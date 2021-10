Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Utkání bylo v prvním poločase dá se říct vyrovnané, boj o střed hřiště jsme sice vyhrávali, měli i standardní situace, ale prosadit se nám podařilo až v 44 minutě. Rozhodující moment zápasu ovšem přišel hned v úvodu druhého poločasu, kdy jsme soupeře zlomili druhým gólem. Domácí se poté nedostali do očekávaného tlaku, nevytvořili si žádnou gólovou šanci. Naopak nám se podařilo v poslední dvacetiminutovce ještě třikrát skórovat. Vyhráli jsme s čistým kontem a zaslouženě.“

Branky: 44. Kolenič, 50. Drga, 73. Saibert, 87. Saibert, 90. Brauner. Rozhodčí: Ambroz, 220 diváků.

BAŤOV - MORKOVICE 6:1 (2:0)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Velmi dobře jsme vstoupili do utkání, když v 6.minutě jsme vedli již o dva góly díky brankám Pavla Krajči. Poté jsme se možná uspokojili a soupeř se dostal do několika velmi slibných příležitostí, ve kterých nás výrazně podržel brankář Roman Vitásek. Ve vyrovnaném prvním poločase nám pomohla třetí branka, kterou vstřelil Patrik Šiška. Druhý poločas jsme již hráli ve větším klidu a podařilo se nám vstřelit další branky. Konečný výsledek by mohl vypovídat o snadné záležitosti ale rozhodně tomu tak nebylo. Oboustranně to bylo kvalitní utkání ve kterém jsme byli produktivnější a jsme za vítězství proti kvalitnímu soupeři rádi.

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Domácí byl ve všem lepší, hlavně měli produktivního útočníka. My zaspali už samotná úvod, na další dva góly jsme jim prakticky nahráli. A když jsme si po změně stran dali vlastence, bylo po zápase. Musíme na zápas co nejdříve zapomenout, poučit se a připravit na další zápas.“

Branky: 3., 61, 66. a 64. Krajča, 33. Šiška, 50. vl. Smažinka - 80. Zápařka. Rozhodčí: Rybka, 200 diváků.

BRUMOV - NEVŠOVÁ 0:1 (0:1)

Lukáš Juřica, vedoucí Brumova: „Utkání nám vůbec nevyšlo podle našich představ. Soupeř dobře a organizovaně bránil a my jsme za celé utkání nenašli recept, jak překonat jejich obranný val. Na tohle utkání budeme chtít rychle zapomenout!“

Vladimír Durďa, trenér Nevšové: „Velká spokojenost, druhé derby, které jsme vyhráli. Jsem spokojen jak výsledkem i hrou. Kluci předváděli opravdu pěkný fotbal, zaslouženě jsme vyhráli. A mohli jsme i vyšším rozdílem. Domácí jsme nepustili k ničemu s výjimkou dvou závarů v samém závěru. Konečně jsme uspěli, tyto body jsme potřebovali. Ani v předchozích duelech jsme nehráli špatně, ale chybělo bodové ohodnocení. Aby to mělo váhu, je třeba cennou výhru doma potvrdit s Boršicemi.“

Branka: 32. Hladík. Rozhodčí: Bartoň, 120 diváků.

BORŠICE - V. KARLOVICE 3:0 (2:0)

Pavel Kučera, hrající trenér Boršic: „Začali jsme aktivně, vytvořili si několik dobrých příležitostí, které jsme ovšem nevyužili. Za zmínku stojí hlavně pokus Janíka, který se pokoušel z dobrých 50 metrů přehodit brankáře, který s vypětím všech sil vytlačil míč konečky prstů mimo tři tyče. Ve 21 minutě Janík našel hezkým křižným míčem Cigoše, který těžký míč výborně převzal a přihrávkou podél malého vápna našel na zadní tyči Trlidu, jenž zavěsil nekompromisní střelou pod břevno. O chvíli později jsme se po standardní situaci soupeře dostali do rychlého protiútoku, který protivník odvrátil do zámezí, avšak pohotový Cigoš rozehrál rychlý aut na ze stopera nabíhajícího Suchánka a ten elegantně přehodil brankáře - 2:0. Po obrátce jsme neaktivitou pustili soupeře na dvacet minut do platonického tlaku, z kterého ovšem nevznikla žádná branková příležitost. Zápas se odehrával v duchu tvrdých soubojů a hry po velké vápno. Definitivní uklidnění přišlo pět minut před koncem, kdy se po přímém kopu prosadil nůžkami Kučera.“

Branky: 20. Trlida, 28. Suchánek, 85. Kučera. Rozhodčí: Bernatík, 150 diváků.

