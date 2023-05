„V Kunovicích jsem skóroval v poslední minutě. Byl to těžký a pro mě i důležitý zápas. Mám tam rodinu, chtěl jsem se ukázat. Radši bych dal gól někde jinde, bohužel to tak vyšlo. Gól ve Zborovicích byl určitě důležitější, potřebovali jsme vyhrát, což se taky povedlo. Jsem za to strašně rád,“ říká.

Osmadvacetiletý zadák rozsekl vyrovnaný duel 20. kola krajské I. A třídy skupiny B deset minut před koncem.

V době, kdy hosté hráli bez vyloučeného křídelníka Zelinky, se prosadil po úniku a přesném centru Bartoška. „Zelí hrál přede mnou, tak jsem si řekl, že budu i útočit. Měl jsem před sebou volný prostor, tak jsem zkusil naběhnout do vápna a vyšlo to,“ radoval se bývalý hráč Kunovic, Nedachlebic a Březolup.

Hlučané přemohli i dalšího konkurenta v boji o vítězství v soutěži, dál navyšují svůj náskok v čele tabulky.

Ve Zborovicích se ale slovácký celek hodně nadřel. „Byl to těžký zápas. Hřiště totiž nebylo v ideálním stavu, ale s tím se každý musí vyrovnat. První poločas nebyl z naší strany dobrý, druhá půle už od nás byla bojovnější a zasloužili jsme si vyhrát,“ míní.

„Zborovice nehrály špatně, ale na jaře mají nevyrovnané výsledky. Asi řeší nějaké problémy. My jsme po našem gólu vedení v desíti lidech bránili a díky bohu velmi důležitý zápas vyhráli,“ oddechl si.

Hlučané nyní mají v čele tabulky už osmibodový náskok před druhými Těšnovicemi. U tvrzi ale zatím postup neslaví.

„Výhra je pro nás důležitá, ale máme před sebou ještě osm zápasů, z toho pět venku. Každé utkání je pro nás důležité. Doufám že do konce sezony neztratíme ani bod a oslavíme to titulem,“ přeje si.

Fotbalisté Hluku slaví ve Zborovicích výhru 1:0.Zdroj: TJ Spartak Hluk

Zatímco Skovajsík dosud nastupoval maximálně jen v I. A třídě, někteří spoluhráči už si krajský přebor v minulosti zahráli,

„Pro Hluk by to určitě byla ideální soutěž,“ je přesvědčený. „V týmu máme skvělé fotbalisty, takže postup do vyšší třídy by byl odměnou za sezonu, kterou máme, i když na začátku nám to nešlo,“ ví dobře.

Skovajsík patří mezi borce, kteří prošli mládeží Slovácka. Ve vyhlášené akademii působil až do devatenácti let. V ročníku se potkal i s Trávníkem Břečkou, Hašou či Kovářem, kteří hráli nebo stále působí v české nejvyšší soutěži.

Vysoký obránce v minulosti hrával za Nedachlebice, Březolupy a Kunovice. Právě na období, jenž strávil na Bělince, vzpomíná nejraději.

„Měli jsme skvělý tým i partu. Podařilo se nám postoupit z I. B třídy. Bohužel přišla pandemie koronaviru a fotbal se přestal hrát. V tomto období jsem se rozhodl, že je čas na změnu a s Davidem Uhlířem jsem přestoupil do Hluku, který tehdy vedl můj strýc Jiří Vojtěšek,“ připomíná.

Nezáživné derby rozhodla penalta za ruku. Broďané už jsou předposlední

Zatímco bývalý ligový obránce se vrátil zpátky do Kunovic, Skovajsík zůstává věrný Hluku.

„Cílem je určitě postoupit do kraje. Myslím, že město jako Hluk si to zaslouží. Máme skvělé zázemí a partu, takže doufám že se to povede. Jiné cíle ve fotbale nemám,“ říká.

Poctivý obránce fandí Realu Madrid a obdivuje Sergia Ramose a Cristiana Ronalda, žije v Uherském Hradišti, za prací ale dojíždí do sousedních Kunovic. Časem by si rád založil vlastní firmu. „Ale to je zatím ve hvězdách,“ dodává s úsměvem.

Daleko reálnější je triumf v I. A třídě, postup do krajského přeboru.