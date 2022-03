Svá slova okamžitě doplňuje. „Mužstvo je přestárlé. Ačkoliv jsme se do poslední chvíle pokoušeli sehnat novou krev, tak se nám to bohužel nepodařilo. O fotbal není zájem, od mladých vůbec ne. Nikdo nechce hrát, ani kluci z Hulína. Je to smutné, ale po 29 letech jsme skončili," mrzí Jarku.

Definitivní zánik prozatím ovšem odmítá. „Možná někdo přijde a zdejší fotbal oživí, nemůžu tak říct, že to tady úplně končí. Pod našim vedením to ovšem už nebude," přiznává činovník hulínského klubu.

Odstoupení z I. B. třídy skupiny B bylo nevyhnutelné, Admira však minimálně chtěla dohrát sezonu. Ani to se jí však nakonec nepodařilo. „Situace se vyhrotila, nevyšly dvě tři posily. Zhroutilo se to jako domeček z karet, nešlo pak už riskovat."

O jednomyslnou shodu se nejednalo. Většina si však uvědomovala vážnost situace. „Někteří lidé i nadále chtěli pokračovat, nechápali však nastolenou realitu, nebyli schopni ji přijmout. Když nejsou hráči, nemůžete hrát fotbal. Nejsme první a nebudeme ani poslední," uvědomuje si Jindřich Jarka.

Hulínský klub měl problémy už v průběhu podzimní části sezony, zápas v Holešově "B" byl zrušen. „Sešlo se nás tam sedm. Do jara bychom teď vstupovali s dvanácti hráči, třetina navíc má směny a každý druhý týden by nemohla nastupovat. Neustále by to bylo na hraně, o nervy. Navíc to stojí nemalé peníze. Když není zájem, nemá to smysl tlačit násilím," pronesl Jarka.

Poslední sezony byly vinou restrikcí před covidem-19 specifické, dvě jarní části sezony zůstaly nedohrány. I tento výpadek se na Admiře podepsal. „Covid sehrál velkou roli. Tři až čtyři hráči během této doby skončili, už jsme o nich v podstatě neslyšeli. V této době jsme se nescházeli, netrénovali. Začalo se nám to rozpadat. Teď přes zimu trénovalo šest skalních. Hráči navíc mají hodně přes třicet let," uzavírá Jindřich Jarka.

Zdroj: https://zlinsky.denik.cz/fotbal-kraj/konec-v-i-b-tride-nejista-budoucnost-admira-hulin-se-odhlasila-z-jarni-casti-202.html