Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Velkou ránou pro nás bylo již páteční zranění klíčového střeďáka Ohnutka, který si zlomil ruku. Poté to již byla skládačka, hotová Rubikova kostka. Opět se ukázalo, že když nám vypadne z úzkého kádru rozdílový hráč, pak se dlouho trápíme a hledáme. A hrát jen fotbal dvacet minut nestačí! Bohužel kluci začali hrát až v závěru, kdy jsme prohrávali 0:2. A to nejde, musíme se kousnout dříve! Další komplikací pro nadcházející duel ve Štítné je vyloučení naší jedničky mezi tyčemi Janečky. Bude to hodně složité, o to více musí kluci bojovat.“

David Solař, brankář Nedašova: „Do Boršic jsme zajížděli úplně poprvé. Moc jsme chtěli odčinit porážku od Luhačovic, což se povedlo. Hned v úvodu jsme přežili velkou šanci domácích, což bylo od nich na dlouhou dobu všechno. Vypracovali jsme si několik tutových šancí, které jsme však neproměnili. Nakonec se nám však podařilo jít do vedení díky krásné brance Petra Šuráně. Do dvougólového vedení nás poslal opět Šuráň. Čtvrt hodiny před koncem se podařilo domácím snížit na rozdíl gólu a závěr sliboval drama. Nakonec jsme těsné vítězství ubránili i díky hektickému závěru a vyloučení gólmana Boršic.“

Branky: 73. Oslzla – 26., 61. Šuráň. Rozhodčí: Štipčák, ČK. 90. Janečka, 150 diváků.

VAL. POLANKA – V. KARLOVICE 4:1 (3:0)

Jan Tajzler, vedoucí mužstva Val. Polanky: „Máme velkou radost ze zisků tří bodů. Povedl se nám první poločas, kdy jsme soupeře přehrávali a zaslouženě se dostali do vedení 3:0. Po změně stran jsme se však vlastní vinou rozhodili a vyfasovali jednu zcela zbytečnou červenou kartu a pak navíc musel předčasně pod sprchy i Roman Trčka. Utkání doprovázely emoce, my ovšem za stavu 3:0 nesmíme dělat takové hloupé chyby a zbytečně se oslabovat. Nakonec jsme to utkání zvládli a dovedli do vítězného konce. Duel vidělo hodně lidí a věříme, že jsme našim fanouškům udělali radost.“

Branky: 11. Štrbík (pen.), 34. Zbranek, 38. Maček, 89. Filgas – 57. Němec (pen.). Rozhodčí: Bernatík, 250 diváků.

SLUŠOVICE – BYSTŘICE P. H. 0:1 p. (0:0)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Moc jsme chtěli potvrdit cenné body z Kvasic. Z různých důvodů nám ale vypadli tři hráči základní sestavy a na začátku jsme byli horším týmem. V průběhu první půle přišla další komplikace v podobě zranění Rafaja. I přes to se hra vyrovnala a krásnou střelu Zedníčka vytáhl hostující gólman konečky prstů nad břevno. Druhá půle byla z naší strany o něco lepší, ale před finální a finální fáze se nám nedařila. Na konci ve vyložené příležitosti přestřelil branku domácí Lošťák a v poslední minutě zase svou šanci nevyužil soupeř. Bohužel při penaltách se nám střelecky nedařilo a tak bereme jen bod.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Mimo první půlhodiny, kdy jsme byli lepším mužstvem, byl zbytek zápasu vyrovnaný. I když zápas skončil po devadesáti minutách 0:0, tak obě mužstva měla několik možností ke vstřelení branky. Ty největší v úplném závěru. V penaltové loterii nás třemi úspěšnými zásahy podržel náš brankář, a tak bereme bod navíc.“

Rozhodčí: Kotačka, 80 diváků.

MORKOVICE – NEVŠOVÁ 3:1 (1:1)

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Mužstvo pochválím za pracovitý a bojovný výkon, který vedl k zisku tři bodů. Herní projev mužstva byl od začátku aktivní a šli jsme do vedení. Po hrubé chybě ve středu hřiště soupeř vyrovnal. Od tohoto okamžiku mělo mužstvo špatnou pasáž zápasu. Byli jsme nepřesní, ztráceli jsme střed hřiště a byli jsme málo kompaktní. Až ve druhém poločase nás uklidnila druhá branka v síti soupeře. Začali jsme si více věřit a třetí brankou Pospíšila jsme duel rozhodli v náš prospěch.“

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Zatímco my se v koncovce trápili, soupeř trestal naše chyby, zde byl největší rozdíl. Po vyrovnání na 1:1 jsme zahodili dvě tutovky Hladíkem a Blanařem. I za stavu 1:3 jsme mohli zápas ještě zdramatizovat. Tomšů šel na sám na bránu, gólman jej srazil, ale píšťalka sudího zůstala němá. Příště, pokud chceme uspět, musíme být efektivní.“

Branky: 22. Oplt, 62., 78. Pospíšil – 27. Tomšů. Rozhodčí: Schnürmacher, 120 diváků.

