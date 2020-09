Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Těžko jsme se vyrovnávali se soupeřovou tvrdší a důraznou hrou. Proto jsme si v prvním dějství nevypracovali žádnou šanci. Po přestávce jsme se zvedli, měli více ze hry a po zaváhání gólman jsme šli do vedení. Poté jsem věřil, že konec zvládneme. Bohužel po zbytečném faulu jsme darovali soupeři trestňák a ten jej využil. Remíza byla spravedlivá, stejně jako soupeř si za penalty zasloužil bod navíc.“

David Solař, brankář Nedašova: „Kvůli zranění jsme nebyli kompletní. Do derby jsme vstoupili aktivně, celý zápas jsme měli více ze hry. V prvním poločase se však větší gólová šance neurodila. Ve druhé půli jsme opět drželi domácí na uzdě a sami udávali tempo hry. Asi čtvrt hodiny před koncem jsme bohužel obdrželi smolný gól po závaru před brankou. O tři minuty později se však trefil výstavně z přímého kopu Josef Pagáč a zaslouženě srovnal. V následném penaltovém rozstřelu jsme proměnili všechny pokusy, naopak domácí neproměnili hned dva. Dva body bereme zcela po právu. Dík patří i našim fanouškům, kteří byli ve výrazné převaze oproti těm domácím.“

Branky: 75. Tomšů - 78. Pagáč. Rozhodčí: Kotačka, 200 diváků.

BORŠICE - VAL. POLANKA 3:2 (0:2)

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Prožil jsme si srdeční úzkost a slabost. Smekám před týme, jak se dokázal semknout a otočit zápas. Na druhou stranu se do této situace dostali sami! Přitom kluci byli připraveni, věděli, co mají hrát, ale jen pět minut. Poté soupeř dominoval a nebýt gólmana Janečky, který chytil dalších pět tutovek, bylo by do přestávky rozhodnuto. V kabině proběhla bouře, kdy jsem jsem jim zdůraznil, že tak se o body nehraje! Až po obrátce kluci začali hrát, co měli. Vybojovali jsme velmi cenné body a věřím, že náš herní projev už nyní bude jen lepší.“

Jan Tajzler, vedoucí mužstva Val. Polanky: „Je to pořád stejná písnička. Dnes jsme Boršice v první půli přehrávali a mohli rozhodnout o vítězství. Bohužel jsme se trefili pouze dvakrát, což se ukázalo jako nedostatečný náskok. Mohli jsme odskočit i po výměně stran, ale bohužel se nestalo. Domácí dnes byli efektivní a při vší úctě z minima vytěžili maximum. Stejně jako proti Luhačovicím jsme se porazili sami svou neschopností zakončovat tutové příležitosti. Pokud se nám nepodaří zapracovat na proměňování vyložených šancí, budeme to mít v této soutěži velmi těžké.

Branky: 58., 89. Bartošík, 80. Večeřa - 8. Maček, 34. Kovalčík. Rozhodčí: Zicháček, 140 diváků.

HOLEŠOV - KVASICE 6:3 (4:1)

Petr Křížek, asistent trenéra Holešova: „Duel se nesl v duchu oslav 115. výročí založení našeho klubu. Celé utkání mělo od začátku velký náboj. Hosté po chybě obrany rychle vedli, ale zanedlouho nato po rohovém kopu Polomíka vyrovnal Pavelka a po čtvrthodině hry jsme již vedli 3:1, aby před odchodem do kabin svou druhou trefou nám dal klid Roubalík. Také po změně stran jsme hráli velice dobře a dvěma slepenými góly zvýšili až na 6:1. Ač je tým Kvasic velmi kvalitní mužstvo, tak díky naší disciplinované hře, dobrému napadaní a zakončení to byl pro soupeře velký šok. Po hodině hry kluci polevili a dovolili protivníku korigovat výsledek. Celkově ale hodnotím zápas jako velmi vydařený a kvalitní, i když jsme obdrželi neuvěřitelných šest žlutých karet u klíčových hráčů. Ale to také dokládá bojovný a kvalitně odehraný zápas domácích. I diváci, kterých tentokráte bylo hodně, byli spokojeni. Upřímně - kdo by před začátkem čekal devět branek? I tak ale zůstáváme nohama na zemi, zvláště před derby v Bystřici!“

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Mrzí mě, že nejsme schopní potvrdit správnou hru i v dalším utkání. Bohužel mladí jsou takto nastavení - jednou je to super, pak špatně. Musíme ale dál pracovat na tom, aby to bylo jinak. V Holešově jsme si v úvodu myslel, že duel zvládneme, zatlačili jsme domácí a šli do vedení. Následnými individuálními chybami v rozehrávce jsme domácím darovali čtyři branky. Zápas jsme si prohráli sami hloupými chybami.

Branky: 7., 53. Pavelka, 11., 43. Roubalík, 15., 51. Polomík - 4. Neubert, 62. Zapletal (pen.), 70. Pulkert. Rozhodčí: Štipčák, 350 diváků.

