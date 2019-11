Nováček krajského přeboru na podzim všem vypálil rybník. S nečekaně velkým osmibodovým náskokem fotbalisté Kvasic ovládli první polovinu soutěže a nebýt posledního klopýtnutí, mohla být spanilá jízda ještě krásnější. „Sice jsou nováčky, ale kádr mají na divizi. Mladý, zkušený, navíc výborné zázemí,“ shoduje se většina zástupců konkurenčních týmů.

Kvasice přitom šly do sezony s pokorou. „Ne že bychom mysleli na záchranu, ale klidný střed byl v našich silách. Naše podzimní výsledky jsou pro nás milým překvapením. I proto dávám týmu známku jedna mínus. Ten mínus je za poslední klopýtnutí ve Štítné,“ mrzí nejen kouče nováčka Petra Blahu. „Ale vyhrát jsme si nezasloužili. Na druhou stranu stát se to může, škoda, že jsme neudrželi koncentraci do konce.“

KVASICE ZMĚNY NEPLÁNUJÍ

U nováčka panuje spokojenost, žádné velké změny se proto v zimě neočekávají. „Nevím o nikom, že by chtěl odcházet, stejně se nám nechce do kádru zasahovat. Ale mám v hlavně jedno jméno posily, kterou budeme řešit,“ přiznal Blaha s tím, že o případném postupu do divize se v klubu zatím nebaví. „Tak vysoký cíl jsme ani neměli stanoven a ani nemáme. Vždy ale chceme vítězit a hrát pěkný fotbal,“ potvrzuje trenér, podle kterého je ale nyní tým někde jinde než před rokem. „Loni jsme chtěli postoupit, nyní situaci necháváme bez tlaku na hráče. Pokud to bude směřovat k prvenství, vše zvážíme a vyhodnotíme. Ne ale dříve, než v polovině jara,“ upřesnil Blaha s tím, že za největší rivaly považuje soupeře těsně za sebou.

BAŤOV DÁL SÁZÍ NA ODCHOVANCE

A právě druhý Baťov patří k dalším milým překvapením podzimu. „Na vysvědčení si ale nezasloužíme lepší známku než dvojku,“ přísně konstatoval trenér týmu z Otrokovic Petr Zapletal, jehož výběr se ve většině utkání prezentoval útočným fotbalem. „Herní projev byl v pořádku. Některé duely se nám ale nepodařily, což je v našich amatérských podmínkách normální. Nejvíce přitom mrzí propadák v Boršicích,“ přiznal Zapletal.

Ani v Baťově přitom nemyslí na žádné velké změny. „Kádr máme početný, dle naší klubové filozofie zapojujeme do hry mladé odchovance. Posily nehledáme, třebaže některé se nám samy nabízejí,“ těší trenéra, jehož svěřenci dál trénují až do poloviny prosince a až pak je čeká měsíc volna. „Na jaře bychom chtěli vyhrát maximum zápasů. Postupu bychom se nebránili, ale není naším primárním cílem. Stejné choutky mají ale vedle suverénních Kvasic i v Holešově, Morkovicích a dalších klubech. Jaro bude ještě zajímavé,“ odhaduje Petr Zapletal.

NEVŠOVÁ HLEDÁ GÓLMANA

Třebaže poslední místo aktuálně patří Nevšové, sestupové starosti má po podzimu hned polovina týmů krajského přeboru. „Nikdo totiž aktuálně neví, kolik týmů bude padat. Černý Petr aktuálně patří nám, ale naše ztráta je minimální, nic nebalíme,“ burcuje kabinu loňského nováčka Vladislav Durďa, který tým povede i do odvet. „Svou rezignaci jsem nabízel, ale dál mám důvěru. Naším podzimním problémem byl úzký kádr, který postihla nejen zranění, ale také odchod slovenských fotbalistů. Aktuálně tak hledáme po hráči do každé řady, přičemž akutní situace je mezi tyčemi. Máme zde nadějného Hyžíka, ale ten ještě potřebuje růst po boku zkušeného fotbalisty,“ má jasno trenér, jenž na vysvědčení vystavil týmu čtyřku. „V několika zápasech jsme měli smůlu, doplatili na nezkušenost, padli o gól a na tým dopadla psychická deka.“

Pod trenérem Durďou Nevšová slavila dvakrát postup, vyhrála krajský pohár, ale nyní bude bojovat o holý život. „Druhá sezona je pro nováčka vždy kritická, složitější, i já poznávám nové období. Sháníme posily, budeme se rvát a snažit odvrátit sportovní neúspěch. Pokud kádr ale vhodně doplníme, máme na to hrát ve středu tabulky. Nyní ve spodní polovině nemůže být klidný nikdo,“ dodal Durďa.

VELKÉ KARLOVICE MÁ POVZNÉST NOVÝ KOUČ

Mnohem více než 10 získaných bodů očekávali ve Velkých Karlovicích, které přezimují na předposledním místě. „Pomoci by nám měla i změna trenéra, kdy tři kola před koncem tým převzal Aleš Vyškovský. Pořád jsme totiž přesvědčení, že současný kádr má svou kvalitu a na záchranu má. Jen kluci si musí mezi sebou vše vyříkat a vrátit se ke hře, která vždy zdobila karlovickou kopanou. Tedy bojovnost, srdce a nedobytnost domácí tvrze,“ nabádá místopředseda fotbalu ve Velkých Karlovicích Dalibor Kučera, který plánuje jen kosmetické změny v týmu. „Žádné velké nakupování a posilování se konat nebude. Na jaře nás čeká určitě velký boj, ale věřím, že úspěšný,“ je optimistou Kučera, stejně jako věří v návrat fanoušků do ochozů. „Cítíme propad, který je ale ovlivněn celkovou situací v nahlížení společnosti na fotbal,“ cítí místopředseda Velkých Karlovic.

TABULKA PO PODZIMU

1. Kvasice 13 11 1 0 1 41:10 35

2. Baťov 13 9 0 0 4 36:18 27

3. Holešov 13 8 1 1 3 30:19 27

4. Luhačovice 13 6 2 3 2 35:19 25

5. Morkovice 13 6 2 2 3 39:22 24

6. Napajedla 13 7 1 1 4 25:19 24

7. Boršice 13 5 2 0 6 25:31 19

8. Provodov 13 5 1 1 6 24:36 18

9. Bystřice p. H. 13 4 2 1 6 22:25 17

10. Nedašov 13 4 1 1 7 21:27 15

11. Slušovice 13 2 2 2 7 13:26 12

12. Štítná n. Vl. 13 2 1 4 6 20:38 11

13. V. Karlovice 13 3 0 1 9 18:40 10

14. Nevšová 13 2 1 1 9 17:36 9

TABULKA STŘELCŮ

14 – Pavel Krajča (SK Baťov 1930), 11 – Pavel Vojtášek (Kvasice), 10 – Zdeněk Horák (Holešov), David Krajcar (Bystřice p. H.), Josef Zapletal (Kvasice), 9 – Pavel Škrobák (V. Karlovice + Karolinka), Petr Šuráň (Nedašov), 7 – Ondřej Otepka, Michal Huťka (oba Provodov), Václav Tomšů (Nevšová), Stanislav Uličný (Holešov), David Tesař (Morkovice), Patrik Kvasnica (Slušovice).