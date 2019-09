Michal Klimt, předseda Slušovic: „Vyrovnaný duel se hrál půl hodiny, pak nám v rozmezí dvou minut zasadil soupeř dva direkty, z nichž jsme se již nevzpamatovali. Baťov byl jednoznačně nejlepší protivník, se kterým jsme se v této sezoně střetli. V zápase jsme měli čtyři pět vyložených šancí, ale bohužel jsme selhali v zakončení a bez vstřelené branky se nedá bodovat. Baťov nás přehrál fyzicky, rychlostně, herně a navíc uměl dát branku.“

Hynek Brlšlica: „Konečný výsledek neodpovídá reálnému dění na hřišti. Domácí začali velmi aktivně a hned v úvodu měli gólovou příležitost, kterou neproměnili. Postupem času jsme přidali na aktivitě a po brankách Krajči a Ondráše šli do vedení. Druhý poločas se obraz hry nezměnil, když domácí hráči své brankové příležitosti nedali a my přidali další dva góly Pavlem Krajčou. Po středečním postupu v poháru Zlínského KFS jsme rádi i za vítězství ve Slušovicích, které se vůbec nerodilo lehce, když domácí byli velmi kvalitním soupeřem.“

Branky: 31., 50., 83. Krajča, 32. Ondráš. Rozhodčí: Bartoň, 120 diváků.

HOLEŠOV - NAPAJEDLA 0:3 (0:1)

Petr Křížek, asistent trenéra Holešova: „

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Utkání jsme zvládli na výbornou, od začátku jsme měli střed hřiště a díky zlepšené defenzivě nepouštěli domácí do žádných gólových šancí. Poločas jsme vyhráli 1:0 z pohotové střele Drgy po standardní situaci. Ve druhém poločase jsme pokračovali v dobrém kolektivním výkonu, který nám přinesl další dvě branky. Na 2:0 zvýšil Saibert a v 87. minutě pojistil naši výhru Zimčík. Byli jsme v tomto zápase lepším mužstvem a zaslouženě vyhráli.“

Branky: 18. Drga, 78. Saibert, 87. Zimčík. Rozhodčí: Kotačka, 120 diváků.

V. KARLOVICE - NEDAŠOV 2:0 (1:0)

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Pohled na domácí tým v utkání s nevyzpytatelným Nedašovem mohl divákům připomenout dávnou antickou báji o ptáku Fénixovi. Domácí od první minuty vlétli na soupeře, hned potom z pokutového kopu Němec otevřel skóre. A potom zase bída, která pomalu přerůstala v převahu soupeře. Už první poločas nedohrál pro obnovené zranění stopér Jan Kučera, aby se ve druhém poločase k němu přidal i domácí stopérská ikona Pepa Mikula. Došlo tedy k zajímavé změně, když na pravý okraj obrany se přesunul domácí kanonýr Pavel Škrobák a do útoku postupně nastupovali střídáním náhradníci, včetně náhradního brankáře Martina Bila. Byl to právě domácí kapitán Pavel Škrobák , který v samém závěru, kdy kulminoval tlak hostů, vyjel po pravé straně z obrany a prudkou střelou pod břevno zasadil hostům konečnou ránu. Bájný pták Fénix tedy znovu vzlétl, ale kam povede jeho cesta respektive, jak dlouhý bude jeho vítězný let, to napoví už příští pátek, kdy zavítáme na umělku do Otrokovic.“

Radek Cícha, kapitán a sekretář Nedašova: „První čtvrthodinu na nás soupeř vletěl. Již ve 4. minutě kopal penaltu, kterou proměnil. Útočná a důrazná hra protivníka nám dělala problémy a dlouho jsme se s ní nedokázali srovnat. Po 20 minutách se hra trošku vyrovnala a začínali jsme si vytvářet šance i my. Největší možnost prvního poločasu přišla ve 38. minutě, kdy Fojtík našel ve vápně Šuráně, který vracel míč na Macháče, ale neuspěl. Vstup do druhé půle nám vyšel o poznání lépe. Soupeře jsme začali dorážet a to jim dělalo problémy. Vyvrcholením bylo břevno, které nastřelil Šimšálek. Po úvodních dvaceti minutách se hra opět srovnala a šance se střídaly na obou stranách. Karlovičtí nastřelili břevno a my zase tyčku. Bohužel jsme nedokázali proměnit žádnou naši šanci a naopak domácí v závěru připadali druhý gól a o výsledku bylo rozhodnuto.“

Branky: 4. Němec (pen.), 82. Škrobák. Rozhodčí: Mičkal, 100 diváků.

