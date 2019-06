Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „ Dokázali jsme kvalitnímu soupeři vzdorovat jen v první půli, kdy jsme se dostali do slibných šancí, bohužel bez brankového efektu. Někteří hráči již odjeli na dovolenou a nemohli jsme s nimi počítat. Ve druhém poločase hosté dominovali a prakticky si na hřišti dělali co chtěli. My neměli sílu, chuť ani vůli něco změnit, branku soupeře jsme ani neohrozili.“

Lukáš Motal, asistent trenéra Skaštic: „Sezonu jsme zakončili jasným vítězstvím. Jsem rád, že hráči i k poslednímu utkání sezony přistoupili zodpovědně. Zápas jsme měli od začátku pod svou kontrolou a už v první půli mohlo být naše vedení vyšší. Hráči si branky nechali až do druhé půle. Dokonce se prosadil i náhradní brankář Lukáš Vymětal, který ale tentokrát nastoupil v útoku. Kluci zaslouží obrovskou pochvalu za celou sezonu. Nyní si chvíli odpočinou a pak se opět začneme připravovat na další, divizní ročník.“

Branky: 12. Gojš, 24., 60., 89 Konečník, 50. Zavadil, 79., 88. Vymětal. Skaštice: Večeřa – Bubla L., Janalík, Motal (46. Menšík), Batík T. – Sova (61. Škrabana), Zavadil, Batík L. (46. Frýdl R.), Gojš (77. Vymětal L.) – Mynarčík (46. Vymětal R.), Konečník.

BYSTŘICE P. H. - VEL. KARLOVICE 1:0 p.

Ida Olšová, sekretář Bystřice p. H.: „Poslední zápas soutěže se oběma týmům příliš nepovedl, omluvou snad může být velké vedro. Hra slabé úrovně probíhala hlavně ve středu hřiště, byla plná nepřesností, bez snahy o větší aktivitu, což potvrzuje fakt, že za celý zápas žádné družstvo nevystřelilo na branku. Jediné vzrušení přinesl penaltový rozstřel, v němž byli úspěšnější domácí. I přes zisk 2 bodů z tohoto zápasu klesla Bystřice v tabulce na konečné 10. místo. Věříme, že v novém ročníku budeme úspěšnější.“

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Kdo zůstal u vody a nešel na toto utkání, udělal dobře. Takováto utkání by se snad ani neměla hrát. Za úmorného vedra, na bystřickém "letišti" se hrál podprůměrný zápas, když oběma celkům už vůbec o nic nešlo. Podle toho to opravdu na hřišti tak vypadalo, marně by zbloudilý divák hledal něco zajímavého, o pěkném ani nemluvě. Remíza je zcela obrazem předvedené hry, penalty již jenom určily, kdo si vezme bod navíc. Konec sezony byl na obou celcích znát až příliš.“

Rozhodčí: Surovec, 130 diváků.

BORŠICE - BAŤOV 4:1 (1:1)

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Jsem rád, že si na rozlučku se sezonou přišli téměř všichni udělat žízeň a chuť na prasátko, které tým dostal od vedení za záchranu přeboru. K vidění byl vyrovnaný duel, ve kterém i hosté využili maximum střídání, aby si všichni zahráli. V konečném součtu jsme byli štastnější, dokázali jsme naše šance proměnit a potvrdili, že umíme vyhrávat.

Za sebe jsem rád, že se nám podařila splnit jarní mise a opustit poslední sestupové místo. Ale spokoje n jsem jen částečně, přesněji s první částí, kterou jsme odehráli suprově. Pak přišla zranění, jeden odchod a trošku jsme si situaci zkomplikovali. Každopádně patří klukům velký dík, že se s nepříjemnou situací porvali a po nevydařeném podzimu vše nevzdali. A jestli budu pokračovat dál? Uvidíme v tomto týdnu, nechávám si čas na rozmyšlenou. Každopádně k úspěšnému působení v krajském přeboru bude třeba současný tým posílit na každém postu, nebo minimálně v defenzivě, kde jsme propadali.“

Branky: 35. Ohnutek, 60., 71. Krsička, 85. Růžička - 33. Kašík. Rozhodčí: Ševčík, 100 diváků.

