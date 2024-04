Ve středečním utkání proti Slavii Praha ale zajistil rodák z Dubňan na Hodonínsku starším dorostencům Slovácka výhru 1:0, když v 64. minutě poslal po dohraném rohovém kopu balon nechytatelně na přední tyč do sítě a zajistil celku z Uherského Hradiště cenné tři body.

„Pocity jsou fantastické, porazit Slavii je sen. Kór v naší situaci, kdy jsme poslední. Hodně jsme tento výsledek potřebovali,“ radoval se sedmnáctiletý mladík po středeční dohrávce 19. kola I. Celostátní ligy dorostu.

Kolařík se trefil po rohovém kopu a přihrávce Gajdošíka, který obral o míč hostujícího Teteryiu. Domácí středopolař udělal klíčku bránícímu hráči a prudce vystřelil, slávistický gólman Tomas se po balonu natahoval marně.

„Je to můj nejdůležitější gól kariéry,“ zářil sváteční střelec.

Devatenáctka Slovácka si skalpu Slavie právem považovala. I když Pražané na Širůchu nepředvedli nic extra, Moravané poctivým výkonem neinkasovali po jedné šanci udeřili.

Zdroj: Libor Kopl

Za svůj přístup i poctivou práci si výhru zasloužili, byť se závěrečných třicet minut pouze bránili a byli pod tlakem.

„Jsem moc rád, že jsme dotáhli ztrátu na soupeře před námi. Nyní se nám bude dýchat o něco lépe. Kdybychom to nezvládli, už by se to těžko dohánělo,“ ví dobře.

Celek z Uherského Hradiště tak v domácím prostředí potvrdil výhru z Frýdku-Místku, naplno bodoval podruhé za sebou.

Se Slavií to ale v žádném případě jednoduché neměl.

„Prvních deset minut jsme soupeře zatlačili a vytvořili si i dobré příležitosti. Škoda, že se nám je nepodařilo proměnit. Soupeř nás ke konci prvního poločasu zatlačil, nám se však povedl zase nástup do druhé půle. Šli jsme mým gólem do vedení a zápas zlomili,“ hodnotí duel.

Celek z Uherského Hradiště pod vedením nového kouče Romana Westa ožil, prezentuje se jinak než na podzim, kdy se spíše trápil.

„Jaro je úplně jiné,“ přitakává Kolařík. „Pod trenérem Westem hrajeme mužský fotbal, taky nám hodně pomáhá kondiční trenér Buzek, který nám sice dává hodně zabrat, ale tvrdá práce se pak odráží v zápasech,“ míní talent.

„Zlepšili jsme se jak kondičně, tak i herně nebo takticky. Sice hrajeme podobně, ale máme jiné úkoly a lepší kondici,“ tvrdí.

Zdroj: Libor Kopl

Rodák z Dubňan působí v mládežnické akademii Slovácka téměř sedm let. Do Uherského Hradiště zamířil z Hodonína v létě 2017, přes žáky se dostal do dorostu, nyní je v devatenáctce.

„Pro mě to byl velký posun, obrovský skok. Ve Slovácku je všechno na daleko vyšší úrovni. Nejde jenom o zázemí, ale i trenéry,“ říká.

Kolařík, který se ze stopera přesunul do středu zálohy, přes týden bydlí na internátu ve Starém Městě, kde chodí i na školu. Skoro každý den má trénink, domů se dostane jen občas. Fotbalu podřizuje téměř vše.