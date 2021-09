Radomír Kapusta, trenér Valašské Polanky: „Vzhledem k vývoji jsme získali velmi cenný. Dohrávali jsme totiž v devíti lidech, kdy jsme nebyli vylučováni ani za nedisciplinovanost, ale kvůli špatně vyhodnoceným situacím, chtělo to více rozvahy a klidu. Morkovice byly herně lepší, to jsme však nahradili běhavostí a bojovností, za což jsme si bod zasloužili. V závěru jsme přežili několik šancí soupeře i díky skvělému Dobešovi mezi tyčemi.“

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Ztracené dva body. Po většinu času jsme byli lepším týmem, což umocnilo vyloučení soupeře (Punčocháře) z první půle. Bohužel opět nás trápila koncovka. Měli jsme spoustu vyložených šancí, úniků, ale až po hodině hry jsme vyzráli na gólmana. O to více mrzel rozhodující a ojedinělý výpad domácích, ze které vytěžili penaltu, z našeho pohledu nezaviněnou. Je to škoda, měli jsme zde vyhrát!“

Branky: 76. z pen. Štrbík - 62. Oplt.

NAPAJEDLA - NEVŠOVÁ 3:2 (0:2)

Jaroslav Lysoněk, vedoucí mužstva: „Třebaže jsme měli více ze hry, dvěma školáckýma chybami jsme darovali soupeři dvoubrankové vedení. I po přestávce jsme byli aktivní, ale pomohl nám až nešťastný střet našeho útočníka s gólmanem, který se zranil a musel být odvezen sanitkou. Nařízenou penaltu sice Foral gentlemansky schválně zahodil, ale za svou snahu jsme byli rychle odměněni kontaktní brankou kapitána. Od té doby jsme byli jasně lepší, třebaže nám zatrnulo, když šel soupeř dvakrát sám na brankáře, Balážik nás ale podržel! Z velkého tlaku jsme nakonec dosáhli na obrat v zápase, kterému nedokázal zabránit ani Aleš Urbánek, který při absenci náhradního gólmana musel zaskočit mezi tyčemi. Pátá výhra v řadě ale nyní byla hodně vydřená!“

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Výsledek pro nás není podstatný. Nejdůležitější je, že gólman Martin Böhm je v rámci možností pořádku. Po faulu na něj, což jasně ukázal videozáznam, musel být se silným otřesem mozku převezen do nemocnice, odkud byl naštěstí v pondělí propuštěn. Nechápu, jak sudí jasně viděl penaltu pro domácí, v souboji byl kopnut kolenem do hlavy náš brankář. Velmi si proto vážím sportovního gesta soupeře, který penaltu schválně kopl vedle. Každopádně nestát se tento moment, asi bychom zde vyhráli. Protože naše jednička mez tyčemi Křížek měl povinnosti, mezi tyčemi zaskočil Aleš Urbánek, který za porážku nemohl. Škoda jejn dvou zahozených tutovek za stavu 2:1, proměnit je, nevraceli bychom s prázdbou. Opakuji, že pro nás je nyní nejdůležitější, aby se Böhm co nejdříve uzdravil, několik týdnů nám bude chybět. I proto musíme do přestupního termínu někde získat náhradního brankáře.“

Branky: 60. Dvořáček, 72. Holomek, 78. Dvořáček - 32. Hladík, 38. Tomšů.

BAŤOV - V. KARLOVICE 3:1 (1:1)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „V zajímavém utkání jsme podali dobrý výkon. Soupeř přijel sice oslaben o své zraněné hráče, ale podal sympatický výkon, který přispěl k dobré úrovni. S naším výkonem jsme taky spokojeni, v poli jsme kontrolovali hru, vstřelili tři hezké branky a zaslouženě zvítězili.“

Branky: 27. Gojš, 65. Krajča, 67. Gojš - 38. Ondřejka.

BRUMOV - SLUŠOVICE 3:2 (2:1)

Lukáš Juřica, vedoucí týmu Brumova: „Po dlouhé době byl k vidění dobrý fotbal, ke kterému přispěly oba celky. Vstup byl opět z naší strany na jedničku a rychle jsme vedli 2:0. Soupeř se do utkání dostal přísnou penaltou. Ve druhé půli se nám povedlo zásluhou dobře hrajícího Marka Chovance zase odskočit na dva góly. V závěru soupeř snížil a do poslední minuty jsme se báli o výsledek. Vítězství si moc vážíme a bez šesti hráčů základní sestavy to bereme jako malý zázrak. Velký dík zaslouží i hráči naší rezervy Bublák a Zvoníček, kteří ukázali, že na krajský přebor s přehledem mají. Naše výsledky jsou jako den a noc a to se nám samozřejmě nelíbí.“

