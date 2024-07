„Je to pro nás obrovský úspěch a velké vítězství, protože postupu jsme dosáhli bez devíti hráčů z kádru, se dvěma dorostenci v základní sestavě. Pokud bychom nastoupili kompletní, měl by s námi soupeř ještě větší problémy. Kluky ale chválím. Věřím, že nám výsledky z poháru dodají sebevědomí i do mistrovských utkání,“ přeje si prakšický kouč Vladimír Polák.

Jeho tým těžkou šichtu zvládl i bez Helíska, Slavíčka, Sukupa, Kočici nebo Dedíka. Místo obvyklých opor museli zaskočit Šimuni, Vráblík či dokonce předseda klubu Pavel Němeček.

Hrdinou utkání byl Filip Janků. Posila z Násedlovic se stejně jako teprve šestnáctiletý dorostenec Václav Gajdůšek blýskl dvěma góly, k nim přidal i dvě asistence. „Oba hráli fakt dobře," chválil hroťáky Polák.

Penaltový rozstřel si zase podmanil brankář Pavel Lysoněk, mimochodem bývalý gólman Nivnice.

Nová prakšická jednička vychytala v první sérii Gojše, pak poslal hostující Konečný balon mimo a bylo hotovo.

„Problémem ale nebyly zahozené penalty, ale katastrofální hrubky v defenzívní činnosti. Pokud je budeme opakovat, tak k výhře nepovedou ani čtyři vstřelené góly jako dnes,“ ví dobře vedoucí mužstva Nivnice Milan Bršlica.

Hosté nastoupili do utkání i se třemi posilami. V brance chytal mladík Vystrčil, v poli byli Bína s Gojšem. Naopak další novic Zálešák je v disciplinárním trestu. Vedení klubu jedná i o příchodu Dubského a taky Žáčka.

Nivnici naopak scházel Vítek a taky kapitán Stojaspal, který se neprosadil do kádru třetiligového Uherského Brodu.

Domácí odvážně vsadili na dva útočníky a ve 14. minutě šli do vedení. Po přihrávce Jankůje se prosadil Gajdůše, který nadvakrát propasíroval balon za záda Vystrčila.

Nivnice odpověděla vyrovnávacím gólem Obdržálka. Hosté mohli výsledek brzy otočit, ale Bína mířil mimo, Velecký po nepřesné malé domů a kličce brankáři skončil v zámezí a Gojšova křížná střela skončila vedle.

Na druhé straně zahrozil i soupeř. Po rohu Jankůje hlavičkoval Dynka nad. Nivnice šla do vedení ve 43. minutě, kdy Bína vydřel míč pro Gojše, jenž prudkým přízemním centrem nalezl před brankou Veleckého, a ten z jednoho dotyku uklidil míč do sítě.

„Škoda, že jsme do poločasu neudrželi remízový stav,“ posteskl si Polák.

Favorit za stavu 1:2 ale přestal hrát a třikrát inkasoval. Vyrovnání zařídil střelu do prázdné brány Gajdůšek, jemuž znovu asistoval výtečný Jankůj.

Posila z Kyjovska pak potrestal zaváhání Konečného a završil další obrat v zápase. To však nebylo ze strany Prakšic vše. V 64. minutě přišla pro hosty další pohroma, když stopeři Hulín s Konečným za sebe pustili vysoký balon a za jejich záda naběhnuvší Jankúj měl znovu čas ke kličkování a ke koncovce do odkryté brány.

Hostující kouč Zlínský po čtvrté obdržené brance vysunul Konečného do středu zálohy, což mu vyšlo, protože s Michalcem vymysleli gól pro Veleckého. Nejlepší střelec I. A třídy vzápětí srovnal na 4:4.

Nivnice byla v závěru blíže vítězství, ale Velecký v další šanci netrefil zcela odkrytou branku a ránu Konečného zneškodnil Lysoněk.

„Soupeř v určitých pasážích prokázal kvalitu. Když hosté zapnuli, měli jsme velké problémy,“ přiznává Polák.

„My jsme na konci museli prostřídat sestavu a více se soustředili na bránění. Hosté nás po vyrovnání ždímali, klidně mohli utkání rozhodnout v základní hrací době, ale nesmírnou bojovností a obětavostí jsme jejich šance přečkali a zápas dovedli až do penalt,“ přidává.

V závěru však zahrozili i domácí. Po standardce střídajícího Šimuniho si ale míč ve skrumáži do sítě cestu nenašel.

Poté už přesný rozhodčí Ogrodník foukl do píšťalky naposled a následovaly penalty. Nivnice zahodila hned první dvě a Prakšice pak soupeře dorazily čtyřmi přesnými pokusy.