„Porážka nás hodně mrzí,“ přiznává stoper a hlavní postava buchlovické obranné čtveřice Martin Kořínek. „Utkání bylo náročné na běhání, protože jsme nedrželi moc balon. Využívali jsme jenom brejky. Bohužel se nám nepodařilo dát ještě jeden gól a po smolné penaltě prohráli, ale odbojovali jsme to,“ přidává.

Bojující domácí srazila penalta nařízená těsně před přestávkou. Obránce Vašek ve vlastním pokutovém území fauloval Bartoše a sudí Bernatík ukázal na bílý puntík.

Buchlovice se zlobily, cítili křivdu, protože podle jejich mínění asistent rozhodčího Ševčík ukázal, že o nedovolený zákrok nešlo. Hlavní arbitr ale viděl inkriminovaný zákrok jinak a mladík Porč s přehledem proměnil.

„Prý tam náš hráč nechal nohu. Mohl to písknout, ale nemusel,“ míní sedmadvacetiletý stoper.

I když Buchlovice měly hodně času na vyrovnání. V závěru zahrozily po svou standardních situacích, ale porážku neodvrátily. Možná jim na konci střetnutí scházela i síla, neboť proti vedoucímu týmu postrádali několik hráčů a brzy ze zápasu odstoupil útočník Tomešek. Další forvard Hromada hrál kvůli svalovým problémům jenom na padesát procent.

„V tomto to pro nás bylo složitější. Když nám vypadne nějaký hráč ze základní sestavy, hraje se nám hůře, ale bojujeme, co sedá,“ říká.

Buchlovice technické nedostatky na rozdíl od jiných týmů dokáží nahradit bojovností, důsledností. Soupeřům se proti organizovanému celku nehraje dobře.

„Po půlce sezony mohu říct, že jsme se konečně dopracovali na tady ten obranný styl, který držíme. Máme stabilní členy obrany, dostáváme málo gólů,“ těší Kořínka.

Buchlovice nikoho vyloženě nepřehrály, nepřestřílely, jejich účelný styl ale funguje.

„Vždycky to bylo o jednu branku. Tím jsme se dopracovali na tyto body,“ říká.

Křiva a spol. jich v první polovině sezony získali dvacet, po podzimu jim patří šesté místo. „Jsme spokojení,“ přiznává Kořínek.

Pod Hradem Buchlovem se tak mělo o víkendu na ukončené co slavit. Buchlovičtí fotbalisté se ze hřiště přesunuli do restaurace na večeři, kde seděli až do rána. „Zapili jsme to pořádně,“ přiznává jeden z opor týmu.

Nyní mají klid, zimní příprava začne až v lednu. „Jsem rád, že je konečně konec. Chvíli si odpočineme, nabereme nějaké síly, novou energii, abychom na jaře navázaly na podzimní výkony,“ uvedl Kořínek.

Syn předsedy buchlovického klubu je hlavně rád, že se první polovina sezony bez problémů dohrála. „Strach jsme kvůli covidu trochu měli, naštěstí do toho nezasáhl,“ oddechl si. „Snad na jaře opatření nebudou tak drastická jako předtím a budou se týkat třeba jenom vnitřních prostor a venku budeme moc hrát fotbal,“ dodává.