ŠTÍTNÁ N. VL. - PROVODOV 1:2 (1:1)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Mrzí mě, že jsme nedokázali potvrdit body z Nevšové. Minimálně bod jsme měli získat. Herně jsme byli minimálně vyrovnaným, ne-li lepším mužstvem. Ale bohužel nám chyběl větší klid v zakončení. A tak vyhrálo šťastnější mužstvo.“

Josef Rak, trenér Provodova: „Věděli jsme, že nás čeká další s utkání s těžkým soupeřem na domácí půdě, ale hlavně zaujatými diváky. Mohli jsme rozhodnout hned v úvodu, ale když Ulman neproměnil loženku a Hlobil dokonce penaltu, bylo jasné, že přijde trest v podobě vedoucí branky Štítné. Vyrovnali jsme ještě do poločasu Ulmanem. Po změně stran se trefil po rohu Huťka a my jsme si už zkušeně k nevoli diváků vítězství pohlídali.“

Branky: 30. Hrnčiřík - 32. Ulman, 54. Huťka. Rozhodčí: Surovec, 100 diváků.

BYSTŘICE P. H. - LUHAČOVICE 2:1 p. (0:0)

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „V úvodu bylo na našich hráčích vidět, že si uvědomují důležitost zápasu a nechtějí udělat chybu. Bohužel po ojedinělé chybě brankáře Juříka jsme už ve 12. minutě prohrávali 0:1. Až do poloviny prvního poločasu měl soupeř navrch a my jsme si nedokázali vytvořit žádnou nebezpečnou situaci. Změnou rozestavení jsme postupně hru vyrovnali a v poslední minutě prvního poločasu jsme zaslouženě vyrovnali krásnou brankou Martina Kušíka. Za druhý poločas musím kluky pochválit, Luhačovice jsme přehrávaly a na hráčích bylo vidět, jak moc chtějí vyhrát. Bohužel žádnou naši slibnou příležitost jsme nedokázali přetavit ve vítěznou branku a tak musely o vítězi rozhodnout penalty. V této loterii nás podržel brankář Juřík a díky stoprocentní úspěšnosti našich hráčů bereme bod navíc.“

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Byl to z naší strany nepodařený zápas. Úvod byl ještě v pořádku. Brankou Peška jsme šli do vedení, ale postupem času se naše fotbalovost vytratila. Trest přišel v podobě krásné střely soupeře Kušíkem do šibenice. Druhý poločas nám už nešlo nic. Kombinace, souboje, vůle po vítězství. To vše zmizelo.“

Branky: 43. Kušík - 12. Pešek. Rozhodčí: Ambroz, 102 diváků.

KVASICE - NEVŠOVÁ 6:0 (1:0)

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Utkání bylo z naší strany dobré, třebaže v první půli jsme převahu okořenili jednou brankou, kdy jsme trefili tyč a další vyloženou šanci zahodili. Dlouho jsme ssi ale museli dávat pozor na brejky soupeře, kterého se nám podařilo zlomit až dvacet minut před koncem. Druhá půle již byla gólově lepší, vyhráli jsme zaslouženě.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „S kvalitním a fotbalově velmi vyspělým soupeřem jsme dokázali držet krok pouze v první půli. Z naší strany stojí za zmínku pouze šance Michala Gabka hned v úvodu a Václava Tomšů na konci první půle. Jinak jsme se prakticky jen bránili a bohužel v rozmezí deseti minut obdrželi tři laciné branky, které zápas rozhodly.“

Branky: 52., 77. Zapletal, 10. Pulkert, 68. Neubert, 87. Janoštík, 90. Vojtášek. Rozhodčí: Gloser, 174 diváků

BORŠICE - MORKOVICE 0:8 (0:3)

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Celou noc jsem nespal a stále přemýšlím, co se stalo, jak disciplinárně potrestat tým a jak se omluvit diváků. Co bylo k vidění o víkendu bylo potupné, neskutečné, neomluvitelné, snad to byla jen noční můra. Kluci si dělali na hřišti co chtěli, pak nemohou čekat nic jiného, než takový propadák. Naopak soupeř byl maximálně efektivní, z osmi střel dal osm gólů, vyhrál zcela zaslouženě.“

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Utkání jsme začali dobře. Chtěli jsme hrát aktivně, celoplošnou agresivní hrou dostávali pod tlak. A to kluci také naplnili, bez větších problémů jsme přetlačili snaživého soupeře a zaslouženě získali všechny body.“

Branky: 34., 80. Oplt, 48., 53. Malošík, 75., 88. Hubr, 15. Pospíšil, 28. Knap.

1. Kvasice 6 5 1 0 0 21:3 17

2. Baťov 6 5 0 0 1 17:7 15

3. Morkovice 6 3 1 1 1 21:9 12

4. Provodov 6 4 0 0 2 15:10 12

5. Holešov 6 4 0 0 2 11:8 12

6. Luhačovice 6 3 0 2 1 16:10 11

7. Napajedla 6 3 0 0 3 9:9 9

8. Bystřice p. H. 6 1 2 0 3 8:11 7

9. Boršice 6 1 2 0 3 8:18 7

10. Nedašov 6 2 0 0 4 8:12 6

11. Nevšová 6 1 1 1 3 7:15 6

12. Slušovice 6 1 0 2 3 8:15 5

13. Štítná n. Vl. 6 0 1 2 3 12:22 4

14. V. Karlovice 6 1 0 0 5 5:17 3