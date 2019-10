PROVODOV - BYSTŘICE p. H. 4:0 nedohráno (4:0)

Josef Rak, trenér Provodova: „Co se stalo u nás v sobotu, jsem ve své kariéře ještě nezažil. Soupeř v poločase požádal rozhodčího, aby přerušil utkání z důvodu podmáčeného trávníku, na což hlavní sudí Dorotík přistoupil. Vzhledem ke klimatickým podmínkám byl terén těžký, byly tam dvě kaluže a i pršelo, ale zažili jsme i dvakrát horší podmínky a terén. Ten po přestávce rozhodně nebyl výrazně horší první půle. V ní jsme byli jasně lepší, hosty s výjimkou 10. minuty, kdy přestřelili prázdnou bránu, nepustili za půlku a zaslouženě první poločas ovládli 4:0. Jednání a rozhodnutí Bystřických je nefér, vše nyní bude muset vyřešit STK.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Do utkání jsme vstoupili velmi špatně a po chybě v rozehrávce nás domácí potrestali brankou již v 5. minutě. Na těžkém terénu se domácí lépe pohybovali a svou převahu korunovali druhou brankou ve 18. minutě. Po této brance jsme se hra vyrovnala a měli jsme několik možností ke vstřelení branky. Dvakrát jsme nastřelili horní tyč domácí branky a ve vyložených šancích střelecky zklamal Mádr. Bohužel místo kontaktní branky jsme inkasovali potřetí a v poslední minutě prvního poločasu se domácí trefili ze standardní situace počtvrté.

Na konci první půle během celé přestávky silně pršelo, a už tak dost podmáčený trávník se místy změnil v rybník. Hlavní rozhodčí prodloužil přestávku a později se rozhodl utkání ukončit pro nezpůsobilý terén. Určitě jsme na hlavního rozhodčího nevyvíjeli žádný tlak, aby utkání ukončil. Bylo to jeho rozhodnutí, a i když rozumím podrážděnosti domácích, tak pokračování zápasu za takových podmínek by nemělo s fotbalem nic společného.“

Branky: 6., 18. Patrik, 35. Laciga, 43. Otepka. Rozhodčí: Dorotík, 15 diváků.

BAŤOV - KVASICE 3:4 (0:2)

Miroslav Sečen, asistent trenéra SK Baťov: „Prohra na domácím hřišti mrzí, ale hráči nezklamali a soutěž ještě nekončí. Zápas v deštivém a bouřlivém prostředí snad diváky bavil, ti si zaslouží velký obdiv za podporu. Škoda, že se nám hned v prvních minutách zranil Pavel Bršlica, museli jsme přeskupit sestavu a obranná souhra tak utrpěla. Hra byla vyrovnaná, trochu opatrná. Naše šance brankou neskončily, tak udeřil soupeř. Po brejkových situacích vstřelil dva góly. Druhý poločas nabídl fotbal velkých kvalit hoden obou soupeřů krajského přeboru. Rychlé akce Kvasic končily v naší brance, nám to začalo padat až ke konci zápasu. Víc než snížení na 3:4 jsme však už nestihli, i když tlak v závěru byl drtivý. Děkujeme všem za poctivou práci a reprezentaci klubu SK Baťov.“

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Proti nejkvalitnějšímu celku, co jsme na podzim vyzvali, jsme vsadili na vyčkávací taktiku s obranným valem ve středu hřiště. Mladý, běhavý tým jsme nechali rozehrávat a vsadili na brejky, které nám vycházely. Za stavu 4:1 jsem očekával, že duel v poklidu dohrajeme, ale posledních dvacet minut jsme upustili z našeho „správného fotbalu“. Baťov nás i díky standardkám přitlačil, snížil na rozdíl gólu a my se strachovali o výhru do posledních vteřin. Naštěstí jsme ji ubránili.“

Branky: 56. Zapletal, 75. Krajča, 0. Žáček - 20., 43., 54. Zapletal, 61. Neubert. Rozhodčí: Schnürmacher, 293 diváků.