HLUK - ŠTÍNÁ N. VL. 0:2 (0:0)

Martin Dostal, člen vedení Hluku: „První poločas byl vcelku vyrovnaný. Hosté sice byli více na míči a aktivní,a le vyloženou šanci neměli. Na 1:0 tak mohl dát domácí benjamínek Roman Martiš, ten však sice tvrdě vystřelil, ale branku netrefil. Přitom to byla velmi dobrá pozice. Do druhého poločasu nastoupili v dresu hostí Maniš a Spáčil a ti řádně rozhýbali celek ze Štítné. Zvláště Spáčil byl ve středu pole velmi aktivní a připravoval svým spoluhráčům dobré šance. První branka padla v 59. minutě, kdy se po centru zprava trefil k tyči neobsazený Maniš.0:1 Za 2 minuty vystřelil skákavou střelu z hranice šestnáctky Hrnčiřík a bylo to 0:2. Hosté ovládli hru a bylo hodně štěstí, že se skóre nezvyšovalo. V závěru ještě domácí Dohnal slabou střelou trefil tyč, vzápětí hostující obránce málem překonal svého brankáře. To bylo ze strany domácích vše a hosté v klidu dovedli zápas do vítězného konce.“

Branky: 59. Maniš, 61. Hrnčiřík. Rozhodčí: Zapletal, 40 diváků.

LUHAČOVICE - MORKOVICE 2:1 p. (1:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovič: „Úmorné vedro se podepsalo na kvalitě utkání. Zatím co nám patřil první poločas, kdy jednu z šancí proměnil Martin Pavlíček, po přestávce dominoval soupeř. A vytěžil z toho vyrovnání. Závěr utkání byl už opravdu bez tempa, a proto se šlo do penalt. Sice jsme nedali dvě penalty, ale i tak bereme dva body., neboť protivník nedal hned tři!“

Radek Barnet, trenér Morkovic: :Poslední utkání jsme mohli zvládnout líp, příležitosti k tomu byly. První poločas z naší strany byl horší než ten druhý. Nehrála nám středová formace tak, jak jsme chtěli. K vidění bylo hodně ztrát, prohrávali jsme souboje, špatně jsme přebírali hráče v krajních pozicích a řešili nekvalitně finální fáze. Po zbytečné ztrátě míče a následného centru do pokutového území jsme poločas prohráli. Druhý byl kvalitnější jak na míči, tak v dostupování hráčů. Podařilo se nám vyrovnat. Ze soupeřových ztrát dokonce přicházely tutové příležitosti, které jsme opět nedovedli využít ke vstřelení branky. Ta by rozhodla o vývoji utkání. Skončilo remízou a na pokutové kopy jsme neuspěli. Cením si, že kluci odmakali zápas v tak horkém počasí.“

Branky: 30. Pavlíček - 52. Tesař. Rozhodčí: Dorotík, 55 diváků.

JUŘINKA - BRUMOV 0:6 (0:3)

Norbert Škorňa, kapitán Juřinky: „Již před utkáním jsme věděli, že ani případná výhra pro nás nic neřeší. Podle toho zápas z naší strany vypadal, soupeř byl lepší a taky to brankově vyjádřil. My jsme měli sice nějaké náznaky, ale ani ty jsme nedotáhli. Dali jsme příležitost dorostencům a musím říct, že to byl jediný světlý moment tohoto zápasu, kluci se s tím poprali se ctí.“

