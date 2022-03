„Když budeme kompletní a kluci zůstanou zdraví, pak to půjde a problémy mít nebudeme,“ věří hrající jednatel Vlčnova Jakub Tománek.

Na podzim vydržel Sokol kompletní jedno kolo. Pak přišly zranění, absence, mužstvo se nedalo do kupy za celý podzim. „Byli jsme totálně rozbití,“ připomíná.

Nyní už se dlouhodobí marodi vrací zpět na hřiště. Ne všichni jsou úplně fit, ale takové problémy se sestavou, jako tomu bylo na podzim, by Vlčnovští řešit nemuseli.

Cílem předposledního týmu krajské I. B třídy skupiny C je záchrana. Do okresního přeboru se týmu nechce, sestup by však tragédií nebyl.

„Samozřejmě chceme zůstat v kraji, ale svět by se ani po pádu níž nezbořil. Osobně si myslím, že to na jaře zvládneme. Horší to bude v dalších letech, kdy dojde ke generační obměně. Bohužel mladí kluci nemají zájem. Doteď jsme spíš mužstvo doplňovali čtyřicátníky a pětatřicátníky,“ připomíná.

Podívejte se na vítězný gól Vaňka. Zlechov v přípravě předvedl parádní obrat

Sám Tománek již oznámil, že má před sebou poslední půlrok v pozici hráče. Podobně přemýšlí i další borci.

Vedení Sokola se snažilo v zimní pauze tým doplnit, omladit, ale žádnou posilu se přivést nepovedlo. „Není moc kde brát,“ posteskl si Tománek.

Vlčnovští fotbalisté před startem jara zatím odehráli jediný duel. V sobotu zdolali béčko Hluku 3:1. Hattrickem se blýskl uzdravený Jan Fibichr. Právě na jeho góly bude mužstvo sázet. „Na podzim nám chyběl nejvíc,“ míní Tománek.

Se svými parťáky před prvním mistrovským utkáním stihne už jenom jeden přípravný duel. Vlčnov se v generálce utká s Bánovem, pak už půjde bojovat o body.

Činčalův tým se v zimě připravoval dvakrát týdně. Jak na tom je, ukáží až soutěžní duely.