NEDAŠOV - BORŠICE 4:2 (3:0)

Radek Cícha, kapitán a sekretář Nedašova: „Aktivním napadáním jsme si vytvářeli šance, většinou jsme hrozili ze standardních situací. Ve 29. minutě se poprvé prosadil po rohovém kopu Šuráň. O chvíli později stejný hráč skóroval podruhé, kdy se nejlépe orientoval v závěru před bránou. Ve 38. minutě zkompletoval Šuráň svůj hattrick. Nechtěli jsme nechat nic náhodě a po hodině hry po standardní situaci se počtvrté prosadil výborně hrající Šuráň a zdálo se, že je vymalováno. Jenomže chvíli poté jsme inkasovali a přestali hrát. Soupeř začal více tvořit a dostával se do šancí. Poslední čtvrt hodinu jsme se jenom bránili a naštěstí pro nás dokázal soupeř pouze zkorigovat výsledek.“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Utkání jsme podcenili již cestou, neboť jsme přijeli asi půlhodinu před utkáním, chyběl nám čas se rozcvičit, připravit se na utkání. Navíc jsme opět nastoupili nekompletní, mimo jiné bez Janečky, jedničky mezi tyčemi. Absence někoho ze středové řady nás vždy poznamená a i proto jsme první půli nezvládli, než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 0:3. O přestávce jsme si vše urovnali v hlavě, pak jsme se vrátili do hry, ale už bylo pozdě. Navíc se zranil stoper Janík. Soupeř za první půli vyhrál zaslouženě, my se musíme poprat s nastalou situací. Naštěstí nejsme jako před rokem na nule, snad ještě nějaký bod přidáme. Každopádně musíme přes zimu sestavu stabilizovat a dál se prát.“

Branky: 29., 36., 38., 60. Šuráň - 64. Bartošík, 83. Ohnutek. Rozhodčí: Zicháček, 250 diváků.

NAPAJEDLA - MORKOVICE 2:1 (0:1)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Utkání bylo od začátku plné brankových příležitostí na obou stranách, ale gól padl až ve 32. minutě do naší sítě. Vedení Morkovic bylo zasloužené, od začátku hrály velice dobře, byly kombinačně silné, důrazně a my hráli jen na rychlé brejky. Po jednom takovém byl vyloučen protihráč a my jsme se pak od druhé půle snažili o vyrovnání. To se nám podařilo ve 53. minutě střídajícím Braunerem. Morkovičtí i v deseti byli pořád nepříjemným soupeřem, proto se až do závěru skóre neměnilo. Až v nastaveném čase nám vyšel další z brejků a Dvořáček rozhodl, že tři body zůstaly doma.“

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Na tohle utkání dlouho nezapomenu. Vstup do utkání jsme měli výborný, hráli kombinační fotbal v tempu a po půl hodině šli do vedení. Ve 36. minutě ale přišlo vyloučení našeho hráče, které hrubě ovlivnilo utkání. Hráli jsme v deseti, přeskupili rozestavení a i přesto do poločasu byli lepší. Po přestávce jsme brzo inkasovali. Bojovali, chtěli jsme utkání rozhodnout a to nás stalo body. V nastavení jsme totiž dostali branku, kdy jsme neuhráli jednoduchý míč ve středu hřiště a soupeř šel do brejku, podle mne z ofsajdu. Přesto musím své hráče pochválit za výkon, bojovnost a touhu i v deseti získat body.“

Branky: 53. Brauner, 90. Dvořáček - 32. Hubr. Rozhodčí: Bartoň, 120 diváků.

NEVŠOVÁ - LUHAČOVICE 0:2 (0:1)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Odehráli jsme vyrovnané utkání. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit branku, která by zápas zdramatizovala. Hosté šli do vedení ve 23. minutě, kdy ze sporné ofsajdové pozice skóroval Červenka. Do přestávky jsme mohli vyrovnat, ale naše šance zůstaly nevyužity. Druhá půle začala tlakem, více jsme kombinovali a určitě jsme mohli vyrovnat. Zejména šance Solaříka a Blanaře volaly po brance. Bohužel v 76. minutě po ruce v pokutovém území a následné penalty hosté odskočili o dvě branky a náš tlak zastavili. Škoda, že nedokážeme proměnit šance, které nás pak stojí bodový zisk. Zkušený soupeř, poskládaný z hráčů z vyšších soutěží, dokáže každou naši chybu potrestat.“

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Nebylo jednoduché se prosadit proti domácím, kteří vsadili na hluboký blok a brejkové situace. Musím kluky pochválit za trpělivost. Výhru už jsme potřebovali a když je to s nulou vzadu, tak musíme být spokojení.”

