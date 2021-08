„Hrajeme zase doma, navíc je to taky derby s mužstvem, se kterým jsme dlouho nehráli. Zase nemáme co ztratit, pokusíme se překvapit,“ slibuje trenér Starého Města Petr Sonntag.

Středeční duel skončil v normální hrací době 1:1. Favorita poslal do vedení ve 20. minutě kanonýr Martiš, za nadšeně hrající domácí srovnat ještě před přestávkou kapitán Petek.

Nerozhodný stav se nezměnil ani po změně stran. „Pro nás už byly samotné penalty vítězstvím,“ má jasno Sonntag.

Z hráčů vyzdvihl především výkon Davida Horáka, jenž nastoupil na nezvyklém místě krajního obránce a svoji roli zvládl skvěle.

„Pro nás to byl těžký zápas s velmi silným soupeřem, který má kvalitu na to, aby hrál v krajském přeboru v horní polovině tabulky, což bylo vidět i na trávníku. Hosté byli v poli lepší. Naši kluci to ale odmakali a kolektiv ním výkonem dokázali dojít až do penalt, které už jsou loterie,“ říká Sonntag.

Spolehnout se při pokutových kopech mohl nejen na Petka, ale i Otáhala, Zdeňka Sonntaga, Čecha a Komárka, naopak Lapčík a Vlček proti hostujícímu brankáři Šíchovi neuspěli. „Kluci si řekli sami, kdo půjde kopat,“ poznamenal staroměstský kouč.

Mrzet je to ale nemuselo, protože na druhé straně selhali Sopůšek, Šimoník a Zdeněk Horák.

„Se třemi neproměněnými penaltami nelze postoupit,“ ví dobře známý hlucký funkcionář Antonín Zlínský.

Fotbalisté Spartaku v úvodních dvou kolech I. A třídy skupiny B přejeli Újezdec a Kunovice, na Širůchu ale nečekaně narazili.

„Věděli jsme, že nás čeká silný soupeř, protože předtím vyřadil Baťov a i na nás se dobře připravil. Osobního strážce dostali jak Martiš, tak i Zelinka,“ uvedl Zlínský starší.

Hostům scházel pouze zraněný Vaďura, i bez něj ale měli jít Hlučané dál. „Máme mužstvo dobré, věřili jsme v úspěch,“ přiznává zkušený činovník.

Hosté byli od začátku herně lepší. Domácí zalezení v obranném bloku však likvidovali akce, které běžně volají po gólu. Podařilo se to pouze jednou, když se Martiš v pokutovém území uvolnil a blafákem překonal brankáře Nohu.

„Domácí většinou nakopávali míče dopředu, kde měli hbité útočníky, zvláště Petek vyhrál hodně osobních soubojů s našimi obránci. Z jednoho takového útoku domácí vyrovnali, když si myslím, že naše obrana zbytečně váhala s odkopem, přišel centr a zcela volný Petek v 36. minutě nezaváhal,“ popisuje Zlínský.

Hosté i tak věřili, že druhý poločas zvládnou a nějakou branku přidají. Nestalo se. „Do šedesáté minuty měli domácí ještě nějaké síly a snažili se rozhodnout, což se jim málem podařilo, když nastřelili tyč naší branky. Od šedesáté minuty ale existovalo jen jedno mužstvo,“ tvrdí Zlínský.

„Vrhli jsme se do útoku, místy jsme měli drtivou převahu, ale plno lidí v šestnáctce domácích nám hodně vadilo. Nebylo ani štěstí, aby se míč odrazil k našemu volnému hráči. Mužstvo mělo na to, aby postoupilo v normální hrací době,“ je přesvědčený Zlínský.

„Nejlepší hráč na hřišti Tomáš Martiš dřel, dostal se i do šancí, ale všechny jeho střely byly zblokovány nepropustnou hrází. Dnes chybělo i štěstí, Zelinkovi se nedařilo a scházel hodně Vaďura. Snad to bude příště lepší,“ dodává známý činovník.

Osmifinále Poháru Zlínského KFS -

Jiskra Staré Město – Spartak Hluk 1:1 (1:1), 5:4 na penalty

Branky: 36. Petek – 20. Martiš. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 200.