„Nevím, co se mnou bylo, ale nešlo mi to, nehrálo se mi moc dobře,“ přiznává útočník Lukáš Kedra.

V neděli dopoledne ale dravý forvard stejný jako celý mančaft procitl.

I když se dvaadvacetiletý mladík proti Malenovicím dlouho zastřeloval a za bezbrankového stavu zahodil pár šancí, v závěru střetnutí se chytil a prvním hattrickem mezi dospělými přispěl k jasné výhře 4:0.

„Je to výborné. Cítil jsem v kostech, že by to mohlo být dobré. Jsem moc rád, že mi to vyšlo,“ zářil šikovný fotbalista.

Tři branky do sítě Malenovic jej vyjdou minimálně na litr slivovice. „Klukům přinesu kořalku na trénink,“ slibuje.

Lukáš Kedra se střelecky prosadil až v závěrečných dvaceti minutách. Už předtím ale mohl několikrát skórovat. V prvním poločase domácího útočníka vychytal malenovický gólman Žemla, jednou mířil technicky těsně vedle.

I po změně stran se ještě za bezbrankového stavu dostal do jedné šance, ale neuspěl.

„Mrzelo mě to jenom pár minut. Zdravě jsem se naštval a šel do toho naplno,“ říká.

Za svoji snahu a aktivitu byl po zásluze odměněný. Žemlu překonal chytrým lobem i po samostatném nájezdu.

„V prvním poločase jsme si mysleli, že to bude o jednom gólu, ale v závěru jsme se chytli a už to jelo,“ culí se.

Malenovice si ale takovou dardu rozhodně nezasloužily. „Hosté byli urostlí, siloví, nehráli vůbec špatně,“ míní.

Zatímco fanoušci i někteří hráči si vychutnávali první jarní triumf Zlechova s pivem v ruce, hrdina střetnutí nijak neslavil. Naopak spěchal do práce. „Už skoro dva roky pracuji v zemědělství, jsem ošetřovatel drůbeže a býků,“ hlásil.

Ostatně má na to školu. Ve Starém Městě vystudoval obor agropodnikání, získané informace nyní využívá ve zlechovském Agru. Práce se zvířaty jej stejně jako fotbal baví.

Lukáš Kedra patří mezi talenty celku ze Slovácka. Společně s dalšími kamarády prošel Akademií Zlechova, působil v dorostu Hodonína, odkud se vrátil zpátky do Zlechova, kde nastupuje po boku staršího bratra Filipa. „Jsem tady spokojený. Žádné velké ambice nemám,“ dodává.