V. KARLOVICE - LUHAČOVICE 2:6 (1:4)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Zápas jsme měli od první minuty pod kontrolou. Do obou poločasů se nám podařilo vstoupit brankou. A i když v úvodu Karlovičtí odpověděli šťastnou penaltou, drama jsme nepřipustili. Naše poločasové vedení 4:1 bylo vypovídající. Po změně stran naše koncentrace trošku polevila a soupeř mohl trestat chyby, naštěstí uspěl jen jednou. Naopak my přidali dvě přesné trefy a pohodlně jsme získali tři body. Soupeř se soustředil více na agresivní hru než na fotbal a to ho stálo body.”

Branky: 17. Němec (pen.), 71. Melichařík - 3., 20. Bykhovskyi, 15. Kořenek, 24. Slobodian, 46. Postava, 84. Talaš. Rozhodčí: Zicháček, 90 diváků.

ŠTÍTNÁ N. VL. - BYSTŘICE P. H. 2:3 na pen. (1:1)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Vyhrané utkání jsme opět ztratili v posledních minutách utkání. Místo šesti bodů máme pouze dva. Zasloužili jsme si vyhrát, ale nevyšlo to. Penalty nám v roztřelech nejdou.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Na začátku byli někteří hráči ještě hlavou asi v autobuse. Kupili jsme jednu chybu za druhou a bylo štěstí, že nás za to domácí nepotrestali. Postupně se hra vyrovnala a začali jsme hrát aktivněji, za což jsme byli odměněni vedoucí brankou Krajcara. Dobrou příležitost na zvýšení vedení měl Ondrůšek, který šel sám na gólmana, ale svou příležitost nevyužil. Těsně před přestávkou jsme si při odkopu míče ve vlastním pokutovém území nešťastně nastřelili ruku a Štítná z penalty vyrovnala. Druhý poločas jsme herně vůbec nezvládli. Soupeř byl důraznější, hrál v pohybu a nepouštěl nás moc do hry. Odměnou jim byla vedoucí trefa Manišem. Ve snaze vyrovnat jsme asi posledních 12 minut vysunuli na hrot Juráně a hráli na tři obránce. Tento tah se nakonec ukázal jako šťastný, protože právě Juráň dokázal v závěru vyrovnat. Při penaltové loterii jsme byli stoprocentní, naopak domácí hned třikrát vychytal brankář Juřík. Jsem rád za dva body, ale výkon, kterým jsme se prezentovali ve druhém poločase, by příště určitě na body nestačil.“

Branky: 43. Hnaníček (pen.), 67. Maniš - 33. Krajcar, 87. Juráň. Rozhodčí: Surovec, 100 diváků.

SLUŠOVICE - MORKOVICE 2:3 NA PEN. (2:1)

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic: „Po pohodových 35 minutách a vedení 2:0 jsme se nakonec strachovali alespoň o bod. Začali jsme velmi aktivně, bavili diváky krásnými akcemi, které byly korunovány dvěma góly Kvasnici. V úvodní půlhodině to byl z naší strany skvělý fotbal a kdybychom dali další dvě branky, mohlo být po zápase. Soupeř následně přeskupil řady a dal do přestávky kontaktní branku z pokutového kopu. Po změně stran jako mávnutím kouzelného proutku to byla z naší strany křeč a z vyrovnávací trefou na naše hráče padla deka. Rázem na hřišti už existovalo jen jedno družstvo a my si tak s hvizdem mohli oddechnou, že jsme uhájili alespoň bod. Morkovičtí berou druhý za zvládnutý penaltový rozstřel.“

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Byl to zápas rozdílných poločasů. Znovu nám nevyšel vstup do utkání a po čtvrt hodině jsme prohrávali 0:2. Museli jsme změnit rozestavení, protože nás soupeř přehrával ve středu pole. V 35. minutě se nám podařilo snížit z pokutového kopu. V druhém poločasu jsme soupeře přehrávali, vyrovnali a měli jsme mnoho příležitostí utkání zlomit. Bohužel jsme vyložené šance neproměnili a tak se rozhodovalo na pokutové kopy. Gólman nás podržel a my jsme tak získali dva body. Kluky musím pochválit za výkon v druhém poločasu. Musíme ještě více zapracovat na zakončení a více se soustředit na výkony v prvních poločasech.“

Branky: 5., 15. Kvasnica - 37. Tesař (pen.), 58. Jablunka. Rozhodčí: Rybka, 125 diváků.

KVASICE - BORŠICE 2:1 (1:1)

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Je skvělé, kolik přišlo diváků, protože fotbal se dělá pro ně, obzvláště na vesnici. Kéž bych ji tolik chodilo i mimo hody. Každopádně utkání mělo pro nás dobrý začátek i konec. Třebaže tomu výsledek nenasvědčuje, byli jsme lepším, dominantnější týmem. Soupeř hrozil jen po šestnáctku a podařilo se mu srovnat povedenou střelou z 25 metrů. Po přestávce jsme spoustu šancí neproměnili. Po prostřídání se naše hra oživila a právě nová krev na hřišti Majkrič rozhodl. Ale byly to nervy až do konce.“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Parádní duel před fantastickou hodovou atmosférou, normálně více jak sedm stovek diváků na krajský přebor nechodí. Popravdě byl soupeř kvalitnější a je výborně nachystán. Po celý čas měl převahu, po přestávce i velkou. A přestože nám citelně chyběli dva dovolenkáři ze základní sestavy, bojovali jsme statečně a nebyli daleko od bodu. Velice nás podržel brankář Janečka a do poslední chvíle jsme soupeře drželi v napětí. Vyhrál ale zaslouženě, byl o gól lepší.“

Branky: 8. Vojtášek, 72. Majkrič - 32. Ohnutek. Rozhodčí: Zpěvák, 725 diváků.

