LUHAČOVICE - NEDAŠOV 4:0 (2:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Konečně jsme odehráli dobré utkání, nejen herně, ale i výsledkově. Základem byla využitá hned první šance. Soupeř hrozil jen po velké vápno, vsadil na jednoduchý fotbal, nákopy, dlouhé auty a standardky, což se nám dařilo eliminovat. My vsadili na brejky a ze tří tutovek proměnili jednu. Na zlomový třetí gól jsme chvíli čekali, Slobodian předtím zahodil tutovku. Až po prostřídání jsme přidali další dva góly. Nebylo to tak jednoduché, jak napovídá výsledek, Nedašov v poli podal slušný výkon, ale vyhráli jsme zaslouženě.“

David Solař, brankář a člen vedení Nedašova: „Pro nás to byl smolný zápas, protože jsme všechny čtyři branky darovaly soupeři po našich individuálních chybách. Do utkání jsme navíc vstoupili špatně, hned v 1. minutě jsme inkasovali, což nám taky nepřidalo na sebevědomí. Ve hře jsme však byli rovnocenným protihráčem, místy jsme na tom byli lépe než soupeř, ale na to se nehraje. Luhačovice měly více šancí, řadu z nich jich ještě navíc neproměnili. Nyní nás čeká středeční dohrávka ve Slušovicích a domácí utkání s Kvasicemi a chtěli bychom posbírat nějaké body, i když to bude proti kvalitním mužstvům velmi obtížné.

Branky: 2. Löbb, 37. Jelínek, 73. Zábojník, 90. Hyžík.