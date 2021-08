Petr Zapletal, trenér Baťova: „K vidění bylo oboustranně velmi kvalitní utkání. Zápas měl náboj, herní kvalitu, spoustu šancí na obou stranách, krásné branky a vysoké tempo až do samého závěru. My jsme nezačali dobře, kdy již v začátku jsme po chybách inkasovali dvě branky a ještě k tomu ve 20. minutě přišli o vyloučeného hráče. Zpět do hry nás dostala krásná branka Zdenka Ondráše, ale hlavně velká vůle hráčů utkání zvládnout i v početním oslabení. V poločasové přestávce jsme změnili rozestavění a v pokračující velké aktivitě se nám podařilo po brankách Adama Bršlici a

Honzy Gojše utkání výsledkově otočit. I přes šance na obou stranách se již výsledek nezměnil a my dokázali s velmi kvalitním soupeřem dovést první mistrovské utkání do vítězného konce.“

Trenér Luhačovic Lukáš Pazdera: „Diváci si museli přijít na své, bohužel s hořkým koncem pro nás. Zápas se vyvíjel přesně tak, jak jsme si přáli. Vše nám šlo na ruku. První poločas z naší strany snesl ty nejpřísnější měřítka. Zlom nastal, kdy domácí korigovali na 1:2 a náš vstup do druhého poločasu, kdy jsme měli hluchou čtvrthodinovou pasáž. Následně jsme měli šance na srovnání, ale takový je fotbal - někdy vám dá, někdy vezme. Máme za sebou první zápas, odvážíme si nula bodů, ale jedeme dál, je to dlouhodobá soutěž.“

Branky: 32. Ondráš, 52. Bršlica, 62. Gojš - 12. Jelínek, 15. Popelka. Rozhodčí: Vychodil, ČK: 21. Sotolář (Baťov), 150 diváků.

VAL. POLANKA - SLUŠOVICE 1:3 (1:1)

Radomír Kapusta, trenér Valašské Polanky: „V první půli jsme se velmi silnému týmu vyrovnali, v poli jej možná i lehce předčili. Po přestávce nás možná svázala lehká nervozita, dělali jsme si totiž zálusk na dobrý výsledek. Ve zbytku času už to bylo o tom, kolik nám dají gólů, hosté byli lepší. Z porážky neděláme tragédii, je to začátek sezony, kdy věříme, že se nám poctivá práce z přípravy vyplatí.

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Úvod odpovídal začátku sezony. Opatrná hra z obou stran, spousta nepřesností a ztrát. Z toho se vymykal náš brejk ve 12. minutě, po nůžkách Železníka na půlce šel sám na brankáře Marek, který svou šanci neproměnil. Ale míč se odrazil ke Smilkovi, a ten si už věděl rady. Domácí přidali a po odvráceném rohu a zpětném centru se důrazem prosadili na 1:1. Do poločasu jsme mohli vedení strhnout zpět na svou stranu, ale Maliňák nastřelil břevno a Železníka vychytal domácí brankař. Druhá půle byla z naší strany kvalitnější. Hned ve 48. minutě se trefil z poza vápna Maliňák. Bohužel pak to byl z naší strany festival zahozených šancí. Domácí brankař vychytal pět šest tutovek a trápil nás až do konce. Uklidnění přišlo v 84. minutě, kdy samostatný únik proměnil Železník.

Branky: 31. Maček - 12. Smilek, 48. Maliňák, 84. Železník. Rozhodčí: Mičkal, 250 diváků.

V. KARLOVICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 1:5 (1:2)

Jaroslav Valián, vedoucí mužstva VKK: „Asi těžko hledáme slova útěchy po kruté porážceu, na kterou je třeba co nejdříve zapomenout. Než ale na ní zapomeneme, potřebujeme utkání pečlivě rozebrat a na rovinu si povědět, kde jsme chybovali. A to bude hodně dlouhý seznam, protože hosté nás předčili ve všem a když už v 9. minutě jsme šli do vedení, hodně našich hráčů a většina diváku vzpomínala na poslední duel s hosty, který jsme vysoko vyhráli. Teď nám to ale bylo vráceno i s úroky. Dvě po sobě jdoucí penalty nás srazily do kolem a nebylo už v našich silách se zvednout. Štítná po zásluze zvítězila a nám nezbývá než spatřovat naději v dalších utkáních. Teď nás los povede dvakrát na hřiště soupeřů, takže výhled nic moc.“

Pavel Prešnajdr, trenér Štítné n. Vl.: „To jsme nečekali. V Karlovicích měli pouťz, naopak my horko těžko dávali sestavu dohromady. Sešlo se nám hodně omluvenek, zranění a jeden trest. I tak silně kombinovaná sestava předvedla parádní výkon, kdy na podmáčeném terénu rozhodla naše větší bojovnost a nasazení. Podařilo se nám oplatit soupeři poslední vysokou porážku. Stejně jako minule, teď nám tam spadlo snad úplně vše, naše produktivita byla nadstandardní.“

Branky: 9. Ondřejka – 23., 31. z pen. a 50. z pen. Malaník, 67. a 79. Černý. Rozhodčí: Prokůpek, 300 diváků.

