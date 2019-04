Radek Malina, trenér Juřinky: „Začátek byl vyrovnaný, stejně jako soupeř jsme si vypracovali dvě pološance, ale v rozhodující chvíli kluci nezachovali klid a hledali jiné řešení, místo aby vzali zodpovědnost na sebe. Po necelé půlhodině získal soupeř herně navrch a získal rychle dvoubrankové vedení, které jej uklidnilo. Bohužel ani po přestávce jsme se nevrátili k naší hře z úvodu a bylo otázkou času, kdy inkasujeme další góly. Soupeř byl jednoznačně lepší, my se musíme zlepšit. Za týden nás čeká důležité utkání s Bystřicí.“

Branky: 26. Pavlíček, 30., 68., 89. Postava, 73. Červenka. Rozhodčí: Bartoň, 50 diváků.

BYSTŘICE P. H. - BRUMOV 4:3 na pen. (1:1)

Zdeněk Žáček, asistent trenéra Brumova: „Zápas plný osobních soubojů, minimum gólových příležitostí a málo pohledného fotbalu. Brumov měl od začátku mírnou převahu a v 19. minutě dal první gól Lukášem Křivánkem. Domácí vyrovnali v 38. minutě po rohovém kopu Juráněm. Ve 47. minutě domácí otočili výsledek po samostatné akci Krajcarem. Nám se podařilo vyrovnat střelou z velkého vápna Naňákem. V 74. minitě opět po zahrávaném rohovém kopu šla Bystřice do vedení. O chvíli později ale po úniku vyrovnal opět Naňák. V penaltovém rozstřelu byli šťastnější domácí.“

Branky: 38.,64. Juráň, 47. Krajcar - 11. Křivánek, 55., 74. Naňák. Rozhodčí: Schnürmacher, 230 diváků.

PROVODOV - SKAŠTICE 2:1 (2:0)

Josef Rak, trenér Provodova: „Odehráli jsme kvalitní utkání. Jsem rád že jsme brzy vstřelili branku Kovářem v 9. minutě, když chvíli předtím přestřelil prázdnou branku. Skaštičtí se snažili hrát fotbal, ale naši branku neohrozili. Naopak my korunovali svůj tlak, kdy se po krásné individuální akci Hlobila trefil Ulman. Ve druhém poločase domácí mírně polevili, čehož soupeř využil ke vstřelení kontaktní branky v 68. minutě Gojšem. Poté se začal hrát nervozní fotbal z obou stran, který na konečném výsledku nic nezměnil. Musím pochválit kluky, že po obdržené brance nezpanikařili a zkušeně nedovolili soupeři vyrovnat.“

Lukáš Motal, asistent trenéra Provodova: „V prvních 20 minutách hry byli domácí lepší. My byli zbytečně ustrašení a nechali soupeři příliš mnoho volného prostoru. Toho dokázal Provodov využít a po tečované střele se dostal do vedení. Ve druhé části první půle jsme svou hru zlepšili, zpřesnili kombinaci a začali ohrožovat bránu. Ovšem v koncovce jsme nebyli dost důrazní. Naopak domácí chvíli před pauzou skórovali podruhé. Druhý poločas byl z naší strany povedenější. Po průniku Bubly se trefil Gojš a utkání se nám podařilo zdramatizovat. Tentýž hráč měl ještě na kopačce vyrovnání, ale skvěle zasáhl gólmanř. Provodov si už závěr zkušeně pohlídal a nám se tak na vytoužené vyrovnání dosáhnout nepodařilo.

Branky: 10. Kovář, 42. Ulman - 68. Gojš. Rozhodčí: Rybka, 123 diváků.

NEVŠOVÁ - BAŤOV 1:3 (0:2)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Utkání se nám nepovedlo, soupeř byl rychlejší na míči a naše chyby potrestal góly. V první půli jsme si vytvořili minimum šancí a srovnat zápas nebylo v našich silách. Druhá půle nám vyšla lépe, ale přesto Baťov navýšil svoje vedení. Nám se podařilo skórovat až v samotném závěru utkání.“

Miroslav Sečen, trenér SK Baťov: „Zápas nám vyšel díky přístupu celého týmu a přidali jsme fotbalovou kvalitu. Věděli jsme, že na menším hřišti to nebude moc fotbalové, tak jsme hráli jednoduše a trpělivě jsme čekali na svoji šanci. Využili jsme hned druhou, Vitásek zkušeně vstřelil první gól a na druhý přihrál Zapletalovi. Po přestávce jsme přidali třetí Aleš Skyba. Od té doby jsme pozorně bránili. Na konci zápasu jsme zbytečně inkasovali, i přesto můžeme být spokojeni. Děkuji, že hráči odvedli poctivý a zodpovědný výkon, na kterém se dá stavět.

