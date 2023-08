Ořechovský hrající kouč Jiří Kowalík byl po premiéře spokojený. „Do utkání jsme šli s určitým respektem směrem k soupeři, který v posledních dvou pohárových zápasech nastřílel šestnáct branek. My ale víme, že máme kvalitní mužstvo a pokud podáme standardní výkon, měli bychom takovéto zápasy doma zvládat, což se i stalo,“ pochvaloval si někdejší ligový kanonýr.

I. B třída sk. C, 1. kolo -

TJ SOKOL OŘECHOV – TJ TRAPLICE 3:1 (3:0)

Branky: 12. David Hynčica, 21. Tomáš Durna, 45. Roman Trlida – 80. Michal Janků. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 120.

Sokolu herně vyšel hlavně první poločas, ve kterém si vypracoval spoustu šancí, vstřelil v něm tři góly. „Hotovo už mohlo být do přestávky,“ míní domácí kouč.

Další samostatné nájezdy Jakub Kowalík, který se vrátil do Ořechova z Osvětiman, ani Durna neproměnili.

Traplice v úvodní části pořádně zahrozily pouze jednou. Za nepříznivého stavu 0:2 pálil nebezpečně Janků, gólman Kuchař ale dobře zasáhl.

„Bohužel do utkání jsme vstoupili dvěma hrubkami, které soupeř potrestal. Domácí byli lepší na míči, vypracovali si další šance, které neproměnili. My jsme taky něco měli. Bohužel chvíli před přestávkou napálil Trlida odražený míč do sítě a bylo to o tři góly,“ posteskl si hostující trenér Jaroslav Slavík.

Slavkov v létě obměnil tým, loučil se s oporami. Na úvod podlehl Buchlovicím

Druhý poločas byl daleko vyrovnanější. Traplice nastřelily dvakrát tyčku, ale jiné tutovky neměly. „Spíše jsme hrozili dlouhými nákopy,“ přiznává Slavík.

Na druhé straně Kowalík mladší hned v úvodu druhé půle zazdil tutovku. Hosté porážku v závěru alespoň zkorigovali na 3:1.

„Traplice po změně stran hrozily víc, snažily se o snížení. Prosadily se však až v závěru. .Pro nás to byl docela poklidný zápas, který jsme měli pod kontrolou,“ říká Kowalík.

Domácí pomohl i přesun Romana Trlidy na stopera. „Po minulé sezoně, ve které jsme inkasovali hodně branek, jsme chtěli zpevnit defenzivu, což se nám povedlo. Jenom škoda obdrženého gólu, chtěli jsme udržet nulu. Výhru ale máme, což je hlavní,“ pronesl Kowalík.

Někdejší forvard Synotu či Teplic se již rozloučil s Lukášem Ošívkou, jenž má namířeno do Boršic.

I. A třída sk. B: všechny zápasy byly odloženy. Kunovice si zahrály fotbal

Traplice měly na úvod sezony problémy se složením sestavy. V Ořechově jim chybělo hned deset hráčů z kádru a šest ze základní sestavy. „Urbanec s Urbanovským jsou zranění, Obdržálek, Rozhon, Zelený a Gelien na dovolené,“ informoval Slavík.

Z porážky ale těžkou hlavu neměl. „Ořechov byl na úvod velmi těžký soupeř a hlavní aspirant na postup. My jsme hráli na to, na co jsme měli,“ uvedl traplický kouč.

Poklidný duel v závěru poznamenal jen zbytečný faul Martykána zezadu na Trávníka. „Mohl být rád, že dostal jenom žlutou kartu,“ dodal Slavík.