Branky: 23. Červenka, 76. Suchý (pen.). Rozhodčí: Bernatík, 110 diváků.

HOLEŠOV - ŠTÍTNÁ N. VL. 6:1 (2:0)

Petr Křížek, asistent trenéra Holešova: „Začali jsme velmi dobře a aktivně. Na pátečním před zápasovém tréninku jsme si ujasnili jakým způsobem budeme soupeře napadat a to se nám povedlo. Díky dobrému tlaku hlavně útočníků, kteří se dobře pohybovali a napadali na hranici ofsajdu, jsme vytvořili tlak v soupeřově vápně a zúročili tak první šanci z penalty. Celý první poločas jsme byli aktivní a vytvářeli dobré šance. Těsně před přestávkou jsme zvýšili na 2:0. Chvíli po přestávce jsme zvýšili na 3:0 po vlastenci Štítné. Ve zbytku času jsme si průběh kontrolovali a hlídali, hráli koncentrovaně a díky tomu se povedlo výsledek navýšit na šest branek. V závěru bohužel kvůli špatné komunikaci stoperů soupeř dosáhl na čestný úspěch.

Po dohodě s vedením a nastavené koncepce klubu , jsem znovu dali šanci mladým dorostencům , kteří hru zvládli na výbornou . I když počasí v sobotu bylo hodně nepříjemné, hlavně v druhém poločase, tak se zápas dohrál. Za to patří i ocenění soupeře, který to za nelichotivého stavu nevzdal. I rozhodčí měli celý zápas dobře pod kontrolou. Celé utkání proběhlo velmi dobře a i diváci, kteří za nepříznivého počasí dorazili, si přišli na své a taktéž jim patří poděkování za podporu.“

Branky: 11. (pen.), 45., 64. Horák, 47. vlastní (Prešnajder), 54. Chudárek, 58. Navrátil - 84. Malaník. Rozhodčí: Zicháček, 90 diváků.

SLUŠOVICE - V. KARLOVICE 0:3 (0:3)

Michal Klimt, předseda Slušovic: „Předvedli jsme výkon hodný maximálně I. B třídy. Soupeř byl rychlý, přímý, agresivní a měl vše, co my ne. S tímto profesorským výkonem půjdeme zpět do I. A třídy.“

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Konečně se nám podařilo odehrát zápas, který nejenom že nás stál spoustu sil, ale přinesl i tolik očekávanou výhru. Do vedení jsme šli hned zkraje, kdy po úniku Pavla Škrobáka a jeho následném sražení v pokutovém území otevřel skóre zápasu z penalty Luboš Němec. Do poločasu jsme zásluhou Pavla Škrobáka dosáhli dalších dvou branek a prakticky bylo po zápas. Ve druhé půli jsme hráli tak, že jsme domácím nedovolili výsledek zvrátit. Hrálo se za velké zimy a hustého deště, terén byl hodně promáčený, ale hratelný. Za zmínku stojí výkon trojice rozhodčích, dáváme mu velkou jedničku, byť to z mých úst bude znít hodně blbě, když jsme zvítězili, ale zasluhují si o nich napsat. Za zmínku stojí ještě jedna nová skutečnost, na naší lavičce se objevil, jako nový trenér Aleš Vyškovský a možno říci, že lepší premiéru si nemohl přát.

Branky: 4. Němec (pen.), 19., 35. Škrobák. Rozhodčí: Rybka, 80 diváků.

1. Kvasice 9 8 1 0 0 32:7 26

2. Baťov 9 7 0 0 2 28:11 21

3. Holešov 9 7 0 0 2 23:12 21

4. Morkovice 9 4 2 1 2 28:13 17

5. Napajedla 9 5 0 1 3 17:13 16

6. Luhačovice 9 4 0 3 2 21:16 15

7. Provodov 9 5 0 0 4 19:19 15

8. Nedašov 9 3 1 0 5 14:18 11

9. Bystřice p. H. 9 2 2 0 5 12:20 10

10. Boršice 9 2 2 0 5 17:26 10

11. Nevšová 9 2 1 1 5 12:23 9

12. Slušovice 9 1 1 2 5 10:21 7

13. V. Karlovice 9 2 0 0 7 11:27 6

14. Štítná n. Vl. 9 0 1 3 5 14:32 5