Zdeněk Žáček, asistent trenéra Brumova: „Od začátku zápasu jsme kontrolovali hru a bylo jen otázkou skóre, jak zápas skončí. První se střelecky prosadil M. Novák po individuální akci ve 13. minutě. Chvíli na to nastřelil břevno Křivánek s Novákem. Po půlhodině hry zvýšil na 2:0 Kocourek a skóre první půle uzavřel Juřica. Ani po změně stran se obraz hry nezměnil, ve 49. minutě byl faulovaný Křivánek a nařízený pokutový kop s přehledem proměnil Bůbela, aby Křivánek zvýšil o chvíli později už na 5:0. Po hodině hry jsme znovu nastřelili tyč a tak skóre zápasu uzavřel až v 71. minutě hlavou Holec, kterého našel před bránou Novák.“

Branky: 13. Novák, 31. Kocourek, 45. Juřica, 49. Bůbela, 51. Křivánek, 79. Holec. Rozhodčí: Bernatík, 80 diváků. Brumov: Smolík – Kolouch, Kubiš, Chovanec, Juřica, Novák, Křivánek, Daňo, Bůbela, Kříž, Kocourek. Střídal: Holec.

PROVODOV - HOLEŠOV 4:2 (2:0)

Josef Rak, trenér Holešova: „V úmorném vedru se hrál oboustranně pohledný fotbal. Postupně jsme byli lepším týmem, což jsme vyjádřili dvěma brankami Kováře a Garguláka. Podstatné věci se udály hned na začátku druhé půle. Nejprve hosté po rohu zkorigovali stav na 2:1, aby o dvě minuty později nás vlastencem poslali opět do dvoubrankového vedení. Totéž se opakovalo o deset minut později, Holešovští opět snížili na rozdíl gólu, aby za minutu Kovář krásnou křižnou střelu vzal náskok zpět. Pak už se utkání dohrávalo v pouťovém tempu. Jsem rád že jsme povinné poslední utkání proti kvalitnímu soupeři zvládli. Sezona pro nás skončila úspěchem, splnili jsme si cíl a za to jsem klukům osobně poděkoval. Dále bych chtěl pogratulovat Skašticím k vítězství v Krajském přeboru, popřát jim hodně úspěchů v divizi a na dálku jim předat pomyslnou korunu krále naši krajské soutěže.“

Martin Malík, trenér Holešova: „Poslední zápas pro nás nedopadl dobře. Do utkání jsme nevstoupili tak, jak jsme si řekli v kabině. Soupeř má v týmu zkušené hráče. Chtěli jsme i v tom horkém počasí hrát s míčem, minimálně nabízet soupeři šance z našich chyb a hrozit rychlými přechody po krajích. Ty po stranách se nám dařily, ale nedokázali jsme najít přesně hráče před brankou. Naopak domácí převážně po našich chybách nebo odražení skórovali. Za stavu 2:1 jsme ještě cítili šanci, ale následná trefa Provodova nás dostala ze hry.“

Branky: 16., 63. Kovář, 35. vlastní, 52. vlastní - 51. Olša, 59. Pavelka. Rozhodčí: Schnürmacher, 77 diváků.

1. Skaštice 26 21 0 0 5 99:31 63

2. Luhačovice 26 15 4 3 4 64:25 56

3. Brumov 26 16 1 4 5 63:33 54

4. Provodov 26 14 5 1 6 58:35 53

5. Vel. Karlovice 26 11 3 5 7 49:44 44

6. Morkovice 26 11 4 1 10 68:59 42

7. Baťov 26 10 5 1 10 65:56 41

8. Holešov 26 10 3 3 10 43:38 39

9. Štítná n. Vl. 26 10 2 2 12 37:46 36

10. Bystřice p. H. 26 6 7 3 10 40:48 35

11. Nevšová 26 8 1 6 11 58:63 32

12. Hluk 26 5 1 6 14 31:55 23

13. Boršice 26 4 2 1 19 28:120 17

14. Juřinka 26 2 1 3 20 34:84 11