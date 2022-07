„Strach nemám, protože by to dopadlo špatně. Navíc se Šumim se znám delší dobu. Je to tátův bývalý spoluhráč,“ připomíná.

Právě s otcem svůj letní transfer řešil nejvíc. „Samozřejmě jsme s bavili, ale nechal to na mě. Probírali jsme nějaké detaily, ale rozhodoval jsem se víceméně sám,“ tvrdí Jakub Kowalík.

Osvětimany šikovného dorostence, který dávno hraje za muže, oslovily již na konci poslední sezony. „První kontakt přišel asi před měsícem a půl, ale všechno se to dořešilo až po sezoně. Rozseklo se to před zápasem s Fryštákem,“ přiznává.

„Je tady super hřiště, skvělé zázemí. Trenér i hráči tady žijí fotbalem,“ přidává.

Odchovanec Starého Města si ale stěžovat nemohl ani v Ořechově, kde potkal řadu skvělých lidí a výbornou partu. „S kluky jsme si sedli herně i lidsky. Mrzí mě, že jsme nepostoupili, protože jsme na to měli. V odchodu mi ale nikdo nebránil. Bavil jsem se s Romanem Trlidou, který to akceptoval a pochopil,“ uvedl Kowalík mladší.

Zatímco až doteď hrál I. B třídu, v létě jej čekají duely v krajském přeboru, kam se Osvětimany poprvé v klubové historii probojovaly.

„Nějaké obavy mám, celkově to ale beru to jako velkou výzvu,“ říká. „Věřím, že mám na to, abych to zvládl. Párkrát jsem se byl podívat v Boršicích. Vím, že je to fakt skok, kvalitnější soutěž. Myslím, že to bude v pohodě. Chci se prosadit, dávat góly a bavit se fotbalem, což je základ,“ ví dobře student Střední hotelové, průmyslové a zdravotnické školy v Uherském Hradišti.

Nyní má prázdniny, užívá si volna. Žádnou dovolenou v plánu nemá. S rodiči ale rozhodně nikam nepojede, spíš na pár dnů vyrazí s kamarády. „Na rodinné dovolené moc nejsem. Nikdy mě moc nebavily,“ přiznává s úsměvem.