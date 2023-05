SLUŠOVICE - NEDAŠOV 6:0 (6:0) NEDOHRÁNO

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Domácí zápas nám zkomplikovaly dvě věci - nejdříve počasí, které se nakonec umoudřilo a duel se mohl odehrát a pak samotný tým Nedašova. Nikdy se nevyjadřuji k soupeři, ale tentokrát udělám výjimku! To, co předváděli někteří hráči od první minuty na hřišti a po vyloučení i mimo něj, tak to opravdu do krajského přeboru nepatří! Dalo by se říci, že zápas skončil po necelých pěti minutách, kdy byli vyloučeni hned dva hráči Nedašova. Další v průběhu odstoupili, a protože na lavičce nebyli náhradníci, bylo jasné, že zápas se nedohraje. Samotný výsledek nemá cenu k daným okolnostem komentovat. Nás těší postup do finále krajského poháru, kde narazíme na lídra ze Strání.“

David Solař, brankář Nedašova: „Na toto utkání chceme co nejrychleji zapomenout! Odjížděli jsme jen s 11 hráči hráči a v silně okleštěné sestavě! Začínali jsme o 50 minut později, aby se hřiště dostalo na hranu způsobilosti, což se však ani za tu dobu podle nás nedostalo. Navíc hned v 5. minutě jsme obdrželi dvě červené karty a bylo po utkání. S fotbalem to již nemělo nic společného, hrálo se pouze na jednu branku. V průběhu první půle se nám zranili další hráči, takže se již nemohlo pokračovat ve hře. Celkem nás mrzí, že nám nedokázali domácí vyjít vstříc, když jsme žádali asi měsíc a půl dopředu, že se nebudeme moct sejít. Samozřejmě, že je naše věc, že máme úzký kádr, ale pokud se někoho z domácích těší, jak dopadlo dnešní utkání, tak je to celkem smutné. Při prodlouženém víkendu se nabídlo velké množství náhradních termínů, o kterých však domácí tým nechtěl vůbec slyšet.“

Branky: 13. Zbranek, 16. Kvasnica, 30. Kvasnica, 34. Trunkát, 42. Klečka, 43. Trunkát.