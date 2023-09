Malenovice jsou mu snad souzené. Bývalý ligový útočník a současný trenér fotbalistů Ořechova opět po roce musel ve Zlíně nasadit rukavice a jít do branky. Zatímco vloni dovedl Sokol k výhře 5:2, v neděli lovil míč ze sítě čtyřikrát a kousal první porážku v sezoně.

Hrající trenér Ořechova Jiří Kowalík musel zaskočit v brance. | Foto: Radek Frühauf

Celek z Uherskohradišťska v 7. kole krajské I. B třídy skupiny C podlehl Malenovicím 3:4 a přišel o letošní neporazitelnost.

„Bez gólmana je to těžké,“ ví dobře nejen Jiří Kowalík.

I. B třída sk. C, 7. kolo -

FC MALENOVICE – TJ SOKOL OŘECHOV 4:3 (3:0)

Branky: 35., 36. a 67. Martin Bartek, 7. Dominik Torma – 63. Jakub Kowalík, 74. Roman Trlida, 75. Tomáš Durna. Rozhodčí: Dorůšek. Diváci: 102.

Král ligových střelců ze sezony 2002/03 o víkendu zaskočil mezi třemi tyčemi za Stanislava Kuchaře. Místo rozcvičky si dal oblíbenou cigaretku a šel do akce. I když se snažil, na body to nestačilo. „ Kluci věděli, kdo v brance stojí. Sami se hecovali, ale Kowalík za žádný gól nemohl. Naopak, ještě tam chytil trestný kop, další střely či centry. Na to, že to je bývalý útočník, chytal velice dobře,“ říká malenovický trenér Leoš Válek.

Ořechovští fotbalisté kromě absence klasického gólmana doplatili na horší první poločase, který prohráli 0:3. Stíhací jízda po změně stran už na obrat nestačila.

„Cením si toho, že to kluci za stavu 0:3 nezabalili a udělali z toho drama až do konce. My ale nesmíme dopustit takový průběh,“ prohlásil Kowalík.

Jeho tým úvodní část prohospodařil. „Prostě nám nevyšel první poločas, soupeř nás trestal z brejků,“ poznamenal bývalý hráč Synotu, Brna nebo Teplic.

Favorizovaní hosté po obrátce přidali, domácím zatápěli, ale finiš přišel pozdě.

„Sice jsme za stavu 3:1 pro Malenovice dali stoprocentně regulérní gól na 3:2 po rohu, ale pomezní z lidu zvedl praporek až je balón v síti a hlavní to neuzná. Z protiútoku pak dostaneme branku na 4:1, když náš laik zvedne praporek a hlavní ho uzná. Ze strany hlavního rozhodčího to byl alibismus. Tím si ale nechci stěžovat,“ prohlásil Kowalík.

Malenovice byly z výhry nad lídrem soutěže samozřejmě nadšení, protože s body příliš nepočítaly. „Ořechov má kvalitní mančaft a moc ztrácet nebude,“ ví dobře Válek.

Celek ze Zlína navíc v rozehrané sezoně přišel o některé hráče, takže zapojuje spíše kluky, co třeba delší dobu nehráli a vrací se zpátky k fotbalu. „První poločas, který jsme vyhráli 3:0, byl od nás velice dobrý. Hráli jsme, běhali, bojovali. Předvedli jsme pěkné kombinace, tlačili se do zakončení,“ pochvaluje si Válek.

Druhá půle už byla jiná. „Ořechov nás zatlačil a zápas zdramatizoval. Nakonec jsme náskok uhájili, byť jsme měli i štěstí. Kluky musím pochválit za bojovnost, za přístup, kterých v některých předcházejících zápasech nebyl dobrý,“ dodal.

Fotbalisté Ořechova před sebou nyní mají domácí hodový duel se Slavkovem. Zápas sed hraje v sobotu dopoledne.