MORKOVICE - BYSTŘICE P. H. 3:1 (2:0)

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Utkání jsme zvládli, zaslouženě vyhráli. Herní projev byl v prvním poločase lepší než ve druhém. Byli jsme více aktivní, drželi míč, byli pohyblivější a herní situace jsme řešili více kombinačně. I proto jsme dali úvodní dvě branky. Po přestávce jsme vypadli z herního tempa. Nedařilo se nám držet míč na kopačkách, byli jsme více nepřesní v situacích, kdy jsme mohli zahrozit z rychlého protiútoku. I tak se nám podařilo vsítit třetí branku. Utkání jsme dohráli pod tlakem soupeře, který v poslední minutě korigoval výsledek. Zmíním můj obdiv k hráčům, kteří v zápase byli zdravotně limitováni, ale nastoupili a pomohli k vítězství.“

Jindřich Lehkoživ, Bystřice p. H.: „Je to stále stejná písnička. Soupeřům nabízíme laciné branky v úvodu zápasu a sami se tak dostáváme do herní nepohody. Ukazuje se, že v mužstvu nemáme hráče, který by naši hru zklidnil a dal jí nějaký řád. Je vidět, že uvolnění Krajcara do Kozlovic byla velká chyba, protože právě takový typ hráče nám teď chybí.“

Branky: 32., 60. Zápařka, 9. Oplt, - 90. Juráň. Rozhodčí: Jílková, 154 diváků.

NAPAJEDLA - ŠTÍTNÁ N. VL. 2:1 P. (1:0)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. První jsme odehráli výborně, byli jsme kombinační, běhaví a soupeře dostali pod tlak. Prosadili jsme se po Němcově individuální akc. Bohužel druhý jsme nezačali ideálně, Štítná přidala na bojovností a po 10 minutách bylo srovnáno. V další části jsme se snažili o vítězný gól, jenže nevycházela nám finální přihrávka a utkání skončilo remízou. Pokutové kopy jsme vyhráli i díky brankáři Balazikovi, který dva pokusy zneškodnil. Získali jsme dva body a musíme být spokojeni.“

Pavel Prešnajdr, trenér Štítné n. Vl.: „Bod je málo, ale můžeme si za to sami. První půli jsme prohospodařili, všude jsme byli pozdě. Nedostupovali jsme a proto tam balony létaly za obranu. Z ospalosti jsme se probrali až po přestávce a vyrovnali. Škoda, že jsme nepřidali další, na druhou stranu byla asi remíza spravedlivá. V penaltové loterii byli přesnější domácí, my dvakrát minuli.“

Branky: 38. Němec - 56. Malaník. Rozhodčí: Schnürmacher, 99 diváků.

LUHAČOVICE - SLUŠOVICE 3:1 (1:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Po delší době jsme se sešli ve slušné sestavě a bylo to znát. Zápas jsme většinu času kontrolovali. Vstřelili jsme dvě krásné branky po centrech do vápna. Soupeř ve druhé části druhé půle dal kontaktní gól, ale vetší tlak se nekonal. Protože jsme dokázali odpovědět brankou po rohovém kopu, sebrali jsme v závěru hostům vítr z plachet.“

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Utkání se nám nepodařilo, od začátku jsme tahali za kratší konec. Hned v 6. minutě po naši hrubé chybě šli domácí do rychlého brejku, který zakončili pohodlně na 1:0. Do konce poločasu byli aktivnější i fotbalovější. Do druhého poločasu jsme vstoupili stejně špatně jako do prvního a bylo to 2:0. Pak byla pasáž, kdy jsme se dostávali více do hry. Po rychlé akci a centru snížil Kvasnica na 1:2. Dokonce jsme mohli vyrovnat, ale T. Zbranek mířil těsně nad. Hned na to domácí po rohu dali branku na 3:1 a zaslouženě brali všechny body.”

Branky: 6., 49. Červenka, 82. Hyžík - 67. Kvasnica. Rozhodčí: Rybka, 50 diváků.

BAŤOV - V. KARLOVICE 2:0 (0:0)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Celý první poločas byl i přes naši velkou snahu kombinačně pomalejší a nepřesný. Po přestávce nám pomohlo střídání, když se po přihrávce Sotoláře přes vyběhnuvšího brankáře prosadil lobem Krajča. Druhou branku po velmi hezké kombinaci a finální přihrávce Ondráše přidal Gojš. Jsme spokojeni s výsledkem proti velmi disciplinovanému soupeři, i s herním projevem. Zvlášť ve druhém poločase, kdy kluci předvedli velmi solidní výkon.“

Branky: 71. Krajča, 84. Gojš. Rozhodčí: Bartoň, 122 diváků.

1. Luhačovice 6 5 0 1 0 15:7 16

2. Baťov 6 4 0 0 2 12:6 12

3. Štítná n. Vl. 6 3 1 1 1 11:7 12

4. Morkovice 6 4 0 0 2 14:15 12

5. Holešov 6 3 1 0 2 17:9 11

6. Slušovice 6 3 0 1 2 10:7 10

7. Napajedla 6 2 2 0 2 9:10 10

8. Kvasice 6 3 0 0 3 18:16 9

9. Nedašov 6 2 1 0 3 9:14 8

10. Nevšová 6 2 0 1 3 10:10 7

11. Bystřice p. H. 6 1 1 1 3 5:9 6

12. V. Karlovice 6 1 0 2 3 4:9 5

13. Boršice 6 1 1 0 4 8:16 5

14. Val. Polanka 6 1 0 0 5 10:17 3