Zlín Aleš Zlínský.

Známý funkcionář, jenž nyní trénuje v I. A třídě skupině B Nivnici, mužstvu před klíčovou bitvou věří. „Kluci jsou natěšení. Vůle poprat se o postup je obrovská. Všichni si váží toho, že mohou takový zápas odehrát,“ prohlásil Zlínský.

Neúspěch si nikdo nepřipouští. Jednoduché to však mít borci ze Zlínska mít nebudou. I když jsou obhájci trofeje a rádi by navázali na třetí místo z amatérského mistrovství Evropy z loňského roku, celek z Vysočiny nebude snadným protivníkem.

Vždyť v listopadovém čtvrtfinále Regions´ Cupu rozdrtili výběr Středočeského kraje 7:1. Na zasněžené umělé trávě v Humpolci předvedl tým složený z divizních hráčů famózní výkon, na který chce navázat i na Slovácku.

„Vůbec nevíme, co od soupeře čekat. Samozřejmě máme jeho soupisku, ale jména nám až tolik neřeknou,“ říká Zlínský.

Problémem pro výběr KFS Zlín, který měl v prvním kole volno a ve druhém kole na penalty vyřadil Moravskoslezský kraj, je absence tří hráčů Strání.

Divizního lídra ve středu čeká dohrávka s Všechovicemi, takže Švrček, Řihák a Spáčil si musí plnit klubové povinnosti. Kvůli zranění vypadl z nominace slavičínský Matěj Kořének.

„Je to komplikace, ale povolali jsme další kluky, kteří mají svoji kvalitu. Věříme tomu, že i bez nich budeme úspěšní,“ uvedl Zlínský.

Nejpočetnější zastoupení v týmu má divizní Holešov, který dodal čtyři hráče. Ve výběru jsou tři zástupci Slavičína, dva borci z Hluku. Své zastoupení v mančaft mají také Brumov, Luhačovice, Skaštice, Napajedla, Baťov, Kvasice, Boršice a Hrachovec.

Duel se měl původně odehrát na konci dubna na stadionu ligového Zlína. Kvůli deštivému počasí byl ale odložen na květen. Kvůli termínové kolizi s ševci se však hledalo náhradní hřiště, volba nakonec padla na Dolní Němčí.

„Je to škoda, protože pro diváky i hráče by to na Letné byl zážitek. Všichni se na to těšili. Bohužel okolnosti tomu nepřály. Dolní Němčí má ale krásný areál, je to fotbalová obec a já věřím, že nás lidé přijdou podpořit a užít si dobrý zápas,“ přeje si Zlínský.

Výběr Zlínského kraje se sejde v Dolním Němčí už ve středu ráno. V dějišti utkání absolvuje taktickou přípravu a po společném obědě se začne chystat na duel, který začíná v sedmnáct hodin.

Vítěz utkání vyzve ve finále hrané na neutrální půdě výběr Královéhradeckého kraje. Český amatérský šampion pak postoupí na kvalifikační turnaj, který hostí Bosna.