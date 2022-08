NAPAJEDLA - KVASICE 2:0 (0:0)

Lukáš Smyček, sekretář TJ FS Napajedla: „Zápas s kvalitním protivníkem se odehrával ve vysokém tempu s minimem šancí na obou stranách. Hosté měli sice míč více na svých kopačkách, ale naše mužstvo dobře vykrývalo všechny nebezpečné prostory a pevná obrana se postarala o bezbrankovou první půli. Z kraje druhé půle se nám po rohovém kopu podařilo otevřít skóre, kdy se hlavou prosadil náš nejzkušenější hráč Michal Hutka. Následovala pasáž hry, kdy se nám podařilo si vytvořit další dvě gólové příležitosti, nicméně tyto zůstaly nevyužity a naopak soupeř po naší chybě ve středu hřiště mohl srovnat, avšak praporek pomezního sudího naděje na vyrovnání zhatil. Závěrečný tlak Kvasic, kterým notnou měrou pomáhal i vysunutý brankář, jsme potrestali druhou brankou z kopačky Petra Votavy, který vyvezl míč z naší půle a skóroval do prázdné brány. Na hřišti to občas jiskřilo, ale to se asi dá v derby očekávat. Musím pochválit naše hráče za organizovaný a zodpovědný výkon.“

FOTO a 3x VIDEO: Úvodní derby krajského přeboru zvládla Napajedla

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Dnes jsme nepodali výkon, který jsme předváděli v přípravě, jsem hodně zklamaný. Opticky jsme sice měli více držení balonu, ale hráli jsme pomalu a do šířky. A to hlavním za celý zápas jsme si nevypracovali jedinou gólovou situaci! A protože jsme dvakrát inkasovali, soupeř vyhrál zaslouženě. Protože se nám podařilo kádr doplnit, naše ambice jsou nejvyšší. Náš výkon se ovšem v dalších kolech musí výrazně zlepšit!“

Branky: 47. Huťka, 90.+5. Votava.

FRANC. LHOTA - LUHAČOVICE 1:1 (0:0)

Petr Pukýš, trenér Francovy Lhoty: „Chyběly nám dovolenkující Surovec s Jarošem, přesto jsme to bylyi my, komu patřila první půle. Vytvořili jsme si asi pět šancí, ale bez gólového efektu. Před přestávkou po strčení do našeho hráče se nám naskytla přesilová hra. Po změně stran jsme paradoxně už nebyli tak dominantní, chybělo nám tempo. Sice jsme se dostali do vedení, ale zkušený soupeř vyrovnal.“

Jiří Dobeš, trenér Luhačovic: „Vzhledem k průběhu bod bereme. Kvalitou jsme byli lepší, měli jsme dobrou rozehrávku, akorát nám nevycházelo posledních 30 metrů - chyběla finální inovativní myšlenka. Soupeř na svém malém hřišti urputně bránil, bylo se zde těžké prosadit. Upozorňoval jsme na dovednosti trojice domácích hráčů, i tak nám problémy dělal Chmela, jenž měl v úvodu dvě gólovky. Vše nám nabourala zbytečná červená karta po emocích a žduchnutí chvíli před přestávkou. Ve druhém poločase by jistě soupeři ubývaly síly, ovšem na kdyby se nehraje. Navíc po rychlém brejku jsme inkasovali, ovšem i v deseti jsme drželi míč a snažili se diktovat hru. Za to jsme byli odměněni vyrovnávající trefou a v samém závěru jsme mohli dokonat obrat z rohu hlavičkou. Měli jsme zde vyhrát, ale vzhledem k průběhu a vyrovnaném počtu vyložených šancí je remíza asi spravedlivá.“

Branky: 58. Matušinec - 75. Š. Červenka.