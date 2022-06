BAŤOV - VAL. POLANKA 9:0 (5:0)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Sehráli jsme opět dobré utkání a musím hráče pochválit. Náš herní projev byl od začátku velmi aktivní, kvalitně jsme kombinovali, dostávali se do šancí a ty se nám dařily proměňovat. Hosté se v průběhu zápasu dostali taky do několika velmi slibných brankových příležitostí, ale v těchto situacích nás podržel gólman Roman Vitásek. Utkání mělo celkově dobrou úroveň a fanoušci viděli spoustu šancí na obou stranách a potvrzení dobré sportovní formy našeho týmu.“

Lukáš Trčka, hráč Valašské Polanky: „I proti lídru jsme chtěli bojovat a zkusit překvapit. Bohužel jsme hned v úvodu inkasovali dvě slepené branky. Měli jsme ještě šance se dotáhnout alespoň na kontakt, ale po třetí brance nám bylo jasné, že domácí jsou ve velké pohodě, což potvrdili ve zbývajícím průběhu. Do druhé půle jsme chtěli ušetřit síly, protože ty nejdůležitější zápasy teprve přijdou.“

Branky: 9., 42. a 86. z pen. Gojš, 25., 46. a 77. Krajča, 11. Sotolář, 45. Tkáč, 84. Kadlec. Rozhodčí: Ševčík, 128 diváků.

NAPAJEDLA - BRUMOV 2:1 (1:0)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Byl to docela slušný fotbal. Hráči Brumova jsou rychlí, důrazní a umí si dobře pokrýt míč. My jsme také nezačali špatně a vytvořili si nějaké dobré pozice ke skórování, ale gól jsme dali až z pokutového kopu, když byl faulovaný Kolenič a Koutník skóroval. Druhý poločas pokračoval v dobrém tempu. Důležitý byl zákrok brankáře Koutníka při gólové šanci hostí, aby se v 70. minutě prosadil Kolenič - 2:0. Brumov se ale nevzdával a v 83. minutě dal gól, nicméně stav se poté již nezměnil. Body zůstali doma, zaslouženě.“

Lukáš Juřica, vedoucí týmu Brumova: „Jako ty předešlé, ano toto utkání se nám úplně herně nepovedlo. Důležitý moment přišel pár minut před pokutovým kopem domácích, kdy jsme spálili vyloženou šanci. Ve druhé půli naši hráči dělali všechno proto, aby se nám povedlo urvat nějaký bod, ale dobře hrající soupeř si utkání zkušeně pohlídali.“

Branky: 32. z pen. Koutník, 70. Kolenič - 83. Chovanec.

MORKOVICE - BORŠICE 4:2 (3:0)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovice: „Výhra nám přišla vhod. Měli jsme excelentní nástup, letos poprvé se nám podařilo proměnit tři standardní situace a rychle vést 3:0. Boršice hrály otevřený fotbal, což nám vyhovovalo. Na přelomu poločasů přišla průtrž mračen, přestávka se natáhla akluci bohužel myšlenkami a duchem zůstali v kabině. Soupeř se tak dvěma trefami rovněž ze standardek vrátil do zápasu a začal vyvíjet tlak. Nám se naštěstí podařilo z brejku zvýšit a výhru jsme si již pohlídali.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Jak je u nás na hřištích soupeřů zvykem, neměli jsme dobrý vstup do utkání, kdy jsme během dvaceti minut ze tří standardek třikrát inkasovali. Pak se hra srovnala, trefil jsme břevno. Pomohla nám delší přestávková pauza. Po hodině hry se nám naší aktivitou podařilo dostat do hry, stejně jako jsme museli v cestě za vyrovnáním více otevřít hru. Místo naší třetí trefy ale domácí z brejku dali čtvrtý gól a zápas se již jen dohrával bez našich větších šancí.“

Branky: 2. a 19. Karlík, 21. a 70. Oplt - 48. Hubál, 63. Oslzla.

