Bývalému ligovému kanonýrovi Jiřímu Kowalíkovi premiéra v roli hlavního trenéra fotbalistů Ořechova vyšla. I když ještě nešlo o body, výhra nad soupeřem z vyšší soutěže vždycky potěší. Sokol na hřišti v Pitíně zdolal Bojkovice 3:2.

Útočník Jakub Kowalík znovu oblékl dres Ořechova. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Na to, že se hrálo v obrovském vedru, to byl oboustranně dobrý zápas. K vidění bylo hodně šancí, hezké akce. Samozřejmě tam byly i chyby, ale to k tomu patří. Jsem spokojený s výkonem a hlavně s přístupem. Kluci to odmakali, což je nejdůležitější,“ ví Kowalík.

Výsledek až tolik neřešil. „Samozřejmě když jsme ke konci utkání vedli, tak jsme to chtěli udržet a vyhrát,“ přiznává s úsměvem.

Přípravný fotbal -

TJ SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE – TJ SOKOL OŘECHOV 2:3 (1:0)

Branky: Gorčík, J. Gago - Ošívka 2, Trlida.

Ořechov těžkou šichtu zvládl i bez brankáře Kuchaře, Hynčici nebo Petřvalského, při absencích si vypomohl dvěma hráči Osvětiman. Dres Sokola navlékl nejen brankář Pfeffer, ale i trenérův syn Jakub, jenž za Ořechovem dříve hrával.

Žádná posila se v sestavě předního týmu I. B třídy neobjevila. „Zatím jsme nezískali nikoho,“ říká Kowalík.

Vedení Ořechova shání druhého brankáře, kádr by rádo doplnilo o ještě jednoho hráče.

Bojkovice v nedělním tropickém zápase prostřídaly sedmnáct hráčů do pole a dva brankáře.

„Dal jsem šanci širšímu kádru, abych si udělal nějaký obrázek o všech hráčích. Počasí bylo hrozné pro oba týmy, ale je letní příprava, takže vedro k ní patří. Já jsem byl spokojený s určitými věcmi a také s přístupem kluků. Na druhé straně je spousta věcí, na kterých musíme ještě zapracovat,“ prohlásil nový trenér Bojkovic Martin Kolář.

Utkání i přes těsnou prohru hodnotil pozitivně. „Udělal jsem si nějaký celistvý obrázek a vyzkoušel hráče na různých pozicích, kde běžně nehrávají,“ uvedl Kolář.

„Kdybych chtěl vyhrát, nechal bych z větší části hrát silnější jedenáctku, ale o výsledek vůbec nešlo,“ dodal bývalý ligový záložník.

Bojkovice po prohře s Ořechovem litovaly hlavně neproměněné penalty, kterou zahodil Vojtěch Dolina. Velké šance ale měly oba týmy.

Slovácká Viktoria další zápas sehraje v pátek, kdy doma vyzve Brumov. Ořechov se o víkendu představí v Blatnici pod svatým Antonínkem.