LUHAČOVICE - SLUŠOVICE 2:0 (1:0)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Věděli jsme, že nás čeká soupeř, který je fotbalový a bude si to chtít s námi rozdat. První půlhodinu nás Slušovice jednoduchými přihrávkami přehrávaly středem hřiště, ale paradoxně my jsme byli ti, kteří měli dvě vyložené šance naším kapitánem. Od 30. minuty jsme změnili systém hry a zápas se začal pomalu překlápět na naši stranu. Určitě důležitým faktorem byla vstřelená branka do šatny, kdy naši útočníci odvedli černou práci pro Ondru Červenku, který jak se říká jen slízl smetanu. Zkrátka byl v těch prostorech, kde ho čekáme. Druhý poločas jsme předvedli vyzrálý, taktický výkon podpořený druhou brankou a doslova chycenou penaltou našeho brankáře, který míč ani nevyrazil. Poté jsme to dohráli zkušeností do konce.“

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Luhačovice jsou náš neoblíbený soupeř a ani tentokrát se nám s nimi nepodařilo uhrát body. Nepodali jsme špatný výkon, určitě nebyli horší ve hře, ale fotbal se hraje na branky a ty jsme nedali. Chybí nám kvalita v zakončení kolem vápna a ve vápně. Pokud neproměníme samostatný únik ani pokutový kop, nemůžeme bodovat.“

Branky: 45. Červenka, 56. Slobodian. Rozhodčí: Zicháček, 50 diváků.

BYSTŘICE P. H. - ŠTÍTNÁ N. VL. 4:1 (1:1)

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „ Poněvadž jsme hodně inkasovali gólů, vsadili jsme na dobrou obranu. Sice jsme jako první inkasovali, naštěstí rychle odpověděli. O osudu zápasu rozhodli naši střídající hráči, kteří oživili hru a byli u dvou slepených rozdílových tref. Po čtyřech duelech bez výhry kluci tento úspěch potřebovali jako sůl!“

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „V zápase o šest bodů jsme byli sedmdesát minut lepší. Měli jsme i šance, které jsme ale bohužel nedohráli. Navíc domácí dokázali na naši vedoucí trefu rychle ze standardky odpovědět. Klíčový moment zápasu přišel deset minut před koncem, kdy sudí Mičkal neodpískal jasný faul na našeho hráče a soupeř z následného protiútoků a přečíslení vstřelil rozdílovou branku. Poté jsme byli nuceni hru otevřít, čehož domácí maximálně využili. I odstupem času cítíme velkou křivdu.“

Branky: 83. a 92. Votava, 33. Ondroušek, 82. Hwedieh, - 31. Maniš. Rozhodčí Mičkal, 80 diváků.

KVASICE - NEDAŠOV 4:0 (3:0)

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasice: „Vyhráli jsme zaslouženě. Soupeř takřka za celý zápas vážněji neohrozil naši branku. Po poločasovém vedení 3:0 kluci polevil a duel se jen dohrával. Doufám, že naše poslední výsledky a zlepšenou hru potvrdíme i na hřišti soupeřů.“

David Solař, brankář Nedašova: „Nastoupili jsme v improvizované sestavě. Domácí byli stále na míči, naopak my nedokázali vymyslet žádný recept a vymanit se z tlaku. V prvním dějství nám Kvasice odskočily do tříbrankového vedení, co jsme už jen stěží mohli dohnat. I přes zlepšený výkon po změně stran jsme se domácím nedokázali vyrovnat. Byli jsme horší po všech stránkách, výsledek odpovídá dění na hřišti.“

Branky: 9. Neubert, 25. Zapletal, 43. Berky, 74. Berky. Rozhodčí: Kotačka, 200 diváků.