NEVŠOVÁ - NEDAŠOV 2:2 (2:2)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Úvod zápasu jsme zaspali a během čtvrthodiny prohrávali o dvě branky, když hosté skórovali nejdříve z trestného kopu, následně pak po chybě v obranné řadě. Dokázali jsme se z tlaku oklepat a z penalty snížit Tomšů. Branka nás uklidnila a nakopla k lepšímu výkonu, aby po půlhodině hry vyrovnal Kutra střelou k tyčce. Začínalo se tedy znovu. Bylo vidět, že kdo dá gól, vyhraje. Tradičně velmi vyhecované utkání umocnilo vyloučení na obou stranách po dvou žlutých kartách. Po přestávce jsme byli lepší, rozhodnutí měl na kopačce Tomáš Švach, ale jeho střelu dokázal soupeř vykrýt.“

David Solař, brankář Nedašova: „Úvod nám vyšel famózně. Hned ve 2. minutě otevřel skóre povedeným přímým kopem Josef Pagáč. Zanedlouho se trefil po krásné akci Josef Kolínek. Postupem času se však hra vyrovnala a domácím se podařilo snížit z nařízené penalty. Ještě do konce první půle jsme dali až příliš prostoru hráčům Nevšové, kteří vyrovnali. Druhý poločas příliš fotbalové krásy nepobral, hra byla místy až vyhrocená. Konečná dělba bodů je pro spravedlivá.“

Branky: 15. z pen. Tomšů, 38. Kutra - 4. Pagáč, 12. Kolínek. Rozhodčí: Vychodil, 150 diváků.

MORKOVICE - KVASICE 3:0 (2:0)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: I díky natěšení kluků se nám nástup povedl a po rychlých trefách Oplta jsme získali klid. Třebaže soupeř byl favorit, podařilo se nám jej předčít nasazením a bojovností. Po rychle získaném vedení jsme se zatáhli a třebaže kvlitní soupeř měl míč na kopačkách, my čekali na brejky a jeden proměnili. Vybojovali jsme cenné vítězství, kluci zaslouží pochvalu, makali a dřeli do konce.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Nejsem spokojen. Přestože jsme se týden připravovali na malé hřiště a umělku, úvod jsme hrubě nezvládli a prakticky dvěmi chybami, kdy šel soupeř sám na gólmana, nabídli vedení 2:0. Domácí se poté zatáhli, dobře bránili a čekali na naše chyby. Musíme se z nepovedeného zápasu poučit a za týden zabrat.“

Branky: 3. Oplt, 14. Oplt, 65. Kulíšek. Rozhodčí: Ševčík, 150 diváků.

NAPAJEDLA - BYSTŘICE P. H. 1:3 (0:2)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „První pocovidové utkání se nám opravdu vůbec nepovedlo. Už v první minutě jsme inkasovali laciný gól a celý poločas se snažili dohnat manko. Měli jsme převahu, rohové kopy, centry do vápna, bohužel koncovka velmi slabá. Nakonec jsme po chybě v rozehrávce a následném brejku dostali inkasovali před přestávkou podruhé. V poločase jsme si vše vyříkali, bohužel naše snaha o kontaktní gól pohasla hned v 48. minutě, po hrubce v obraně to bylo 0:3. Hosté se zatáhli na vlastní polovinu a bránili výsledek, čemuž se nelze divit. My jsme i nadále dobývali hostující obranu, ale i když jsme si vytvořili řadu příležitostí, bohužel ta koncovka… Takhle se prostě vyhrát nedá, a proto si hosté odvezli tři body.“

Petr Štěpaník, trenér Bystřice p. H.: „Hodně nám pomohly rychlé trefy z kraje poločasů. Vyrovnaný duel tak rozhodla naše větší efektivita v zakončení. Napajedla nebyla herně špatná, ale my tentokrát měli více štěstí v zakončení."

Branky: 80. Kolenič - 1. Ondroušek, 42. Křivánek, 48. Křivánek. Rozhodčí: Schnürmacher, 100 diváků.

BRUMOV - BORŠICE 0:0

Ladislav Vilímek, předseda klubu a vedoucí týmu: „V domácím prostředí je remíza vždy ztráta, ale vzhledem k průběhu byla zasloužená. K vidění byl vyrovnaný zápas, kdy jsme chvilkami sice působili, že máme opticky navrch. Nedali jsme ani gól, stejně jako soupeř, který spoléhal na brejky. V závěru jsme měli smůlu, když jsme nastřelili břevno.

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Kluci příkladně bojovali. Nakonec z toho byla zasloužená remíza, kdy v závěru mohly oba celky strhnout výhru na svou stranu. Trnul jsem při nastřeleném břevnu soupeře, na druhé straně pokus Trlidy gólman zázračně vyrazil. Přestože jsme opět nebyli kompletní, konečně začínáme ukazovat, že nechceme hrát dole,. Naopak. Při mé poslední sezoně u týmu jsme si dali za cíl bednu!

Rozhodčí: Bartoň, 180 diváků.