„Byl to nádherný gól. Šumi zvedl hlavu, podíval se a ze čtyřiceti metrů poslal balon nádherně do sítě. Dmácí gólman byl trošku z branky venku, nestačil zareagovat. Byla radost se na tu střelu dívat. Právě kvůli takovým momentům se na fotbal chodí,“ říká trenér hostujícího Ořechova a někdejší Šumulikoského spoluhráč ze Synotu Jiří Kowalík.

I. B třída sk. C, 16. kolo -

TJ PRAKŠICE – TJ SOKOL OŘECHOV 3:3 (1:3)

Branky: 5. a 47. Radim Sukup, 68. Jonáš Kočica – 32. a 45. Jakub Kowalík, 35. Veliče Šumulikoski. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 80.

Trefu ex-ligisty ocenil i kouč Prakšic Vladimír Polák. „Byla to krásná branka, ale velká rána na naši psychiku,“ poznamenal.

Šumulikoski, který byl dlouhé roky kapitánem rodné Severní Makedonie, hrával za Zenit Petrohrad, Bursaspor či Ipswich, se i po skončení hráčské kariéry baví fotbalem.

I když se po vážném úraze hlavy dlouho kurýroval, nyní je zpátky na trávníku a vypomáhá Ořechovu, kam zamířil z Osvětiman.

Ani výstavní rána sportovního ředitele prvoligového Slovácka ale hostům výhru nepřinesla. Lídr soutěže ztratil na půdě okresního rivala nadějné poločasové vedení 3:1, nakonec v Prakšicích remizoval 3:3.

„Takové zápasy bychom měli zvládat lépe, být v poli ještě dominantnější. Ve hře máme výborné pasáže, ale jsou tam taky úseky, kdy nám to nejde. Navíc soupeři na jaře naše chyby trestají,“ vadí Kowalíkovi.

Domácí remízu s favoritem i vzhledem k vývoji střetnutí brali. „Bod s prvním týmem tabulky se vždycky počítá a i pro nás je dobrý. Je to pro nás vzpruha a snad nám pomůže do dalších zápasů,“ věří Polák.

„Měli jsme těžký los, nyní nás čekají hratelnější soupeři ze spodních pater tabulky. Snad navážeme na poslední výkon,“ doufá.

Prakšičtí fotbalisté vstoupili do zápasu s Ořechovem dobře a po zaváhání gólmana Kozelka šli díky gólu Sukupa do vedení. „Utkání se pro nás vyvíjelo dobře, ale nezvládli jsme druhou polovinu úvodní části, kdy jsme inkasovali tři branky. Za stavu 1:3 to s námi nevypadalo vůbec dobře,“ přiznává Polák.

Druhý poločas domácí ale odmakali, odehráli na hranici fyzických možností. „Dřina se nám vyplatila, chodili jsme do brejků a dva z nich Sukupem a Kočicou proměnili. Ke konci útočily oba týmy, vyhrát mohl kdokoliv,“ prohlásil kouč Prakšic.

Hosté litovali hlavně zahozených šancí Durny a Kowalíka mladšího v první půli.

„Kdybychom přidali další branky, asi bychom utkání zvládli. Vstup do druhého poločasu nám ale nevyšel a my hned ve 47. minutě dostali branku na 2:3. Pak už to mohlo skončit jakkoliv. My jsme tam měli nějaké závary po rohu, ale nic jsme tam nedotlačili. Naopak jsme dostali gól na 3:3,“ štve Kowalíka.

Jeho tým nepřišel pouze o náskok a body, ale i o brankáře Kozelka, který se srazil s protihráčem a má něco s kolenem. Premiéru mezi muži si tak odbyl dorostenec František Bačák.

Mladý gólman přišel do Ořechova v zimě z Polešovic, kryje záda Kozelkovi a zkušenému Kuchařovi. „I když dvakrát inkasoval, nakonec to zvládl dobře,“ pochválil snaživého mladíka Kowalíka.