Branky: 90. Minárik - 26. Vitásek, 32. Zapletal, 53. Skyba, rozhodčí: Novák, 150 diváků,

HLUK - VEL. KARLOVICE 2:0 (2:0)

Antonín Zlínský, člen Hluku: „Od začátku se hrálo opatrně, bylo zde hodně nepřesností na obou stranách, takže i fotbal stál za nic. Ve druhé části obě mužstva přidala na důrazu a přišly i nějaké závary před oběma brankami, ale vyložené šance to nebyly. Hosté sice měli více času míč na svých kopačkách, ale udeřilo na jejich straně. Dohnal v 34. minutě zleva odcentroval přímo na nohu Miry Machaly a jeho střela skončila v opačném rohu branky. Valaši se snažili vyrovnat, ale přišla 43. minuta, kdy byl v pokutovém území sražen Hančík a Jan Dohnal tvrdou střelou k tyči dal na 2:0. Do druhého poločasu nastoupili hosté s vervou, co nevidět korigovat výsledek. My jsme se však na jejich ofenzívu dobře připravili. Hráli jsme ze zajištěné obrany, s cílem vstřelit z brejku nějaký potvrzující gól. Hosté se snažili, ale naši hráči bojovali ze všech sil, takže jim dovolili pouze jednou vážně ohrozit naši branku, To jsme měli štěstí, protože balon skončil na břevně. I my jsme si vytvořili velkou šanci, kterou zlikvidoval brankář Bil.“

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „S obrovskou chutí hrající domácí nás zcela smázli z hrací plochy. My naopak hráli tak nějak bez jiskry a nápadu a přesto, že domácí se dostali jen k jediné pořádné šanci, kterou zúročili v úvodní gól, byli lepším týmem a tři body si naprosto zaslouží. Druhý gól jsme dostali z penalty, kdy jsme hrubě zaváhali v obraně a potom našemu hráči nezbylo nic jiného, než vyrobit pokutový kop. Další víkend přivítáme doma Nevšovou a pokud chceme pomýšlet na plný bodový zisk, tak se musíme nakopnout k tomu, co nás vždy zdobilo - bojovnost a víra ve vlastní síly.“

Branky: 35. Machala, 44. Dohnal (pen.). Rozhodčí: Bernatík, 250 diváků

BORŠICE - MORKOVICE 2:1 (1:0)

Radek Barnet, trnér Morkovic: „Utkání jsme nezvládli herně a svým výkonem jsme si nezasloužili body. V úvodních minutách prvního poločasu jsme měli příležitosti ke vstřelení branky, které bohužel Oplt ani Hradil nevyužili. Soupeř ve 14. minutě udeřil, brejková situace z pravé strany, soupeř obešel dva naše hráče v pokutovém území a umístěnou střelou k tyči otevřel skóre. Do poločasu jsme nepředváděli hru, kterou by jsme soupeře zatlačili. Ztráceli jsme získané míče nepřesnou rozehrávkou, herní situace řešili ve finální fázi ukvapeně a vše bylo bez pohybu a bojovnosti. Ve druhém poločase asi ve 48 minutě se nám podařilo vyrovnat Vasilijevem a to bylo z naší strany vše. Po naší hrubé chybě kdy obránce nahrál soupeři a ten zvýšil na 2:1. Nedostali jsme se do zápasu.Soupeř měl ještě šanci zvýšit z pokutového kopu po naší ruce,ale nevyužil ji. Jsem zklamán z výkonu některých hráčů. Věděli jsme, že to budou jiné Boršice než minule. Domácí hráli bojovně a srdcem a proto byli odměněni vítězstvím. V naší hře nebyli základní fotbalové věci, bojovnost a vítězná mentalita hráčů.“

Branky: 14. Cigoš, 53. Večeřa - 48. Vasiljev. Rozhodčí: Zpěvák, 300 diváků

Holešov - Štítná n. Vl. 1:2 p. (1:1)

Martin Malík, trenér Holešova: „Po minulé prohře jsme věděli, že pokud uspějeme se Štítnou, bude to pro nás částečné uklidnění mysli a s větším klidem se můžeme soustředit na další těžký zápas. I když jsme byli větší část hry na míči, vytvořili si šance a byli ve vedení, tak konečný výsledek je pouze remízový. Chyběly nám rychlejší přechody do útočné fáze, lepší finální přihrávky, ale i

zakončení. Pro mě bod na domácím hřišti je určitě málo a v příštím utkání se budeme snažit vzít body na soupeřově půdě.“

Branky: 35. Pavelka - 44. vlastní (Roubalík). Rozhodčí: Smýkal, 180 diváků.

1. Luhačovice 15 10 2 1 2 46:16 35

2. Skaštice 15 11 0 0 4 53:18 33

3. Brumov 15 10 0 2 3 37:23 32

4. Provodov 15 8 2 1 4 33:18 29

5. Vel. Karlovice 15 9 0 2 4 33:25 29

6. Baťov 15 6 4 0 5 43:29 26

7. Morkovice 14 6 2 0 6 39:28 22

8. Holešov 15 6 1 2 6 22:23 22

9. Štítná n. Vl. 15 5 2 2 6 16:27 21

10. Nevšová 15 5 1 3 6 37:38 20

11. Bystřice p. H. 14 3 3 1 6 21:26 18

12. Hluk 15 4 1 3 7 20:32 17

13. Juřinka 15 1 0 2 12 25:41 5

14. Boršice 15 1 0 0 14 13:94 3