HOLEŠOV – NAPAJEDLA 5:0 (1:0)

Milan Roubalík, hrající předseda Holešova: „S Napajedly nemáme dobrou bilanci, naposledy jsme doma prohráli. S o to větším respektem jsme nastoupili a dvacet minut jsme se navzájem oťukávali. Poté jsme převzali otěže zápasu, šli do vedení a těsně před přestávkou zahodili další dvě tutovky. Po změně stran jsme již byli aktivnější a soupeři nic nedovolili. Úspěch slavily naše kombinace s agresivním pojetím hry. I proto jsme postupně náskok navyšovali a v závěru dostala prostor celá lavička. Střelecky se chytila i naše letní mladá posila Jaderníček, náš odchovanec. Jinak pohled do tabulky je pěkný, takový jsme si představovali, ale současně zůstáváme nohama pevně na zemi. Kádr máme dobrý, budeme bojovat o každou výhru.“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Utkání se nám výsledkově vůbec nepovedlo. Do prvního inkasovaného gólu byl duel vyrovnaný, poté ale byli domácí již jasně lepší. V druhém poločase nás přehráli důrazem a produktivitou v útočné fázi. My jsme v ofenzivě nebyli vůbec nebezpeční, do gólových šancí jsme se nedokázali prosadit a nakonec jsme kvůli zranění hráčů dohrávali o deseti. Holešovští zaslouženě vyhráli.“

Branky: 69., 86. Jadrníček, 31. Polomík, 52. Zakopal, 55. Daďa. Rozhodčí: Stodůlka, 120 diváků.

LUHAČOVICE – ŠTÍTNÁ N. VL. 1:2 P. (0:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Vyrovnané utkání a spravedlivá dělba bodů. Každý chvilku tahal pilku. Jsem rád, že jsme dokázali na obdrženou branku zareagovat. Šance byly na obou stranách, divákům se musel zápas líbit. Já ovšem s herním projevem spokojený nejsem.“

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Až na jednu výjimku s Luhačovicemi máme vždy vyrovnané duely. Opět bylo k vidění hodně bojovné utkání, ve kterém měli v první půli navrch domácí, my byli zakřiknutí. Po změně stran jsme byli více vylezlí a hned se to odrazilo na skóre. Škoda, že Černý nezvýšil na 2:0. Utkání skončilo spravedlivou remízou a v penaltovém rozstřelu jsme byli šťastnější.“

Branky: 85. Polách – 78. Malaník. Rozhodčí: Pospíšil, 36 diváků.

BAŤOV – KVASICE 2:3 (1:0)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Pro početnou diváckou návštěvu to bylo velmi zajímavé utkání, které rozhodly tři momenty. Prvním bylo vyloučení brankáře ve 47. minutě, kdy jsme byli nuceni hrát za velkého horka skoro celý druhý poločas proti kvalitním hostům v deseti. Dalším momentem bylo za stavu 2:0 nevyužití příležitosti Michala Vitáska po chybné rozehrávce brankáře Kvasic, když předtím nás dvakrát podržel mladý brankář Medek. Hostům pomohl do naší postupem času unavenější obrany i příchod střídajícícho Neuberta, který se při své výšce dokázal dvakrát prosadit hlavou. Našim hráčům nemáme co vytknout, utkání odmakali, ale bohužel na body či bod jsme nedosáhli.“

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Zápas hodnotím pozitivně, protože jsme jej v samotném závěru otočili. Byl to duel se vším všudy, určitě se musel líbit i fanouškům. My udělali dvě hrubé chyby, kterými jsme soupeři darovali dvoubrankové vedení. Jinak si ale myslím, že jsme v zápase byli o malinko lepší. Musím před kluky smeknout, že se i za stavu 0:2 nepoložili, že vše nakonec zvládli. Utkání mělo náboj, na své si přišli i diváci.“

Branky: 23. Bršlica, 72. Dvořáček – 76., 77. Neubert, 85. Pulkert. Rozhodčí: Ambroz, 215 diváků.

1. Holešov 2 1 1 0 0 6:1 5

2. Štítná n. Vl. 2 1 1 0 0 2:1 5

3. Bystřice p. H. 2 1 1 0 0 2:1 5

4. Luhačovice 2 1 0 1 0 5:2 4

5. Slušovice 2 1 0 1 0 2:1 4

6. Val. Polanka 2 1 0 0 1 5:3 3

7. Nevšová 2 1 0 0 1 5:4 3

8. Kvasice 2 1 0 0 1 4:4 3

9. Napajedla 2 1 0 0 1 4:5 3

10. Morkovice 2 1 0 0 1 3:5 3

11. Nedašov 2 1 0 0 1 3:5 3

12. V. Karlovice 2 0 0 1 1 2:5 1

13. Baťov 2 0 0 0 2 2:4 0

14. Boršice 2 0 0 0 2 2:6 0