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Začátek nám hrubě nevyšel, což nás nakonec stálo body. Než jsme se stačili přizpůsobit hře soupeře, v 11. minutě už to bylo 2:0! Po prvotním šoku jsme se přece jen dostali do hry a vyrovnali jsme ji. Nejdříve mohl snížit po rohu Poslušný, na to proměnil pokutový kop Otepka. Druhý poločas začal naší šancí, bohužel Brumovští využili naši nedůslednost a odskočili znovu o dvě branky. Mohli jsme dát kontaktní branku, ale Železník kopl penaltu vedle brány, Marek svůj únik neproměnil, Kvasnica ve vápně promáchl. Tomu se přece jen podařilo v 86. minutě snížit, ale domácí si už závěr v zápasu zkušeně pohlídali.“

Branky: 11. Chovanec, 8. Bartozel, 50. Chovanec - 29. z pen. Otepka, 86. Kvasnica.

BORŠICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 3:2 (1:0)

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „I přes absenci dvou hráčů, kdy navíc klíčový obránce Janík nastupoval se sebezapřením, předvedli kluci perfektní týmový fotbal. Mrzí mě, že jsme ale byli u všech pěti gólů, jinak si totiž soupeř žádnou gólovku nevypracoval. Celý zápas jsme měli pod kontrolou, ale vlastními chybami jsme soupeře dostávali do hry, tomu se musí kluci do budoucna vyvarovat! I přes vítězství to bylo mé poslední účinkování u týmu. Mé rozhodnutí není impulzivní, ale promyšlené. Má pomoci k návratu týmovosti do kabiny. Odcházím s čistým štítem, mentálně a psychicky si od fotbalu odpočinout.“

Pavel Prešnajder, trenér Štítné: „Porážka mrzí. I proto, že jsme dorazili v okleštěné sestav, skládali jsme ji na poslední chvíli a to se projevilo. Hrát zde kompletní s prázdnou bychom se nevraceli. Domácí totiž byli v koncovce efektivnější. Měli jsme lépe řešit brejkové šance, dalo se z nich vytěžit více. Minimálně na bod jste i tak v Boršicích měli.“

Branky: 23. Bartošík, 56. Ohnutek, 68. Březina - 60. Černý, 86. Prešnajder.

LUHAČOVICE - NEDAŠOV 2:1 (1:0)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Abychom se udrželi na čele tabulky, moc jsme chtěli zápas výsledkově zvládnout. Čekal nás soupeř ze spodu tabulky, který hraje urputný, bojovný a poctivý fotbal. Do puntíku se to naplnilo. Zápas byl skromný na šance. O to více jsme rádi za body. Dnes se k nám přiklonilo i štěstí. Pomohli jsme si standardkami, vážíme si třech bodů.“

David Solař, brankář Nedašova: „Zpočátku měli domácí míč více času na svých kopačkách i díky tomu, že jsme se o něco déle dostávali do svého tempa. Krátce před přestávkou jsme však inkasovali z přímého kopu, který se ale vůbec kopat neměl! Do druhého dějství jsme vstoupili odhodlaně, začali jsme být více nebezpeční a odměnou nám byla vyrovnávající branka. Bohužel jsme v samém závěru nešťastně inkasovali rozdílový gól. Zápasu by určitě více slušela remíza.“

Branky: 38. Hruboš, 86. Červenka - 65. Holba.

BYSTŘICE P. H. - KVASICE 2:4 (0:3)

Petr Štěpaník, trenér Bystříce p. H.: „Zápas byl hodně ovlivněn rychlou trefou soupeře. Získal klid, první poločas byl aktivnější a především proměnil šance, které měl proměnit. Proto vedl zaslouženě 3:0. My po změně stran nesložili zbraně a bylo hodně blízko vyrovnání. Díky zlepšené hře jsme se začali dostávat do šancí a po hodině hry mohlo být klidně vyrovnáno, kdybychom proměnili vyložené šance a dvakrát jsme nenastřelili jen tyč. Místo vyrovnání však soupeř po naší neshodě počtvrté udeřil a bylo po zápase.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Začali jsme dobře a brzo jsme získali dvoubrankové vedení. A když jsme do přestávky přidali třetí branku zdálo se, že to pro nás bude klidný zápas. Bohužel ve druhém poločase jsme si během pěti minut nechali vstřelit dva góly a dobře rozehraný zápas si tak zdramatizovali. Naštěstí se nám po chybě domácích podařilo vstřelit čtvrtou branku a zápas dotáhnout do vítězného konce.“

Branky: 60. Ondroušek, 61. Dvořáček - 2. Berky, 14. Zapletal, 27. Stratil, 65. Berky.