NEVŠOVÁ - LUHAČOVICE 2:1 (2:0)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Důležité utkání se nám podařilo zvládnout, kdy zejména v první půli jsme na hřišti dominovali. Podařilo se nám rychle vstřelit dvě branky a mohli další přidat. Po přestávce se již hrál vyrovnaný duel, soupeř ukázal svoji fyzickou vyspělost a deset minut před koncem utkání zdramatizoval. Závěr jsme si dokázali pohlídat a tak bereme pro nás velmi cenné tři body.“

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „První poločas byl z naší strany totálně prospaný, většinu hráčů jsem nepoznával a vypadali jsme jako výletníci. Do šatny jsme šli ještě paradoxně za přijatelného stavu 0:2. V poločase jsme si k tomu něco řekli a druhý poločas jsme vypadali, jako jiný tým, než který hrál první dějství. Měli jsme hodně šancí na to, abychom snížili dříve, ale povedlo se nám to až okolo 80. minuty a proto jsme prohráli. Druhý poločas, i když jsme hráli solidně, tak se nám vrátil přístup z prvního poločasu. Dnes jsme prohospodařili a odevzdali tři body soupeři. Kluci moc dobře vědí, že tudy cesta nevede!“

Branky: 7. Hladík, 22. Kutra - 79. Červenka.

V. KARLOVICE - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 0:3 (0:1)

Roman Ondroušek, předseda a trenér Bystřice p. H.: „Jsme šťastní, nebož za mého, cca 18 letého působení jsme ve Velkých Karlovicích nevyhráli. Začali jsme dobře, byli aktivní, dali gól a mohli další dva tři pro klid přidat. Po obrátce domácí srovnali krok, chvílemi byli lepší a dokonce jsme museli balo směřující za vyrovnáním vykopávat z brankové čáry. Až druhá trefa nás hodně zklidnila a po třetí trefě a spolupráci Ondrouška s Votavou jsme zlomili odpor domácích a dohrávali v klidu.“

Branky: 21. Paták, 65. Ondroušek, 75. Votava

SLUŠOVICE - KVASICE 4:2 (2:1)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Opět se potvrdilo, že s kvalitnějším a fotbalovějším soupeřem roste i náš výkon. K vidění byl oboustranně rychlý fotbal se spoustou šancí. Nám se náramně povedl začátek, kdy jsme využili dva rychlé kontry po standardních situacích soupeře. Koncovku obstaral u obou branek Otepka. V 18. minutě to mohlo být ještě veselejší, ale Klečka poslal svou střelu z vápna jenom do břevna. Hosté snížili z dorážky. Konec poločasu patřil nám, ale své šance Smilek a Klečka nevyužili. Vstup do druhého dějství byl ještě lepší než v prvním. Hned po rozehře jsme poslali dlouhý míč dopředu na Smilka, jenž vybojoval penaltu, kterou proměnil Otepka a dovršil tak hattrick. Hosté snížili na rozdíl branky, když jsme po odkopu nechali zcela otevřený střed hřiště a hráč hostí svůj únik proměnil. Rozhodnutí přišlo deset minut před koncem, kdy Martin Marek obešel vše, co mu stálo v cestě a gólově se prosadil Kvasnica. Kluky musím za výhru pochválit. Byl to náš nejlepší výkon jara.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Zasloužené vítězství domácích, kteří byli fotbalovější, vytvořili si více šancí a potrestali naše chyby. Poslední zápasy nám herně a ani výsledkově nevyšly. Vázne nám organizace hry a dostáváme strašně laciné branky. Máme hodně zraněných, soutěž vlastně už jen dohráváme a to je špatně.“

Branky: 5. Otepka, 8. Otepka, 47. z pen. Otepka, 80. Kvasnica - 28. Stratil, 67. Berky.

ŠTÍTNÁ N. VL. - NEDAŠOV 3:0 (2:0)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Jsme strašně moc rádi, že jsme duel zvládli. Získali jsme tři cenné body a dotáhli jsme se k Nedašovu a spol. Od začátku jsme byli lepší, pohyblivější, dali tři branky a zaslouženě vyhráli. Soupeř nás prakticky neohrozil. Udělali jsme důležitý krůček k záchraně, ale zcela rozhodnuto není. Jen sestup Dětmarovic by nám už teď dal jistotu udržení.“

David Solař, brankář Nedašova: „Z naší strany toho v zápase moc pozitivního nebylo. Úvod nám nevyšel, po čtvrthodině jsme prohrávali o dvě branky, ačkoliv jsme na tom byli herně lépe. Chyběla nám ale potřebná lehkost a bojovnost, která náš výběr zdobila v předchozích duelech. Porážka v derby mrzí, ale je třeba říci, že v tomto zápase byla zasloužení. Štítná si šla za vítězstvím více a důrazněji.“

Branky: 7. Černý, 15. Hnaníček, 83. Vaculík.