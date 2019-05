Bývalý hráč Zlína letos nastřílel devětatřicet branek, o dva měsíce starší forvard celkem zaznamenal čtyřiatřicet gólů. Oba elitní snipeři rozhodli semifinálové duely, radovat se chtějí také ve středu na Letné. Právě stadion ligového Fastavu hostí finále poháru.

Zvítězit a slavit může jenom jeden.

„Oba týmy hrají ofenzivní fotbal. V zápasech padá hodně branek, takže neočekávám, že by to teď byl nějaký taktický boj. My i soupeře máme svého kanonýra, který mužstvo táhne. Myslím, že se prosadí oba, ale já věřím, že radovat se bude Zdeněk Konečník,“ usmívá se asistent trenéra Skaštic Lukáš Motal.

„Jestliže soupeř má kanonýra Konečníka, my máme Vaška Tomšů. Jsem přesvědčený, že my gól dáme. Máme na to střelce. Důležitější tak bude neinkasovat. Rozhodne lepší defenziva. Máme dost zraněných, ale snad to dobře poskládáme,“ věří trenér Nevšové Vladimír Durďa.

Pro oba rivaly je krajské finále vrcholem sezony, zápasem roku.

„Pro nás všechny je velká čest, že si můžeme zahrát na Letné. Když jsme postoupili do krajských soutěží, bylo to naše tajné přání, jeden z dlouhodobých cílů. Jsem moc rád, že se nám to splnilo,“ prohlásil Motal.

I pro Nevšovou jde o vrchol tamního fotbalu.

„Pro tak malou vesnici je to velký úspěch,“ říká Durďa.

„Měli jsme pro sezonu dva cíle a oba jsme splnili. Zachránit se v krajském přeboru a zahrát si pohárové finále. Získat jej by byla třešnička na pomyslném dortu. Pohárová soutěž má kredit, který stále stoupá,“ připomíná.

Favoritem jsou ale Skaštice. Parta kouče Koleniče vede krajský přebor o bod před Luhačovicemi, Nevšová je v tabulce až devátá. „Ve finále se ale většinou všechny rozdíly smazávají. Bude to momentálním rozpoložení, aktuální formě i štěstí,“ myslí si Motal.

Durďa mírně favorizuje protivníka.

„Přece jenom má o dvacet bodů víc než my,“ připomíná. „Ale pohár není dlouhodobá soutěž a my už jsme se několikrát dokázali připravit na jeden konkrétní zápas,“ přidává.

Oba týmy se na dnešní duel těší. I když předpověď počasí není až tolik příznivá, organizátoři očekávají slušnou návštěvu i bouřlivou kulisu.

„Rozhodně to bude pro všechny velký svátek. Většina kluků chodí na Fastav na fotbal, nyní mohou sami na pažitu nasát ligovou atmosféru. Navíc starosta vyslal na zápas speciální autobus, dorazí snad i fandové z okolních vesnic,“ uvedl Durďa.

Podporu věrných příznivců budou mít v hledišti také borci ze Skaštic.

„Pro naši obec je to velká reklama. Většina kluků na ligovém stadionu nikdy nehrála. Věřím, že nervozita z nich s prvním písknutím opadne a krásný zápas si užijí,“ dodává Motal.

Finále Pohár Zlínského KFS 2018/2019 -

TJ Sokol Nevšová – TJ Skaštice

Výkop: středa v 17.00, stadion Letná ve Zlíně

Rozhodčí: Zapletal – Vlk, Gloser (Pospíšil)

Pravděpodobné sestavy: Nevšová: Zámorský - Beňo, Kuric, Michálek, Toman, Stratený, Mujkoš, Juriga, Foltýn, Vašička, Tomšů. Tip trenéra: 1:0.

Skaštice: Večeřa – Bubla, Janalík, Motal, Batík – Mynarčík, Zavadil, R. Frýdl, Gojš, Sova – Konečník. Tip trenéra: 1:4

Tip Deníku: 2:3

Autoři: Martin Břenek, Libor Kopl