BAŤOV - PROVODOV 4:2 (1:0)

Miroslav Sečeň, trenér Baťova: „Za horkého počasí a v jiný den domácího utkání, než jsme zvyklí, jsme se pustili do zkušeného soupeře. Cílem bylo odčinit minulost a zkusit otočit bilanci v náš prospěch. Po utkání jsme spokojeni s výhrou, ale ne tak s průběhem zápasu a kvalitou naší hry. Naše šance jsme v úvodu zápasu neproměnili, naštěstí i soupeř. Pak to tam padlo Vitáskovi a poločas jsme vedli. Do druhého poločasu se nám povedl vstup a Krajča proměnil nájezd. Soupeř rychle kontroval a snížil po dorážce na 1:2. To nebylo všechno ze strany hostů a po rohovém kopu srovnali výsledek. Začínalo se od začátku, ale jen chvilku. Krajča nám totiž zajistil vedení 3:2. Provodov pak všechno vsadil na útok a tlak soupeře sílil. Zvládli jsme ho a přidali na konci zápasu krásnou branku z poloviny hřiště.“

Josef Rak, trenér Provodova: „Utkání jsme nezvládli kvůli výborně hrajícím fotbalistům Baťova a hlavně chybám pomezního rozhodčího Prokůpka.“

Branky: 31. Vitásek, 46., 57. Krajča, 92. Žáček - 49., 55. Huťka. Rozhodčí: Kotačka, 140 diváků.

NEDAŠOV - NAPAJEDLA 2:0 (1:0)

Radek Cícha, sekretář Nedašova: „Začali jsme poněkud v nervozitě. Nevěděli jsme, co od soupeře čekat. Šli jsme trochu do rizika a začínali jsme soupeře napadat od jejich vápna. To se nám vyplatilo v podobě standardních situací. V 18. minutě se trefil Lorenc, který dostal míč na hlavu po zahrávaném rohu. To nás trochu uklidnilo a začali jsme hrát naši hru. Hosté hrozili především ze stran, kdy se snažili dávat míče do vápna. Jednou jim to vyšlo a naštěstí pro nás hostující hráč netrefil míč, tak jak si představoval. V 83. minutě se dostal do brejku Šenkeřík, který šel po lajně sám na gólmana. Na gólmana nedokázal vyzrát, ale vše napravil domácí Lorenc, který odražený míč dokázal dostat do brány z úctyhodných 40 metrů.“

Pospíšil Josef, trenér Napajedel: „Domácí mužstvo se dostali do vedení v 18 minutě po rohovém kopu a tato situace vlastně rozhodla o výsledku utkání. Z naší strany to nebyl moc dobrý výkon, vázla nám kombinace a byli jsme dost nepřesní, jak v přihrávce, tak v zakončení. Domácí si své vítězství pojistili šťastným druhým góĺem v závěru utkání.“

Branky: 18., 83. Lorenc. Rozhodčí: Filgas, 360 diváků.

HOLEŠOV - NEVŠOVÁ 3:1 (2:0)

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Soupeř potvrdil svou kvalitu, pomohl mu rychlý gól po naší hrubé chybě. Poté se hra vyrovnala, ale přišel hloupý gól do šatny. Po přestávce se nám podařilo domácí snížením zaskočit po spolupráci Ztraceného s Tomšů, naše hra byla slušná, ale na vyrovnání jsme nedosáhli. Naopak soupeř prostřídal a potvrdil, jak silnou má lavičku. Právě Roubalík prokázal svou sílu ve vápně a rozhodl. Naše hra není špatná, ale musíme být trpěliví. Teď nás čeká dvojzápas se Slušovicemi – nejprve u nich ve středu pohár, v neděli pak doma odveta v rámci mistráku. Budeme se rvát o postup i body.“

Branky: 15. a 44. Horák, 76. Roubalík - 57. Tomšů. Rozhodčí: Dorotík, 150 diváků

1. Luhačovice 2 2 0 0 0 7:2 6

2. Holešov 2 2 0 0 0 6:1 6

3. Kvasice 2 2 0 0 0 5:1 6

4. Baťov 2 2 0 0 0 5:2 6

5. Bystřice p. H. 2 1 1 0 0 5:2 5

6. Nedašov 2 1 0 0 1 3:2 3

7. Provodov 2 1 0 0 1 4:5 3

8. Štítná n. Vl. 2 0 0 2 0 5:5 2

9. Boršice 2 0 1 0 1 4:5 2

10. Morkovice 2 0 1 0 1 2:5 2

11. Slušovice 2 0 0 1 1 2:3 1

12. Nevšová 2 0 0 0 2 1:4 0

13. Napajedla 2 0 0 0 2 0:5 0

14. V. Karlovice 2 0 0 0 2 2:9 0